1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Приветственный ужин в рыбном ресторане

Добро пожаловать в Петропавловск-Камчатский!

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель, расположенный в самом сердце города.

По пути сделаем остановку у легендарного монумента с медведицей и медвежонком «Здесь начинается Россия»!

На фоне трёх величественных вулканов помощник повара накроет стол с закусками, чтобы прямо с трапа начать знакомство с кухней Камчатки: канапе из краба, ломтики дикого лосося и слабосоленая красная икра на свежем багете.

Конечно, с бокалом игристого (и стопкой крепкого для наших мужчин)!

Едем в город и заселяемся в наш отель, расположенный в живописном месте города с видом на Авачинскую бухту.

По традиции Вас в номере будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в первом рыбном ресторане на Камчатке.

Морская кухня, специализирующаяся исключительно на локальных морепродуктах.

Бренд-шеф ресторана Михаил Некрасов в 2022 году стал лучшим шеф-поваром года по народному голосованию (премия «Шеф-повар года»).

На аперитив нам подадут свежевыловленных морских ежей и императорских устриц.

Эта крупная устрица выделяется среди других красивой раковиной изогнутой формы. Блюда подаются с бокалом игристого.

В качестве основного блюда нас ждет тихоокеанский осьминог, который отличается от привычных нам видов с теплых морей более плотным мясом. Подается с кремом из вяленых томатов и сопровождается белым вином сорта Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили, сливочного масла: идеальная пара к осьминогу!

Наслаждаемся!

На десерт нас ждет «жемчужина Камчатки» – шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости.

Блюдо сопровождается северным чаем с можжевельником и голубикой.

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Самое вкусное, красивое и душевное путешествие на Камчатку объявляется открытым!