Камчатка в мае и июне

Данный тур — это возможность увидеть, как Камчатка просыпается после долгой зимы.

В это время природа особенно красива: тают снега, появляются первые цветы, реки наполняются чистой водой, а вулканы еще покрыты
белыми шапками.

Вас ждут захватывающие виды вулканов, прогулки по живописным тропам к природным термальным источникам и наблюдение за дикой природой во время морской прогулки по Авачинской бухте.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет почувствовать энергию обновления и увидеть Камчатку в самом начале лета, когда здесь особенно свежо, ярко и мало туристов.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский, размещение в гостинице

Ваше путешествие начинается с теплой встречи в аэропорту.

Обращаем Ваше внимание на работу трансферов аэропорт-гостиница: разные группы прибывающих будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше, будет ждать того, кто прилетает позднее.

Знакомимся, делимся первыми впечатлениями и отправляемся на базу отдыха. Делаем остановку у памятника “Здесь начинается Россия”.

Через 40 минут пути мы окажемся в уютном курортном поселке Паратунка, где нас ждет заселение в гостиницу.

После дороги вы сможете расслабиться и восстановить силы: прямо на территории базы открыт термальный бассейн под открытым небом с целебной водой из Паратунских горячих источников.

Вечер свободный: это отличное начало для знакомства с Камчаткой и перезагрузки после перелета.

2 день

Джип-тур на Вилючинский перевал и Дачные источники

Завтрак в гостинице.

С самого утра мы отправляемся в путь по камчатским дорогам: впереди нас ждут переправы через ручьи, подъемы по серпантинам и остановки в местах, где хочется задержаться подольше.

По мере того как джип поднимается выше, открываются потрясающие виды на вулканы и долины — здесь хочется делать фото на каждом шагу.

На Вилючинском перевале, на смотровой площадке, мы выходим из машины, чтобы почувствовать простор и силу этого места, вдохнуть свежий воздух и просто насладиться моментом.

После короткой прогулки и перекуса наш путь лежит к Дачным горячим источникам.

Дачные источники — это природные горячие источники, расположенные у подножия Мутновского вулкана. Вода и пар здесь выходит на поверхность прямо из-под земли.

На территории можно увидеть парящие ручьи, небольшие гейзеры, грязевые площадки и минеральные отложения, образовавшиеся под действием горячей воды.

Здесь нет оборудованных купален, но место интересно для прогулок, наблюдения за природными процессами и фотографирования необычных ландшафтов.

Вечером возвращаемся в гостиницу.

3 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак в гостинице.

Свободное время — расслабляйтесь на базе или отправляйтесь исследовать Камчатку самостоятельно.

Можно провести время в термальном бассейне гостиницы: расслабиться в теплой минеральной воде, восстановить силы и просто насладиться спокойствием.

Тем, кто любит активность, подойдут самостоятельные прогулки по окрестностям — можно исследовать город, полюбоваться видами на вулканы и природу, сделать красивые фотографии.

Такой день позволяет выбрать именно тот отдых, который вам по душе, и зарядиться энергией для новых впечатлений.

4 день

Морская прогулка по маршруту «Авачинская бухта - остров Старичков»

Завтрак в гостинице.

После завтрака группа едет в морской порт Петропавловска-Камчатского, чтобы оттуда совершить интересную морскую экскурсию по Авачинской бухте.

Это путешествие по акватории одного из крупнейших природных портов мира.

Во время экскурсии вы увидите скалистые берега, морские пейзажи и знаменитые скалы Три Брата — символ Авачинской бухты.

По пути к острову Старичков можно наблюдать морских птиц, нерп.

На острове Старичков находится птичий базар, где гнездятся тысячи птиц. Именно весной здесь кипит жизнь: на скалах собираются тысячи топорков, бакланов, чаек и кайр, в том числе занесенных в Красную книгу.

Иногда на прибрежных камнях можно заметить отдыхающих морских котиков.

Прогулка проходит в атмосфере приключения и позволяет познакомиться с морской стороной Камчатки, сделать яркие фотографии и получить новые впечатления.

Возвращение в гостиницу.

5 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак в гостинице.

Вы можете провести день на базе, наслаждаясь термальным бассейном и спокойствием, или отправиться исследовать окрестности.

Для желающих доступны дополнительные экскурсии:

  1. Ознакомительная экскурсия по городу: прогулка по главным улицам и знаковым местам Петропавловска-Камчатского. Во время экскурсии вы узнаете об истории города, увидите памятники, набережную и панорамные виды на бухту и вулканы. Гид расскажет о жизни на Камчатке, традициях и интересных фактах.
  2. Спокойный сплав по реке Быстрая: во время сплава вы плывёте по реке среди лесов и гор, наблюдаете за птицами и, возможно, дикими животными на берегах. Маршрут несложный, подходит для всех, не требует специальной подготовки. По пути можно сделать остановки для фотографий и отдыха.
  3. Пешая экскурсия на горный массив Вачкажец и его водопад: прогулка по живописным тропам среди гор, озёр и альпийских лугов. По пути открываются виды на вершины, скалы и долины, можно встретить редкие растения и понаблюдать за птицами. Главная цель маршрута — водопад Вачкажца. Здесь удобно сделать остановку для отдыха, перекуса и фотографий.
6 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Выезд из гостиницы.

Мы организуем для вас трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и попрощаемся. Но будем надеяться на скорую встречу!

Обращаем ваше внимание на работу трансферов гостиница-аэропорт: будут организованы 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 09:30 и 12:30 (время выезда). Просим по возможности учитывать этот момент при покупке билетов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Спа-Лагуна» в двухместных номерах.

Варианты проживания

Гостиница «Лагуна»

5 ночей

Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.

К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.

В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».

Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.

Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.

Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.

Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.

Корпус «Идеальный куб»: просторный гостевой дом, расположенный на берегу озера Микижа, вдали от остальных мест размещения. Четыре спальни с высокими потолками и широкими окнами, наполненные дневным светом. В каждой комнате расположены стильные, двуспальные кровати с мягкими матрасами, мини-бар и индивидуальные ванные комнаты. Панорамные окна, дизайнерская мебель и предметы интерьера созданы для того, чтобы вы проводили каждый день в роскоши. На террасе дома под открытым небом вас ждет купель с водой из термальных источников (размер купели 2х4,5 м).

Корпус «Gray House» (Виладж Люкс): просторный номер с двумя изолированными спальнями с персональными выходами на террасу. В каждой комнате большая двуспальная кровать с мягким матрасом, ванная комната с душевой кабиной и телевизор. Гостиная объединена с кухней и обеденной зоной. Кухня оборудована современной варочной панелью, холодильником, чайником, вытяжкой и СВЧ. Идеальный вариант для компании или большой семьи.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер по программе
  • Проживание в гостинице (двухместное размещение)
  • Питание: завтраки в гостинице и обед-перекус на маршруте в дни 2 и 4
  • Все экскурсии по программе в группе
  • Работа гидов и экскурсоводов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обеды в свободные дни и ужины на базе отдыха в Паратунке
  • Одноместное размещение (стоимость можно уточнить при бронировании)
  • Страховка (обязательно)
  • Дополнительные экскурсии в дни 3 и 5:ознакомительная экскурсия по городу - 12 500 руб/чел. спокойный сплав по реке Быстрая - 16 000 руб/чел. пешая экскурсия на горный массив Вачкажец и его водопад - 15 000 руб/чел
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая верхняя одежда (непромокаемые и непродуваемые куртка со штанами или зимний комбинезон);
  • удобная зимняя обувь, высокая (если ботинки новые, их обязательно нужно разносить до тура);
  • термобелье утепленное;
  • шерстяной свитер с воротом;
  • шерстяные носки;
  • перчатки зимние и теплая непродуваемая шапка;
  • очки и крем, защищающие от солнца;
  • небольшое рюкзак для переноски личных вещей и перекусов на маршрутах;
  • сменная легкая обувь для гостиницы;
  • купальный костюм;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Страховка в данном туре обязательна.

Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

При оформлении необходимо выбрать следующие опции: “трекинг”/"горный трекинг до 3000 м", “экскурсии в пещеры, на вулканы, водопады и т. п. ”. Остальные опции по желанию. Страховую сумму можно выбрать любую.

Можно ли прилететь раньше / позже тура?

Вы можете прилететь в любое время, и присоединиться к туру в первый день – приехать самостоятельно в гостиницу, либо в аэропорт и встретиться с группой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

