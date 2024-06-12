В этом туре вы насладитесь главными красотами Камчатки менее, чем за неделю! Отправимся на морскую прогулку с рыбалкой, ударим в волшебный бубен и загадаем сокровенные желания в музее «Вулканариум», понаблюдаем за медведями в долине озера Толмачева и искупаемся в целебных водах горячих термальных источников.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Халактырский пляж
- Вилючинский вулкан
- Корякский вулкан
- Авачинский вулкан
- Три брата
- Озеро Толмачёва
- Малкинские источники
Описание тура
Короткий летний тур, который позволит вам в короткие сроки увидеть все невероятные пейзажи Камчатского края и ощутить колорит летней Камчатки!:
- Сфотографируетесь рядом со знаменитым памятником «Здесь Начинается Россия» и видом на группу Домашних вулканов.
- Отправитесь на морскую прогулку с рыбалкой.
- Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского и его достопримечательностями.
- Ударите в волшебный бубен и загадаете свои сокровенные желания в музее «Вулканариум».
- Прогуляетесь по черному вулканическому песку Халактырского пляжа.
- Получите порцию адреналина от поездки на мощном вездеходе Sever Truck к Вилючинскому перевалу с видом на Южную группу вулканов.
- Понаблюдаете за медведями в долине озера Толмачева.
- Искупаетесь в целебных водах горячих термальных источников Камчатки.
- Насладитесь гастрономическим разнообразием в модных ресторанах MISHKA, Mishka Terrace и Лось.
- Лосось. Важно знать • Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями.
- Дополнительный день проживания в отеле по запросу 18 000 руб.
- Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день! Важная информация: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день! Стоимость на 1 человека: 120 000 руб. (при 2х местном размещении), 180 000 руб. (при 1-местном размещении).
Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет при 2-х местное размещении
|120 000 ₽
|Билет при 1-местном размещении
|180 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Халактырский пляж
- Вилючинский вулкан
- Корякский вулкан
- Авачинский вулкан
- Три брата
- Озеро Толмачёва
- Малкинские источники
Что включено
- Проживание в выбранной категории в spa-отеле «Лагуна 4*»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Завтрак «шведский стол» в ресторане Mishka
- Обед в дни выезда на экскурсии
Что не входит в цену
- Перелет
- Ужин
- Spa
- Дополнительные платные услуги на территории отеля
- Дополнительные экскурсии в свободный день
Место начала и завершения?
Звёздная ул., 10, Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями
- Дополнительный день проживания в отеле по запросу 18 000 руб
- Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского
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