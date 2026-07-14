Прогулка по Верхнему саду и Нижнему парку Петергофа
Познакомиться с фонтанами, дворцами и великим замыслом Петра I
Петергоф — знаменитый дворцово-парковый ансамбль на берегу Финского залива и один из главных памятников петровской эпохи.
На индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по Верхнему саду и Нижнему парку, узнаете историю создания фонтанов и дворцов, а также услышите легенды и секреты бывшей летней резиденции российских императоров.
Верхний сад. Прогулка начнётся с истинного воплощения русского барокко, торжественного и одновременно утончённого ансамбля, который располагается перед фасадом Большого дворца.
Фонтанное царство. В Нижнем парке поговорим о главной гордости Петергофа. Вы увидите знаменитый Большой каскад с Самсоном, разрывающим пасть льва, фонтаны «Адам», «Ева», «Нептун», «Римские» и «Чаши». Гид объяснит, как Пётр I задумал создать собственный «царь-град» фонтанов и почему они работают без насосов.
Большой Петергофский дворец. Он служил летней резиденцией российских императоров — вас ждут истории о его основании, строительстве и назначении.
Малые дворцы и павильоны. Осмотрим «Монплезир» — любимый дворец Петра I со скромной, но элегантной красотой, а также «Марли» — изящный дворец, созданный для уединения.
Петергофский парк. Шедевр ландшафтного дизайна. Гид расскажет о планировке парка, его аллеях, скульптурах и разнообразии растительности.
Экскурсия строится с учетом погоды, ваших интересов и комфортного темпа. Ваш персональный гид — знаток истории, готовый поделиться интересными фактами, мифами, легендами и анекдотами, которые связаны с Петергофом.
Организационные детали
Входные билеты в Нижний парк оплачиваются отдельно, в том числе для гида: — взрослые — 900 ₽ в будни, 1100 ₽ в выходные — учащиеся 14–18 лет — 600 ₽ — дети 8–14 лет — 150 ₽
Все объекты осматриваются снаружи, посещение дворцов не предусмотрено
После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить прогулку по парку
При необходимости количество участников можно увеличить до 30 человек (условия уточняйте в переписке)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нижнего парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Петергофе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2163 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Витковский
Все было супер!!! Обязательно еще обратимся👍👍👍
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А
Антон
Прекрасный экскурсовод Мария - очень живой и интересный рассказ и маршрут!
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