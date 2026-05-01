1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский, размещение в гостинице

Ваше путешествие начинается с теплой встречи в аэропорту.

Обращаем Ваше внимание на работу трансферов аэропорт-гостиница: разные группы прибывающих будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше, будет ждать того, кто прилетает позднее.

Знакомимся, делимся первыми впечатлениями и отправляемся на базу отдыха. Делаем остановку у памятника “Здесь начинается Россия”.

Через 40 минут пути мы окажемся в уютном курортном поселке Паратунка, где нас ждет заселение в гостиницу.

После дороги вы сможете расслабиться и восстановить силы: прямо на территории базы открыт термальный бассейн под открытым небом с целебной водой из Паратунских горячих источников.

Вечер свободный: это отличное начало для знакомства с Камчаткой и перезагрузки после перелета.

