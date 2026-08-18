После прогулки по Петергофу вы отправитесь в центр Петербурга на скоростном «Метеоре». Теплоход отходит от причала в Нижнем парке и идёт по Финскому заливу к Адмиралтейской набережной. На борту для вас — аудиогид, бар и панорамные окна, чтобы не пропустить красивые виды по пути.

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Описание аудиогида

Скоростной «Метеор» на подводных крыльях

Теплоход отправляется от причала №5 в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф». По пути проходит по Финскому заливу и направляется к историческому центру Петербурга.

Виды и аудиоэкскурсия на борту

Панорамное остекление позволяет смотреть на залив и городские панорамы во время всего пути. На борту работает аудиогид, который дополнит поездку рассказом о Петербурге и маршруте. Во время поездки можно приобрести горячие и холодные напитки, сэндвичи и снеки.

Прибытие к Адмиралтейству

Финальная точка маршрута — причал «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, рядом с Дворцовым мостом. Отсюда удобно продолжить прогулку по центру города.

Организационные детали