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Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Приветственный ужин в рыбном ресторане
Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский!
Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель, расположенный в самом сердце города.
По пути сделаем остановку у легендарного монумента с медведицей и медвежонком «Здесь начинается Россия»!
На фоне трёх величественных вулканов помощник повара накроет стол с закусками, чтобы прямо с трапа начать знакомство с кухней Камчатки: канапе из краба, ломтики дикого лосося и слабосоленая красная икра на свежем багете.
Конечно, с бокалом игристого (и стопкой крепкого для наших мужчин)!
Едем в город и заселяемся в наш отель, расположенный в живописном месте города с видом на Авачинскую бухту.
По традиции Вас в номере будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в первом рыбном ресторане на Камчатке.
Морская кухня, специализирующаяся исключительно на локальных морепродуктах.
Бренд-шеф ресторана Михаил Некрасов в 2022 году стал лучшим шеф-поваром года по народному голосованию (премия «Шеф-повар года»).
На аперитив нам подадут свежевыловленных морских ежей и императорских устриц.
Эта крупная устрица выделяется среди других красивой раковиной изогнутой формы. Блюда подаются с бокалом игристого.
В качестве основного блюда нас ждет тихоокеанский осьминог, который отличается от привычных нам видов с теплых морей более плотным мясом. Подается с кремом из вяленых томатов и сопровождается белым вином сорта Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили, сливочного масла: идеальная пара к осьминогу!
Наслаждаемся!
На десерт нас ждет «жемчужина Камчатки» – шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости.
Блюдо сопровождается северным чаем с можжевельником и голубикой.
Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Самое вкусное, красивое и душевное путешествие на Камчатку объявляется открытым!
Петропавловск-Камчатский, «дедушка» Маяк 19 века, мастер-класс от шефа, морские гребешки, синекорый палтус и блюда из дичи
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на насыщенный день!
Идем знакомиться с Петропавловском-Камчатским – городом-портом.
Наша прогулка займет час-полтора, и мы посмотрим самые красивые и выдающиеся места города.
Начнем наше знакомство с Никольской сопки, куда мы поднимемся, чтобы посмотреть на Авачинскую бухту сверху. У ее подножия Витус Беринг основал портовое поселение, из которого позже вырос город Петропавловск-Камчатский. Сейчас здесь расположен природно-исторический парк и это одно из самых любимых мест горожан.
Затем мы прогуляемся по городу и выйдем на пляж Авачинской бухты.
После прогулки пойдем в Вулканариум – интерактивный музей, с которого начнем знакомство с вулканами.
Мы посмотрим видео извержений, зайдем в лавовую пещеру, подержим в руках куски настоящей застывшей лавы и почувствуем землетрясение разной силы.
Побывав здесь, мы почувствуем все величие и мощь Камчатки!
На обед нас будут ждать в гастрономическом ресторане тихоокеанской кухни из редких локальных продуктов Камчатки.
Шеф-повар ресторана в 2022 году Святослав Димаровский стал лучшим шеф-поваром Камчатки по итогам Первого всероссийского гастрофестиваля «ПапоротнИКРАб».
Здесь для нас проведут кулинарный мастер-класс: вначале нам подадут тар-тар из морского гребешка с имбирной заправкой. Идеальную винную пару к этому блюду составит бокал свежего и деликатного Гевюрцтраминера.
Вторым курсом мы попробуем синекорого палтуса, подкопченного на ольховых опилках.
А на десерт – «мухомор из тундры» со сметанной эспумой и карамелизированным ягелем.
После обеда и мастер-класса направляемся на мыс Маячный, к одному из старейших маяков Дальнего Востока!
Ему уже более 150 лет, его ласково называют «дедушкой дальневосточных маяков».
Маяк установлен на входе в Авачинскую бухту.
Виды на Тихий океан здесь настолько невероятные, что один житель ставил здесь арт-объект: пианино, чтобы вдохновенно смотреть на великолепную панораму и создавать музыку!
Только представьте: высокие скалы обрываются у края, под ногами бескрайний Тихий океан и тысячи чаек, которые облюбовали это место для своего гнездования!
После прогулки мы возвращаемся в город на ужин в камерный ресторан с открытой кухней, куда местные добывающие компании поставляют продукты напрямую.
Автор концепции – Игорь Кацевич, обладатель специального приза «Ресторатор года. Открытие».
Здесь мы попробуем мясные блюда с акцентом на дичь.
Вначале нам подадут тар-тар из оленины, на горячее – томлёные ребра лося в овощном соусе.
А на десерт – конфеты ручной работы от шеф-кондитера ресторана.
Что Вам больше по вкусу: вулканическая бомба, золото Камчатки или застывшая лава?
Вечером возвращаемся в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня.
Завтра нас ждет день на корабле!
Выход в Тихий океан на корабле, крабовое сафари, трофейная рыбалка, бухта Русская и косатки
Завтракаем и едем на пристань, где нас будет ждать комфортный корабль.
Мы проведем целый день в море, выйдем из Авачинской бухты в открытый Тихий океан.
На борту для нас приготовят закуски из морепродуктов и игристое. Поднимем бокалы за наше сегодняшнее приключение!
Наш путь пройдет мимо знаменитых скал «Три брата», которые Вы, скорее всего, увидели из окна самолета при посадке.
Также мы пройдем мимо острова Старичков, на котором гнездятся сотни видов птиц.
Наш путь лежит в бухту Русская, одну из красивейших на восточном побережье Камчатки!
Природа, высокие берега, прозрачная гладь океана не оставят никого равнодушным, а высокая вероятность встретить здесь косаток добавляет азарта путешествию.
Здесь мы возьмем удочки, а помощник капитана проведет для нас мастер-класс и короткий инструктаж. Разнообразие рыбы здесь огромное, ловить есть что: камбалу, палтуса, окуня, треску, навагу!
Пока занимаемся рыбной ловлей, нам помогут поставить ловушки на краба, и мы начнем наше крабовое сафари!
Периодически ловушки поднимаем со дна и проверяем. Все гости будут заняты, никто не останется без дела. Все, что поймаем, будем готовить на борту корабля! И крабов, и рыбу, и прилов: моллюска трубача и морских ежей.
Нам покажут, как разделывать все деликатесы, и расскажут все тонкости приготовления.
После приготовления накрываем стол: морская трапеза на палубе корабля в Тихом океане под шум волн и чаек!
На обратном пути любуемся видами полуострова, наблюдаем за большими судами и делимся впечатлениями. Горячий чай, ароматный кофе и крепкие настойки на диких ягодах будут на борту.
Вечером прибываем в порт и едем заселяться в наш новый отель – один из лучших на Камчатке!
В нашем распоряжении СПА-комплекс с бассейном и купелями с термальной водой. Отдыхаем после долгого дня.
Подножие Мутновского вулкана, Малая долина гейзеров, пикник с икрой и командорский кальмар на ужин
Сегодня неспешно завтракаем в нашем спа-отеле и отправляемся в одно из самых красивых мест Камчатки – к подножию Мутновского вулкана!
Мы выезжаем из города на автомобиле повышенной проходимости с проводником, который будет с нами в нашем путешествии.
Наша первая остановка – на Вилючинском перевале. Здесь находится смотровая площадка с видом на высокий Вилючинский вулкан. Он очень красивый, правильной конической формы.
Когда смотришь на виды вокруг, можно представить, какой планета была до нас. Невероятное ощущение!
Дальше едем к подножию Мутновского вулкана, где остановимся недалеко от геотермальной электростанции.
Делаем небольшой перекус перед пешей прогулкой: тарталетки с красной икрой и копченая камчатская рыбка (белая и красная).
Идем в Малую долину гейзеров к геотермальным источникам!
Наша прогулка займет около часа в одну сторону. Дорога несложная и подходит абсолютно любому путешественнику.
Мы увидим фантастическое зрелище от клубящегося пара и ярких красок окружающего ландшафта. И гейзеры и фумаролы это, лишь, малая часть сурреалистических пейзажей которые ждут здесь. Волшебное место!
Гуляем, смотрим, фотографируемся и возвращаемся к нашему автомобилю.
Здесь нас ждет пикник на природе: мы приготовим стейки на углях из камчатского лосося и тихоокеанского палтуса.
Вечером возвращаемся в наш спа-отель.
После ужина (и завтра после завтрака) у Вас будет время, чтобы искупаться в оборудованных термальных источниках с купелями и бассейном и отдохнуть в номере.
На ужин нас будут ждать в лучшем ресторане Камчатки по версии Wheretoeat на берегу горного озера. На аперитив нам подадут салат с камчатским крабом и хрустящими баклажанами в сопровождении бокала минерального Просекко.
Вторым курсом нам подадут кальмар командорский в печи хоспер с жареным папоротником с кедровыми орешками с бокалом гармоничного вина сорта Совиньон Блан из французского региона Лангедок-Руссильон.
В завершении ужина мы попробуем тарт Юдзу с меренгой.
Наслаждаемся!
Пляж с черным вулканическим песком, барбекю-ужин, дегустация камчатского пива и ночь в шатрах на берегу Тихого океана
Сегодня после завтрака у Вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться в термальных источниках, и после этого мы отправимся на берег Тихого океана.
Халактырский пляж – уникальное место с черным вулканическим песком и бескрайними пейзажами. Его длина больше 50 километров, а на волнах тренируются серфингисты.
Мызаселяемся в шатры прямо на берегу океана!
Здесь все предусмотрено для нашего удобства – современные удобные кровати, теплые пледы и одеяла.
На следующее утро мы сможем встретитьодин из самых красивых рассветов в жизни на краю земли!
На обед нас будут ждать в местном ресторане. Повар подаст намсуп из белых грибов, оленину под брусничным соусом и чай на травах с дикими ягодами.
После обеда отдыхаем, гуляем по берегу, слушаем шум бескрайних волн.
Здесь можно покататься на велосипеде, погулять, собрать ягоды или погреться на солнце, лёжа в гамаке.
Ближе к вечеру для нас подготовят баню прямо на берегу, чтобы можно было после парной освежиться в прохладной воде Тихого океана.
Вечером готовим морской барбекю-ужин!
Собираемся все вместе, чтобы на углях запечь рыбу, картофель и подать к столу клешни краба.
Наши помощники также подготовят бутерброды с красной икрой, копченую рыбу и салат с морепродуктами.
Хорошим дополнением к нашему ужину станет пиво из местной пивоварни «Авачинская», которая является крупнейшей на Камчатке!
Нам поставят к ужину солидный запас пенного, чтобы каждый смог попробовать несколько сортов дальневосточного пива.
Ужинаем, обмениваемся впечатлениями и делимся планами и маршрутами будущих путешествий.
Незабываемый уютный вечер на берегу океана в компании гурманов-путешественников!
Рыбный рынок, самолет домой
Завтракаем в нашем ресторане и выезжаем в Петропавловск-Камчатский.
По пути в аэропорт мы заедем на рыбный рынок, чтобы Вы смогли купить в дорогу местные деликатесы и сувениры.
Затем мы проводим Вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений! До скорой встречи!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и глэмпинге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|185 000
|208 000
Варианты проживания
Отель «Арсеньев»
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском, в 2,4 км от Авачи. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель расположен в 2,5 км от Моховой и Высокого, а также в 3,7 км от Сероглазки. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Гейзер»
Отель «Гейзер» расположен в деловом районе Петропавловска-Камчатского. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В номерах в вашем распоряжении холодильник и телевизор с кабельными каналами.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости, а также перекусить в баре отеля. Продуктовый магазин находится в 10 минутах езды.
СПА-отель «Лагуна»
Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».
Глэмпинг «Шикша»
Глэмпинг «Шикша» находится на берегу Тихого океана, вдали от города, в окружении уникальной, нетронутой красоты природы.
В нашем лагере 10 шатров, построенных в форме полусферы с большим панорамным окном. Каждый шатёр стоит на деревянном настиле с дополнительной площадью вокруг, чтобы у вас было удобное место загорать, заниматься йогой и созерцать окружающую красоту. Около каждой террасы оборудована зона для барбекю с мангалом и мебелью.
Внутри – стильный дизайнерский интерьер, воздушные одеяла и подушки, газовый обогреватель с автоматическим режимом отключения.
У нас есть шатры с двуспальной кроватью и с двумя односпальными. Шатры рассчитаны на двух взрослых, но мы можем организовать дополнительное спальное место для ребёнка.
Туалеты и душ расположены в отдельном блоке, буквально в 50 метрах от шатров. Всё оборудовано и оформлено максимально комфортно – с хорошей сантехникой и отличным напором горячей воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях с высоким рейтингом в Петропавловске-Камчатском, п. Паратунке в СПА-отеле с термальными источниками и в больших шатрах на берегу Тихого океана
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях с винным сопровождением)
- Все завтраки в отелях
- Встреча и проводы в аэропорт
- Приветственный фуршет в первый день тура по прилете
- Все экскурсии с местными гидами (Петропавловск-Камчатский, Вулканариум, мыс Маячный, дачные источники и подножие Мутновского вулкана)
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Крабовое сафари и морская прогулка с выходом в открытый океан
- Кулинарный мастер-класс по камчатской кухне
- Джип-тур в Малую долину гейзеров
- Барбекю-ужин с дегустацией камчатского пива на берегу Тихого океана
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- На каких рейсах лучше лететь?
Рекомендуемые рейсы:
Туда: Москва-Петропавловск-Камчатский, а/к Аэрофлот, рейс SU‑1734
Вылет 23 июля 19:50, прилет 24 июля 13:10
Обратно: Петропавловск-Камчатский-Москва, а/к Аэрофлот, рейс SU‑1733
Вылет 29 июля 18:15, прилет 29 июля 18:00
Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.