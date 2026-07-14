Петергоф — знаменитый дворцово-парковый ансамбль на берегу Финского залива и один из главных памятников петровской эпохи. На индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по Верхнему саду и Нижнему парку, узнаете историю создания фонтанов и дворцов, а также услышите легенды и секреты бывшей летней резиденции российских императоров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 150 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Верхний сад. Прогулка начнётся с истинного воплощения русского барокко, торжественного и одновременно утончённого ансамбля, который располагается перед фасадом Большого дворца.

Фонтанное царство. В Нижнем парке поговорим о главной гордости Петергофа. Вы увидите знаменитый Большой каскад с Самсоном, разрывающим пасть льва, фонтаны «Адам», «Ева», «Нептун», «Римские» и «Чаши». Гид объяснит, как Пётр I задумал создать собственный «царь-град» фонтанов и почему они работают без насосов.

Большой Петергофский дворец. Он служил летней резиденцией российских императоров — вас ждут истории о его основании, строительстве и назначении.

Малые дворцы и павильоны. Осмотрим «Монплезир» — любимый дворец Петра I со скромной, но элегантной красотой, а также «Марли» — изящный дворец, созданный для уединения.

Петергофский парк. Шедевр ландшафтного дизайна. Гид расскажет о планировке парка, его аллеях, скульптурах и разнообразии растительности.

Экскурсия строится с учетом погоды, ваших интересов и комфортного темпа. Ваш персональный гид — знаток истории, готовый поделиться интересными фактами, мифами, легендами и анекдотами, которые связаны с Петергофом.

Организационные детали