Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники

Камчатка по праву считается самым медвежьим местом России. А Курильское озеро

5
3 отзыва
Камчатка по праву считается самым медвежьим местом России. А Курильское озеро, в свою очередь, — самое медвежье место Камчатки. Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей.

В конце лета в бассейне озера собирается более 200 бурых медведей; они доверчивы, потому что находятся под охраной Южно-Камчатского заказника. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.

Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий. Вылеты ежедневно с июля по октябрь.
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
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Программа тура по дням

1 день
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Курильского озера занимает 1 час. 

По пути по левому борту вы увидите конус Вилючинского вулкана и многочисленные бухты Тихого океана.

Экскурсия на Курильском озере.

Наблюдение за медведями и ходом лосося на Курильском озере, поход на рыбоучетное заграждение – мостик через реку Озерную, где рыбачат медведи.

Продолжительность — 1 час 30 минут. 

Все время на озере посвящено наблюдению за медведями: косолапые спокойно ходят вокруг лагеря (он окружен забором, который находится под напряжением, поэтому мишки держатся на безопасном расстоянии), ловят рыбу, делят территорию или просто отдыхают на берегу.

Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.

Массив вулкана Ксудач объявлен Памятником природы ландшафтно-геологического характера.

Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников.

Купание в Ходуткинских горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным составом воды.

Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки. 

Обед — горячее, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты вылета:

 01.07 – 30.09.202201.10 – 31.10.2022
Иностранные граждане 52 00047 000
Иностранные граждане до 12 лет35 00035 000
Инвалиды I и II45 00044 000
Взрослые52 00047 000
Взрослые и дети
с пропиской в Камчатском крае		45 00044 000
Дети до 12 лет35 00035 000
Инвалиды I и II45 00044 000

Стоимость тура для детей старше 12 лет считается по взрослому тарифу.

Взрослым с пропиской в Камчатском крае перед вылетом необходимо предъявить паспорт РФ или другой документ, подтверждающий наличие камчатской прописки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на ООПТ
  • Питание “стандарт” (обед)
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Питание “бизнес” (обед) – 3 000 руб
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • Удобная спортивная обувь (кроссовки),
  • ветронепроницаемая куртка,
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время),
  • солнцезащитные очки,
  • крем от солнца,
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • Купальник или купальные плавки,
  • резиновые тапочки,
  • полотенце.
Подробности о вертолетной заброске

Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка. Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку из г. Петропавловска-Камчатского от гостиниц Авача, Гейзер и Петропавловск и с основных баз отдыха в п. Паратунка.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Вылеты с июля по сентябрь. Общая продолжительность экскурсии – 6-7 часов.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Другие варианты маршрутов вертолетных экскурсий

Вы также можете забронировать альтернативные экскурсии по маршрутам:

  1. Вулкан Хангар – Тимоновские горячие источники.
  2. Облет Мутновский/Горелый – Ксудач – Ходуткинские горячие источники.
  3. Долина Гейзеров – Налычево – вулкана Узон.

Подробности уточняйте у наших менеджеров при бронировании.

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.

Что включено в обед?

ПИТАНИЕ «СТАНДАРТ»

МЕНЮ С ТИХООКЕАНСКИМ ЛОСОСЕМ

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

ПИТАНИЕ «БИЗНЕС»

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

МЕНЮ С ПАЛТУСОМ ИЛИ ОЛЕНИНОЙ

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная,
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая,
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский,
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви,
  • ягоды камчатские (сезонно),
  • профитроли с лососем,
  • блины с вареньем из камчатских ягод,
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты,
  • салат с морепродуктами,
  • картофель с зеленью,
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе,
  • хлеб,
  • морс из камчатских ягод,
  • чай камчатский,
  • вода с газом / без газа.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
9 июля 2021
Добрый день!

очень крутой тур!

очень много впечатлений и воспоминаний! прошли уже неделя, и до сих пор не отошел от увиденного и впечатлений!

много интересных людей, много новой информации про Русско-Японскую войну, флору и фауну Курильских островов.

Это что-то не реальное и я всем рекомендую!

поверьте, я много где был!!!
А
9 сен 2020
Программа тура очень понравилась!
В
25 авг 2020
Уникальное место, прекрасная экскурсия

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