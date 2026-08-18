После прогулки по Петергофу вы отправитесь в центр Петербурга на скоростном «Метеоре». Теплоход отходит от причала в Нижнем парке и идёт по Финскому заливу к Адмиралтейской набережной. На борту для вас — аудиогид, бар и панорамные окна, чтобы не пропустить красивые виды по пути.
Описание аудиогида
Скоростной «Метеор» на подводных крыльях
Теплоход отправляется от причала №5 в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф». По пути проходит по Финскому заливу и направляется к историческому центру Петербурга.
Виды и аудиоэкскурсия на борту
Панорамное остекление позволяет смотреть на залив и городские панорамы во время всего пути. На борту работает аудиогид, который дополнит поездку рассказом о Петербурге и маршруте. Во время поездки можно приобрести горячие и холодные напитки, сэндвичи и снеки.
Прибытие к Адмиралтейству
Финальная точка маршрута — причал «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, рядом с Дворцовым мостом. Отсюда удобно продолжить прогулку по центру города.
Организационные детали
- Время в пути — 45 мин
- «Метеоры» обладают повышенным классом комфорта, пассажиры полностью защищены от ветра и брызг воды, а панорамное остекление позволяет любоваться видами во время путешествия
- Цена билета зависит от категории выбранного места: стандарт (в салоне на корме), комфорт (в центральном салоне), комфорт+ (в центральном салоне у окна), бизнес-класс (в салоне с панорамным остеклением в носовой части)
- Компания оставляет за собой право изменить маршрут и расписание из-за погоды и форс-мажора
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
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Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
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