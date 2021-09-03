Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков

Это очень насыщенное путешествие на Камчатку подарит вам массу приключений и впечатлений

5
3 отзыва

Это очень насыщенное путешествие на Камчатку подарит вам массу приключений и впечатлений.

Вас ждут вулканы, горячие источники, дикая природа, возможная встреча с медведем, ловящим рыбу, и многое-многое другое. ​​​​​​

Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Уникальная Камчатка. Тур без рюкзаков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту.

Трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.

Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

2 день
Морская прогулка на катере к острову Старичков. Встреча с Тихим океаном. Халактырский пляж

Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.

Обед на катере.

После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

К вечеру возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском, ужин в этот день самостоятельно.

Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.

Питание включено: завтрак, обед.

3 день
Начало сплава по реке Быстрая

Утром отправляемся на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава.

Подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав. 

Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений. 

Рыбалка на спиннинг. 

Ночевка в палатках на берегу реки. 

Вечерние посиделки у костра.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

4 день
Продолжение сплава по реке

Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться, наслаждаясь живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником.

Прохождение первого порога. 

Рыбалка. 

Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу. 

Ночевка в палатках на берегу реки.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

5 день
Окончание сплава. Купание в бассейне с термальной водой в Паратунке

Проходим оставшиеся пороги, и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина. 

Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка.

Купание в бассейне с термальной водой.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

6 день
Выезд в район «Мутновки». Малая долина гейзеров

Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки».

Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.

Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (размещение многоместное, по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).

После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).

Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.

При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.

Возвращаемся в турприют.

Ужин, костер, гитара.

Питание включено: завтрак, обед и ужин.

7 день
Восхождение к кратеру Мутновского вулкана

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.

Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная.

Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа.

Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.

А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.

На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.

К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.

Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое иногда бывает, обычно в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "важно знать").

Питание включено: завтрак, обед (сухпаек) и ужин.

8 день
Восхождение на вулкан Горелый

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.

Путь к вершине занимает обычно не более 2,5 – 3 часов, высота вулкана 1829 м. над уровнем моря.

Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие – это кратеры Голубое озеро и Активный.

Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.

Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию – на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.

В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.

Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.

Ужин в этот день самостоятельно.

Питание включено: завтрак, обед (сухпаек).

9 день
Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Питание включено: завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 3 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 1 ночь
  • Многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский (2 ночи)
  • Морская прогулка на катере к острову Старичков
  • Питание, указанное в программе тура
  • Услуги гидов-инструкторов и повара
  • Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, водное снаряжение, кемпинговая кухня и т. д.)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 13 000 руб.
  • Ужины в городе (во время двух ночевок в начале тура, а также одной ночевки в конце тура)
  • Туристическая страховка
  • Спальник в аренду – запрашивайте при бронировании тура
  • Спиртные напитки.
  • Если Вы выбрали только активную часть программы, то в стоимость не включено также:
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Размещение в гостинице в первые и последние сутки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  2. спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  5. гамаши - необязательно;
  6. сменная обувь (кроссовки);
  7. сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
  8. походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. сменная одежда для сна и лагеря;
  16. легкая шапка, перчатки;
  17. термоноски (2 пары);
  18. треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  19. солнцезащитные очки;
  20. солнцезащитный крем;
  21. купальные принадлежности;
  22. личная аптечка;
  23. предметы личной гигиены;
  24. средство защиты от комаров (кто очень боится комаров - можно взять с собой шляпу-накомарник);
  25. фонарик (желательно налобный);
  26. резиновые болотные сапоги для сплава и рыбалки (необязательно - мы выдаем резиновые бахилы, но рыбакам лучше иметь свои сапоги);
  27. гермосумка для сплава (необязательно - мы выдаем большие гермомешки);
  28. спиннинг для рыбалки (необязательно - на группу выдается несколько спиннингов).

Внимание! Не приезжайте с чемоданами, так как чемодан на колесиках не влезет в гермомешок на сплаве. Удобно с большими рюкзаками или спортивными сумками.

Размер выдаваемого гермомешка – максимально объёмом 160 литров, не широкие.
Сумка на колесиках не подойдет в этом случае. Колесики порвут гермомешок, вещи намокнут, сушить их негде. Можно приехать со своим гермомешком.

Какое нас ждет питание в туре?

Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.

В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.

Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.

Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.

При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.

Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.

Какие есть скидки в туре?

Скидки детям до 14 лет 10%
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) – 75 000 рублей.

Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Скидка на заезд со 2 по 10 июля: стоимость полного тура 73 000 рублей, активная часть 67 000 рублей.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Возможно ли изменение программы?
  • в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте.
  • восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
  • при отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:

День 1. Восхождение на вулкан Горелый.
День 2. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники).
День 3. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. А также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.

Что означает активная часть тура?

Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Стоимость тура в этом случае составит 75 000 руб/чел.

Если я еду один (одна), возможно подселение?

Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.

Как обстоят дела с медведями?

Медведей на Камчатке много, это правда, и наши туристы их часто видят, особенно на сплаве. В абсолютном большинстве случаев медведи держатся на расстоянии от человека. Предметом их питания является рыба, ягода, грибы, коренья. Иногда встречаются медведи, побирающиеся пищевыми отходами на местах массовых стоянок (встречаются туристы и просто отдыхающие безответственно относящиеся к природе и окружающим, оставляющие после себя мусор и отходы). Участь таких медведей – всегда отстрел специализированными охотниками. У наших гидов на такие случаи всегда имеются следующие средства: фальшфейеры, сигнал охотника, перцовый газ против медведей.

Когда на Камчатке хорошая погода и меньше всего дождей?

Зимой) А с июня по сентябрь примерно одинаковая статистика по количеству солнечных и дождливых дней: на 30 дней приходятся от 15 до 20 дней с переменной облачностью, от 6 до 10 ясных безоблачных дней и 4-5 дождливых дней. Источник данной статистики - Яндекс Погода.

Обязательно ли покупать дорогостоящие треккинговые ботинки?

Если ботинки вам нужны только на 1 тур, то можно купить недорогие треккинговые ботинки в магазинах Декатлон, Сплав, Wildberries. Главное, чтобы у ботинок были водонепроницаемые и дышащие свойства. Приезжать в полуботинках или кроссовках крайне не рекомендуем, так как на горных тропах необходима поддержка голеностопного сустава.

Обязательно ли иметь треккинговые палки?

Треккинговые палки необходимы для ходьбы по пересеченной местности и, особенно, для подъема в гору. Очень хорошо помогают палки при восхождении на вулканы, и в особенности на сложные вулканы, такие как Авачинский и Плоский Толбачик. Палки стоят не дорого и складываются достаточно компактно.

Много ли на Камчатке комаров и мошки?

В общем, на туристических маршрутах комары есть, местами много, но все же не так много как на Русском севере. Территориально комаров больше всего в центральной части полуострова в районе вулканов Толбачик, Шивелуч, поселков Козыревск, Эссо, Лазо. При этом в горах (в зоне альпийских лугов) комаров намного меньше по сравнению с зоной леса. Самое комариное время – с середины июня (иногда с конца июня) до конца июля. В августе комары тоже есть, но уже не так много. В сентябре комаров почти нет или нет совсем. Мошка появляется в августе и в основном у воды, и ее обычно не много. Если вы совсем не терпите кровососущих насекомых, то помимо аэрозолей рекомендуем иметь накомарник.

Есть ли клещи на Камчатке?

Клещей на Камчатке раньше никогда не было. Есть информация, что в последнее десятилетие клещ распространился и на территорию Камчатки, но в крайне малом количестве. Мы (гиды, повара) клещей не видим, наши туристы ни разу не были укушены клещами. Следовательно, не стоит бояться клещей на Камчатке и тем более прививаться.

Будет ли на маршруте сотовая связь и интернет?

Сотовая связь с интернетом есть во всех населенных пунктах, в том числе в Паратунке (лучше всего Мегафон и МТС, но хорошо работает и Билайн, Теле-2, Yota). Также есть связь вне населенных пунктов на следующих объектах: на Малкинских горячих источниках, под вулканом Авачинский, на Халактырском пляже, на Дачных горячих источниках (неустойчивая и только МТС с Мегафоном), под вулканом Толбачик (крайне неустойчивая). Таким образом, учитывая, что в одном районе группа никогда не задерживается больше 3 дней, вы сможете позвонить и выйти в интернет во время тура как минимум раз в 3 дня, обычно чаще. Исключением являются пешие походы – там связи нет совсем.

Мы видели на фото/видео, что летом на Камчатке много снега. Насколько там холодно? Нужно ли брать зимнюю обувь?

На туристических маршрутах Камчатки наличие снега летом вовсе не означает мороз и минусовую температуру. Многометровая толща снега не может растаять быстро, а самые большие снежники таят на протяжении почти всего лета. Температура воздуха в летние месяцы на горных маршрутах обычно от 8 до 20 градусов Цельсия в зависимости от погоды.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
3 сен 2021
Тур "Уникальная Камчатка" превзошел все ожидания. Морская прогулка, сплав и рыбалка, восхождение к вулканам дали великолепную картинку об этом удивительном крае. Во время сплава встретились с медведями, на вулкане покормили лису. Супер!
Л
30 авг 2021
Тур составлен замечательно, получаешь представление об этом уникальном крае. Это надо видеть и пройти. Словами и фотками- не передать! Но для 70-летних, без подготовки, тяжело!
Л
20 авг 2021
Девочки, Елена, спасибо Вам за этот тур. Восторг, это мало сказать, это мега восторг!!!!!

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