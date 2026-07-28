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Цены и билеты на метеор в Петергофе

Найдено 3 экскурсии в категории «На метеоре» в Петергофе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
На метеоре
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
«Дополнительно оплачиваются билеты на метеор (стоимость указана за поездку в одну сторону):»
Завтра в 10:30
2 авг в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Нижнего парка Петергофа в Кронштадт на метеоре
На метеоре
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нижнего парка Петергофа в Кронштадт на метеоре
Прокатиться по Финскому заливу и открыть два совершенно разных пригорода Петербурга
Начало: В Нижнем парке Петергофа
«в выходные и проезд на метеоре — от 700 ₽ за чел»
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
от 11 300 ₽ за всё до 4 чел.
«Метеор» из Петергофа в Кронштадт
На теплоходе
На метеоре
30 минут
Групповая
«Метеор» из Петергофа в Кронштадт
Сменить дворцовые аллеи на морские панорамы и город фортов
Начало: У причала Петергофа
«После прогулки по Петергофу вы сможете отправиться в Кронштадт на скоростном «Метеоре»»
Завтра в 13:35
1 авг в 13:25
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Из Нижнего парка Петергофа в Кронштадт на метеоре
Спасибо большое. Экскурсией мы остались очень довольны. Надежда замечательный гид, мы получили много информации в интересной форме, понятным языком.
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П
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Спасибо Елене за прекрасно проведённую экскурсию в Петергофе. Очень интересная и информативная экскурсия!!! Спасибо)
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Игорь
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Ожидали большего погружения в историческую фактуру места, а она здесь богатейшая. Впрочем, это мои личные ощущения.
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П
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Хочу выразить огромную благодарность Елене за чудесную поездку в Петергоф! Мы заранее обо всем договорились, и по нашей просьбе Елена
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взяла на себя покупку билетов на метеор и в музей-заповедник, что очень сэкономило наше время. Встретились вовремя, без каких-либо накладок. Елена оказалась невероятно приятным, тактичным и внимательным человеком. Всю дорогу до Петергофа и во время прогулки она увлекательно рассказывала множество интересных исторических фактов, слушать её — одно удовольствие. Обязательно будем рекомендовать её знакомым!

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А
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Очень терпеливая и доброжелательная экскурсовод (особенно благодарны ей за это, так как для того, чтобы вести экскурсию для нашей большой
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семьи нужно было очень много терпения). Сам рассказ о Петергофе и его парках тоже был очень увлекательным: мы словно перенеслись в Петровскую эпоху, а прекрасное знание экскурсоводом ресторанов Петергофа помогло также сэкономить на еде. Всем рекомендую брать экскурсии у данного экскурсовода!

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И
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Нам очень понравилась гид Елена.
Мы встретились на Метеоре, она сразу начала экскурсию. Интересно было даже детям. Елена очень вежливо не
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давала нам отвлекаться на те же сувенирные киоски, потому что не за тем мы туда приехали. Мы с толком провели отведённое на экскурсию время.
По Петергофу можно ходить очень долго, поэтому смотрите, что вам интересно, может быть посмотреть дворцы изнутри, тогда на это надо заложить дополнительное время.

Непосредственно по Петергофу мы ходили 2 часа. Если у вас есть желание остаться подольше, то договаривайтесь отдельно, потому что дорогу гида на место и обратно оплачиваете вы.

И пусть вам повезёт с погодой как повезло нам.))

Нам очень понравилась гид Елена.
Нам очень понравилась гид Елена.
Нам очень понравилась гид Елена.
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Н
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Нам очень понравилась эксеурсия с Еленой. К сожалению, погода нарушила наши планы - хотели добраться на метеоре, но начало судоходства
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сместили на более позднее время. Добирались на такси, Елена всю дорогу увлекательным рассказом погружала нас в историю города и парка. Мы чудесно провели день. Если планируете посетить Большой дворец (очень рекомендую), то Ваша экскурсия с Еленой составит 3 часа (дорога + 2 часа в парке).

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К
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
понравилось, прошлись по всему Петергофу
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Э
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Спасибо за экскурсию
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О
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!

Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории
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Петергофа.
Экскурсия получилась насыщенной и познавательной: всё было объяснено понятно, живо и с интересными деталями, которые действительно запомнились.

Мы гуляли довольно долго, но время пролетело незаметно — Елена сумела сделать маршрут комфортным и увлекательным.
Чувствуется, что она любит свою работу и прекрасно знает материал.

Огромное спасибо за чудесную прогулку и атмосферу — рекомендуем от всей души!

Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!+3
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
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Всего 12 отзывов в Петергофе в категории "На метеоре"

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Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «На метеоре»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре);
  2. Из Нижнего парка Петергофа в Кронштадт на метеоре;
  3. «Метеор» из Петергофа в Кронштадт.
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Нижний парк;
  2. Фонтаны в Петергофе;
  3. Большой дворец;
  4. Парк Александрия;
  5. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в июле 2026
Сейчас в Петергофе в категории "На метеоре" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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