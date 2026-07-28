Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
«Дополнительно оплачиваются билеты на метеор (стоимость указана за поездку в одну сторону):»
Завтра в 10:30
2 авг в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нижнего парка Петергофа в Кронштадт на метеоре
Прокатиться по Финскому заливу и открыть два совершенно разных пригорода Петербурга
Начало: В Нижнем парке Петергофа
«в выходные и проезд на метеоре — от 700 ₽ за чел»
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
от 11 300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
«Метеор» из Петергофа в Кронштадт
Сменить дворцовые аллеи на морские панорамы и город фортов
Начало: У причала Петергофа
«После прогулки по Петергофу вы сможете отправиться в Кронштадт на скоростном «Метеоре»»
Завтра в 13:35
1 авг в 13:25
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Спасибо большое. Экскурсией мы остались очень довольны. Надежда замечательный гид, мы получили много информации в интересной форме, понятным языком.
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П
Спасибо Елене за прекрасно проведённую экскурсию в Петергофе. Очень интересная и информативная экскурсия!!! Спасибо)
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Ожидали большего погружения в историческую фактуру места, а она здесь богатейшая. Впрочем, это мои личные ощущения.
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П
Хочу выразить огромную благодарность Елене за чудесную поездку в Петергоф! Мы заранее обо всем договорились, и по нашей просьбе Елена
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А
Очень терпеливая и доброжелательная экскурсовод (особенно благодарны ей за это, так как для того, чтобы вести экскурсию для нашей большой
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И
Нам очень понравилась гид Елена.
Мы встретились на Метеоре, она сразу начала экскурсию. Интересно было даже детям. Елена очень вежливо не
Мы встретились на Метеоре, она сразу начала экскурсию. Интересно было даже детям. Елена очень вежливо не
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Н
Нам очень понравилась эксеурсия с Еленой. К сожалению, погода нарушила наши планы - хотели добраться на метеоре, но начало судоходства
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К
понравилось, прошлись по всему Петергофу
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Э
Спасибо за экскурсию
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О
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории
Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории
+3
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Всего 12 отзывов в Петергофе в категории "На метеоре"
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Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «На метеоре»
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Сейчас в Петергофе в категории "На метеоре" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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