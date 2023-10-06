2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице.

Этот день можно использовать по своему усмотрению.

Отдохнуть и отоспаться в гостинице или взять одну из дополнительных экскурсий:

вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров с посадкой в кальдере вулкана Узон и купанием в термальных источниках в Налычевской долине;

этническую экскурсию «В гости к аборигенам Камчатки».

Экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно.

ВАЖНО! Сообщить о намерениях посетить какую-либо из экскурсий в этот день необходимо заранее, чтобы организаторы смогли забронировать нужные экскурсии.

Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт.

Ночь в гостинице.