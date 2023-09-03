2 день

Морское путешествие на катамаране

Ранний завтрак и отправление на катамаране Kosatka в морской порт.

Сегодня вас ждет переход в бухту Русская, который занимает около 6 часов в одну сторону.

Маршрут проходит мимо скал Три брата, острова Старичков, бухт Безымянная, Большая и Малая Саранная, Саботажная.

Смотрите в оба! Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты!

Обед и ужин пройдут в большой уютной кают-компании на борту судна.