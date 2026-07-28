Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале (на метеоре)
Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты
Завтра в 10:30
2 авг в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нижнего парка Петергофа в Кронштадт на метеоре
Прокатиться по Финскому заливу и открыть два совершенно разных пригорода Петербурга
Начало: В Нижнем парке Петергофа
Завтра в 10:00
1 авг в 10:00
от 11 300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
«Метеор» из Петергофа в Кронштадт
Сменить дворцовые аллеи на морские панорамы и город фортов
Начало: У причала Петергофа
«Скоростной теплоход на подводных крыльях быстро доставит вас из Петергофа в Кронштадт»
Завтра в 13:35
1 авг в 13:25
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Спасибо большое. Экскурсией мы остались очень довольны. Надежда замечательный гид, мы получили много информации в интересной форме, понятным языком.
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Всего 12 отзывов в Петергофе в категории "Водные развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Петергофе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 11 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Водные экскурсии в Петергофе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026