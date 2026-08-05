После прогулки по Петергофу вы сможете отправиться в Кронштадт на скоростном «Метеоре». За 20 минут доберётесь до города морской славы, а по пути отдохнёте в комфортном салоне с панорамным остеклением, защищённом от ветра и брызг.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Путь по воде на «Метеоре»

Скоростной теплоход на подводных крыльях быстро доставит вас из Петергофа в Кронштадт. В поездке можно отдохнуть в салоне, посмотреть на просторы через панорамные окна и продолжить день без долгих переездов по суше.

Комфорт на борту

«Метеоры» защищены от ветра и брызг, поэтому поездка проходит спокойно даже в прохладную погоду. В стоимость входят снеки, чай, кофе или вода на выбор. Также на борту работает бар.

Кронштадт после прибытия

После поездки вы сможете продолжить прогулку по Кронштадту: увидеть Морской собор, Якорную площадь, Музей истории и другие знаковые места города.

Организационные детали