В это время природа особенно красива: тают снега, появляются первые цветы, реки наполняются чистой водой, а вулканы еще покрыты
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский, размещение в гостинице
Ваше путешествие начинается с теплой встречи в аэропорту.
Обращаем Ваше внимание на работу трансферов аэропорт-гостиница: разные группы прибывающих будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше, будет ждать того, кто прилетает позднее.
Знакомимся, делимся первыми впечатлениями и отправляемся на базу отдыха. Делаем остановку у памятника “Здесь начинается Россия”.
Через 40 минут пути мы окажемся в уютном курортном поселке Паратунка, где нас ждет заселение в гостиницу.
После дороги вы сможете расслабиться и восстановить силы: прямо на территории базы открыт термальный бассейн под открытым небом с целебной водой из Паратунских горячих источников.
Вечер свободный: это отличное начало для знакомства с Камчаткой и перезагрузки после перелета.
Джип-тур на Вилючинский перевал и Дачные источники
Завтрак в гостинице.
С самого утра мы отправляемся в путь по камчатским дорогам: впереди нас ждут переправы через ручьи, подъемы по серпантинам и остановки в местах, где хочется задержаться подольше.
По мере того как джип поднимается выше, открываются потрясающие виды на вулканы и долины — здесь хочется делать фото на каждом шагу.
На Вилючинском перевале, на смотровой площадке, мы выходим из машины, чтобы почувствовать простор и силу этого места, вдохнуть свежий воздух и просто насладиться моментом.
После короткой прогулки и перекуса наш путь лежит к Дачным горячим источникам.
Дачные источники — это природные горячие источники, расположенные у подножия Мутновского вулкана. Вода и пар здесь выходит на поверхность прямо из-под земли.
На территории можно увидеть парящие ручьи, небольшие гейзеры, грязевые площадки и минеральные отложения, образовавшиеся под действием горячей воды.
Здесь нет оборудованных купален, но место интересно для прогулок, наблюдения за природными процессами и фотографирования необычных ландшафтов.
Вечером возвращаемся в гостиницу.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак в гостинице.
Свободное время — расслабляйтесь на базе или отправляйтесь исследовать Камчатку самостоятельно.
Можно провести время в термальном бассейне гостиницы: расслабиться в теплой минеральной воде, восстановить силы и просто насладиться спокойствием.
Тем, кто любит активность, подойдут самостоятельные прогулки по окрестностям — можно исследовать город, полюбоваться видами на вулканы и природу, сделать красивые фотографии.
Такой день позволяет выбрать именно тот отдых, который вам по душе, и зарядиться энергией для новых впечатлений.
Морская прогулка по маршруту «Авачинская бухта - остров Старичков»
Завтрак в гостинице.
После завтрака группа едет в морской порт Петропавловска-Камчатского, чтобы оттуда совершить интересную морскую экскурсию по Авачинской бухте.
Это путешествие по акватории одного из крупнейших природных портов мира.
Во время экскурсии вы увидите скалистые берега, морские пейзажи и знаменитые скалы Три Брата — символ Авачинской бухты.
По пути к острову Старичков можно наблюдать морских птиц, нерп.
На острове Старичков находится птичий базар, где гнездятся тысячи птиц. Именно весной здесь кипит жизнь: на скалах собираются тысячи топорков, бакланов, чаек и кайр, в том числе занесенных в Красную книгу.
Иногда на прибрежных камнях можно заметить отдыхающих морских котиков.
Прогулка проходит в атмосфере приключения и позволяет познакомиться с морской стороной Камчатки, сделать яркие фотографии и получить новые впечатления.
Возвращение в гостиницу.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак в гостинице.
Вы можете провести день на базе, наслаждаясь термальным бассейном и спокойствием, или отправиться исследовать окрестности.
Для желающих доступны дополнительные экскурсии:
- Ознакомительная экскурсия по городу: прогулка по главным улицам и знаковым местам Петропавловска-Камчатского. Во время экскурсии вы узнаете об истории города, увидите памятники, набережную и панорамные виды на бухту и вулканы. Гид расскажет о жизни на Камчатке, традициях и интересных фактах.
- Спокойный сплав по реке Быстрая: во время сплава вы плывёте по реке среди лесов и гор, наблюдаете за птицами и, возможно, дикими животными на берегах. Маршрут несложный, подходит для всех, не требует специальной подготовки. По пути можно сделать остановки для фотографий и отдыха.
- Пешая экскурсия на горный массив Вачкажец и его водопад: прогулка по живописным тропам среди гор, озёр и альпийских лугов. По пути открываются виды на вершины, скалы и долины, можно встретить редкие растения и понаблюдать за птицами. Главная цель маршрута — водопад Вачкажца. Здесь удобно сделать остановку для отдыха, перекуса и фотографий.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Выезд из гостиницы.
Мы организуем для вас трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и попрощаемся. Но будем надеяться на скорую встречу!
Обращаем ваше внимание на работу трансферов гостиница-аэропорт: будут организованы 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 09:30 и 12:30 (время выезда). Просим по возможности учитывать этот момент при покупке билетов
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Спа-Лагуна» в двухместных номерах.
Варианты проживания
Гостиница «Лагуна»
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.
В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.
Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.
Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.
Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.
Корпус «Идеальный куб»: просторный гостевой дом, расположенный на берегу озера Микижа, вдали от остальных мест размещения. Четыре спальни с высокими потолками и широкими окнами, наполненные дневным светом. В каждой комнате расположены стильные, двуспальные кровати с мягкими матрасами, мини-бар и индивидуальные ванные комнаты. Панорамные окна, дизайнерская мебель и предметы интерьера созданы для того, чтобы вы проводили каждый день в роскоши. На террасе дома под открытым небом вас ждет купель с водой из термальных источников (размер купели 2х4,5 м).
Корпус «Gray House» (Виладж Люкс): просторный номер с двумя изолированными спальнями с персональными выходами на террасу. В каждой комнате большая двуспальная кровать с мягким матрасом, ванная комната с душевой кабиной и телевизор. Гостиная объединена с кухней и обеденной зоной. Кухня оборудована современной варочной панелью, холодильником, чайником, вытяжкой и СВЧ. Идеальный вариант для компании или большой семьи.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер по программе
- Проживание в гостинице (двухместное размещение)
- Питание: завтраки в гостинице и обед-перекус на маршруте в дни 2 и 4
- Все экскурсии по программе в группе
- Работа гидов и экскурсоводов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды в свободные дни и ужины на базе отдыха в Паратунке
- Одноместное размещение (стоимость можно уточнить при бронировании)
- Страховка (обязательно)
- Дополнительные экскурсии в дни 3 и 5:ознакомительная экскурсия по городу - 12 500 руб/чел. спокойный сплав по реке Быстрая - 16 000 руб/чел. пешая экскурсия на горный массив Вачкажец и его водопад - 15 000 руб/чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая верхняя одежда (непромокаемые и непродуваемые куртка со штанами или зимний комбинезон);
- удобная зимняя обувь, высокая (если ботинки новые, их обязательно нужно разносить до тура);
- термобелье утепленное;
- шерстяной свитер с воротом;
- шерстяные носки;
- перчатки зимние и теплая непродуваемая шапка;
- очки и крем, защищающие от солнца;
- небольшое рюкзак для переноски личных вещей и перекусов на маршрутах;
- сменная легкая обувь для гостиницы;
- купальный костюм;
- личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. Страховка в данном туре обязательна.
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
При оформлении необходимо выбрать следующие опции: “трекинг”/"горный трекинг до 3000 м", “экскурсии в пещеры, на вулканы, водопады и т. п. ”. Остальные опции по желанию. Страховую сумму можно выбрать любую.
Можно ли прилететь раньше / позже тура?
Вы можете прилететь в любое время, и присоединиться к туру в первый день – приехать самостоятельно в гостиницу, либо в аэропорт и встретиться с группой.