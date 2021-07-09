Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Курильского озера занимает 1 час.

По пути по левому борту вы увидите конус Вилючинского вулкана и многочисленные бухты Тихого океана.

Экскурсия на Курильском озере.

Наблюдение за медведями и ходом лосося на Курильском озере, поход на рыбоучетное заграждение – мостик через реку Озерную, где рыбачат медведи.

Продолжительность — 1 час 30 минут.

Все время на озере посвящено наблюдению за медведями: косолапые спокойно ходят вокруг лагеря (он окружен забором, который находится под напряжением, поэтому мишки держатся на безопасном расстоянии), ловят рыбу, делят территорию или просто отдыхают на берегу.

Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.

Массив вулкана Ксудач объявлен Памятником природы ландшафтно-геологического характера.

Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников.

Купание в Ходуткинских горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным составом воды.

Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.

Обед — горячее, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.