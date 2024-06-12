Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей

В этом туре вы насладитесь главными красотами Камчатки менее, чем за неделю! Отправимся на морскую прогулку с рыбалкой, ударим в волшебный бубен и загадаем сокровенные желания в музее «Вулканариум», понаблюдаем за медведями в долине озера Толмачева и искупаемся в целебных водах горячих термальных источников.
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Халактырский пляж
  • Вилючинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Авачинский вулкан
  • Три брата
  • Озеро Толмачёва
  • Малкинские источники

Описание тура

Короткий летний тур, который позволит вам в короткие сроки увидеть все невероятные пейзажи Камчатского края и ощутить колорит летней Камчатки!:

  • Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия» и видом на группу Домашних вулканов.
  • Отправитесь на морскую прогулку с рыбалкой.
  • Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского и его достопримечательностями.
  • Ударите в волшебный бубен и загадаете свои сокровенные желания в музее «Вулканариум».
  • Прогуляетесь по черному вулканическому песку Халактырского пляжа.
  • Получите порцию адреналина от поездки на мощном вездеходе Sever Truck к Вилючинскому перевалу с видом на Южную группу вулканов.
  • Понаблюдаете за медведями в долине озера Толмачева.
  • Искупаетесь в целебных водах горячих термальных источников Камчатки.
  • Насладитесь гастрономическим разнообразием в модных ресторанах MISHKA, Mishka Terrace и Лось.
  • Лосось. Важно знать • Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями.
  • Дополнительный день проживания в отеле по запросу 18 000 руб.
  • Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день! Важная информация: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день! Стоимость на 1 человека: 120 000 руб. (при 2х местном размещении), 180 000 руб. (при 1-местном размещении).

Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Билет при 2-х местное размещении120 000 ₽
Билет при 1-местном размещении180 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Халактырский пляж
  • Вилючинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Авачинский вулкан
  • Три брата
  • Озеро Толмачёва
  • Малкинские источники
Что включено
  • Проживание в выбранной категории в spa-отеле «Лагуна 4*»
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Завтрак «шведский стол» в ресторане Mishka
  • Обед в дни выезда на экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Ужин
  • Spa
  • Дополнительные платные услуги на территории отеля
  • Дополнительные экскурсии в свободный день
Место начала и завершения?
Звёздная ул., 10, Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями
  • Дополнительный день проживания в отеле по запросу 18 000 руб
  • Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

ГрупповыеВулканыПрирода и пейзажиВсе туры6-дневные турыХалактырский пляжПопулярные места

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