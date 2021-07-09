Вылет из аэропорта.
К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет до Курильского озера занимает 1 час.
По пути по левому борту вы увидите конус Вилючинского вулкана и многочисленные бухты Тихого океана.
Экскурсия на Курильском озере.
Наблюдение за медведями и ходом лосося на Курильском озере, поход на рыбоучетное заграждение – мостик через реку Озерную, где рыбачат медведи.
Продолжительность — 1 час 30 минут.
Все время на озере посвящено наблюдению за медведями: косолапые спокойно ходят вокруг лагеря (он окружен забором, который находится под напряжением, поэтому мишки держатся на безопасном расстоянии), ловят рыбу, делят территорию или просто отдыхают на берегу.
Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.
Массив вулкана Ксудач объявлен Памятником природы ландшафтно-геологического характера.
Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников.
Купание в Ходуткинских горячих источниках.
Горячая термальная река с целебным составом воды.
Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.
Обед — горячее, чай и сок.
Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.
Температура воды в реке достигает 40°.
Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.
Тур не предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты вылета:
|01.07 – 30.09.2022
|01.10 – 31.10.2022
|Иностранные граждане
|52 000
|47 000
|Иностранные граждане до 12 лет
|35 000
|35 000
|Инвалиды I и II
|45 000
|44 000
|Взрослые
|52 000
|47 000
|Взрослые и дети
с пропиской в Камчатском крае
|45 000
|44 000
|Дети до 12 лет
|35 000
|35 000
|Инвалиды I и II
|45 000
|44 000
Стоимость тура для детей старше 12 лет считается по взрослому тарифу.
Взрослым с пропиской в Камчатском крае перед вылетом необходимо предъявить паспорт РФ или другой документ, подтверждающий наличие камчатской прописки.
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка. Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку из г. Петропавловска-Камчатского от гостиниц Авача, Гейзер и Петропавловск и с основных баз отдыха в п. Паратунка.
Кол-во человек в вертолете от 18-22.
Вылеты с июля по сентябрь. Общая продолжительность экскурсии – 6-7 часов.
Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.
Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.
Вы также можете забронировать альтернативные экскурсии по маршрутам:
Подробности уточняйте у наших менеджеров при бронировании.
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.
ПИТАНИЕ «СТАНДАРТ»
МЕНЮ С ТИХООКЕАНСКИМ ЛОСОСЕМ
ПИТАНИЕ «БИЗНЕС»
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
МЕНЮ С ПАЛТУСОМ ИЛИ ОЛЕНИНОЙ