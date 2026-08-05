После прогулки по Петергофу вы сможете отправиться в Кронштадт на скоростном «Метеоре».
За 20 минут доберётесь до города морской славы, а по пути отдохнёте в комфортном салоне с панорамным остеклением, защищённом от ветра и брызг.
За 20 минут доберётесь до города морской славы, а по пути отдохнёте в комфортном салоне с панорамным остеклением, защищённом от ветра и брызг.
Описание экскурсии
Путь по воде на «Метеоре»
Скоростной теплоход на подводных крыльях быстро доставит вас из Петергофа в Кронштадт. В поездке можно отдохнуть в салоне, посмотреть на просторы через панорамные окна и продолжить день без долгих переездов по суше.
Комфорт на борту
«Метеоры» защищены от ветра и брызг, поэтому поездка проходит спокойно даже в прохладную погоду. В стоимость входят снеки, чай, кофе или вода на выбор. Также на борту работает бар.
Кронштадт после прибытия
После поездки вы сможете продолжить прогулку по Кронштадту: увидеть Морской собор, Якорную площадь, Музей истории и другие знаковые места города.
Организационные детали
- Маршрут рассчитан на 20 мин
- Цена онлайн-билета зависит от выбранного места: стандарт (в салоне на корме), комфорт (в центральном салоне), комфорт+ (в центральном салоне у окна), бизнес-класс (в салоне с панорамным остеклением в носовой части)
- Компания оставляет за собой право изменить маршрут и расписание из-за погоды и форс-мажора
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5833 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
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