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давала нам отвлекаться на те же сувенирные киоски, потому что не за тем мы туда приехали. Мы с толком провели отведённое на экскурсию время.

По Петергофу можно ходить очень долго, поэтому смотрите, что вам интересно, может быть посмотреть дворцы изнутри, тогда на это надо заложить дополнительное время.



Непосредственно по Петергофу мы ходили 2 часа. Если у вас есть желание остаться подольше, то договаривайтесь отдельно, потому что дорогу гида на место и обратно оплачиваете вы.



И пусть вам повезёт с погодой как повезло нам.))