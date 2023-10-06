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Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу
Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского в красках золотой осени.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор
Завтрак в гостинице.
Этот день можно использовать по своему усмотрению.
Отдохнуть и отоспаться в гостинице или взять одну из дополнительных экскурсий:
- вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров с посадкой в кальдере вулкана Узон и купанием в термальных источниках в Налычевской долине;
- этническую экскурсию «В гости к аборигенам Камчатки».
Экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно.
ВАЖНО! Сообщить о намерениях посетить какую-либо из экскурсий в этот день необходимо заранее, чтобы организаторы смогли забронировать нужные экскурсии.
Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт.
Ночь в гостинице.
Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
Завтрак.
Переезд в морской порт Петропавловска-Камчатского.
В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков.
Во время экскурсии Вы можете увидеть тюленей, нерп, каланов, китов, касаток, удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами.
Горячий обед на борту судна.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Авачинский вулкан (подножие), гора Верблюд
Завтрак.
Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
Экскурсия по Авачинскому перевалу.
Несложный подъем на гору «Верблюд».
Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей.
С Авачинского перевала в ясную погоду можно увидеть сразу семь вулканов (Авачинский, Корякский, Жупановский, Вилючинский, Горелый, Мутновский и иногда Опалу).
Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале.
После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Малкинские термальные источники
Завтрак.
Переезд (130 км) к Малкинским термальным источникам.
По пути остановка в п. Сокоч, где каждый желающий сможет отведать знаменитые Сокочинские пирожки (пирожки оплачиваются самостоятельно).
Купание в диких термальных источниках, расположенных на берегу реки Ключевка, после водных процедур ланч с камчатскими деликатесами на открытом воздухе.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский.
Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)
Завтрак.
Выезд на Дачные термальные источники, которые в последнее время называют «Мини Долина Гейзеров».
Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией.
Прибываем на стоянку, затем пеший переход, около часа в одну сторону, и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума.
Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики.
Во второй половине сентября, альпийская растительность вокруг источников уже приодета в осенний наряд, а вершины вулканов постепенно покрываются снегом.
Возвращаемся к автомобилю.
Обед ланч-боксы.
Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского.
Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Возвращение домой
Завтрак.
Посещение рыбного рынка, трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском в двухместных номерах.
Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.
Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.
В случае раннего выезда, некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. Подселения не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер» 3
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице Петропавловска - Камчатского (двухместное TWIN, завтрак)
- Трансферы от/до аэропорта в дни прибытия и отъезда основной группы
- Трансферы по программе
- Услуги гидов и экскурсоводов
- Питание на экскурсиях согласно программе тура
- Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Доплата за одноместное проживание - 9000 руб
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии
- Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 2 посадки: в кальдере вулкана Узон и в Налычевской долине для купания (с 1 июля до 30 сентября):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
- Взрослый - 70 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 1 посадка в Налычевской долине для купания (с 1 июня до 30 сентября):взрослый - 63 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
- Взрослый - 63 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия Курильское озеро (с 15 июля):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
- Обеды и ужины в кафе (500-700 руб.) и ресторане города (от 1200 руб.)
- Доплата за оформление пропуска для иностранных граждан - 500 руб
- Личные расходы (алкоголь, покупка сувениров)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Треккинговые ботинки (выше щиколотки) на жесткой подошве с хорошим протектором (обязательно).
- Гамаши (чехлы на ботинки, для защиты от проникновения внутрь снега, грязи, шлака).
- Сменная обувь (кроссовки, кеды).
- Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка) и штаны.
- Флиска или свитер.
- Термобелье, футболка.
- Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
- Перчатки (х/б).
- Носки, чтобы на каждой активной экскурсии было по запасной паре.
- Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце).
- Солнцезащитные очки.
- Солнцезащитный крем.
- Репеллент.
- Предметы личной гигиены.
- Личная аптечка.
- Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки, аккумуляторы, power банки.
- Небольшой рюкзак на 30–50 литров.
- Альпенштоки — треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Подойдет ли этот тур для отдыха с детьми?
Да, это не сложный тур, поэтому он подойдет детям от 8 лет.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться в туре?
Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:
- 18–45 мест: Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.);
- джипы (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.);
- микроавтобусы (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства.
При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.
Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.
На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.
Предоставляется ли трансфер от/до аэропорта?
Трансферы от/до аэропорта выполняются только в дни прилёта и отъезда основной группы по программе, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек и места проживания), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
Возможны ли изменения в программе?
день прилёта (или за день до) основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, времени выезда, транспорте и другой необходимой информации.
Время начала экскурсий может меняться, сообщается менеджером накануне каждой экскурсии с 19 до 21 часа и обсуждению не подлежит.
Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами и отменяться.