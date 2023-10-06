Камчатский экспресс. Осеннее путешествие

Всего за неделю вы сможете ознакомиться с основными знаковыми достопримечательностями, при этом сделать это максимально комфортно с проживанием в гостинице в Петропавловске-Камчатском. Тур не сложный, подойдет для всех возрастов и детей от 8 лет.
5
3 отзыва
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Полное расслабление
Полное расслабление
Искупаемся в восхитительных Малкинских термальных источниках
Подножие Авачинского вулкана
Подножие Авачинского вулкана
Перед нами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей
Морская прогулка
Морская прогулка
Совершим прогулку по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение, отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского в красках золотой осени.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городуПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городуПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городуПрибытие в Петропавловск-Камчатский. Экскурсия по городу
2 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице.

Этот день можно использовать по своему усмотрению.

Отдохнуть и отоспаться в гостинице или взять одну из дополнительных экскурсий:

  • вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров с посадкой в кальдере вулкана Узон и купанием в термальных источниках в Налычевской долине;
  • этническую экскурсию «В гости к аборигенам Камчатки».

Экскурсии в этот день оплачиваются дополнительно.

ВАЖНО! Сообщить о намерениях посетить какую-либо из экскурсий в этот день необходимо заранее, чтобы организаторы смогли забронировать нужные экскурсии.

Обед (если Вы не на экскурсии) и ужин, в этот день, в кафе или ресторане города за свой счёт.

Ночь в гостинице.

Свободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выборСвободный день. Дополнительные экскурсии на выбор
3 день

Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан

Завтрак.

Переезд в морской порт Петропавловска-Камчатского.

В этот день Вас ждет незабываемая морская прогулка по красавице Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к о. Старичков.

Во время экскурсии Вы можете увидеть тюленей, нерп, каланов, китов, касаток, удивительные скалы и острова с их неугомонными птичьими базарами.

Горячий обед на борту судна.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океанМорская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
4 день

Авачинский вулкан (подножие), гора Верблюд

Завтрак.

Переезд к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

Экскурсия по Авачинскому перевалу.

Несложный подъем на гору «Верблюд».

Во время экскурсий этого дня перед Вами будут открываться удивительные панорамы непередаваемых камчатских пейзажей.

С Авачинского перевала в ясную погоду можно увидеть сразу семь вулканов (Авачинский, Корякский, Жупановский, Вилючинский, Горелый, Мутновский и иногда Опалу).

Обед в столовой туристического лагеря на Авачинском перевале.

После экскурсии трансфер в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Авачинский вулкан (подножие), гора ВерблюдАвачинский вулкан (подножие), гора ВерблюдАвачинский вулкан (подножие), гора ВерблюдАвачинский вулкан (подножие), гора ВерблюдАвачинский вулкан (подножие), гора Верблюд
5 день

Малкинские термальные источники

Завтрак.

Переезд (130 км) к Малкинским термальным источникам.

По пути остановка в п. Сокоч, где каждый желающий сможет отведать знаменитые Сокочинские пирожки (пирожки оплачиваются самостоятельно).

Купание в диких термальных источниках, расположенных на берегу реки Ключевка, после водных процедур ланч с камчатскими деликатесами на открытом воздухе.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский.

Ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Малкинские термальные источникиМалкинские термальные источникиМалкинские термальные источники
6 день

Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)

Завтрак.

Выезд на Дачные термальные источники, которые в последнее время называют «Мини Долина Гейзеров».

Располагаются они на северном склоне Мутновского вулкана, рядом с Мутновской геотермальной электростанцией.

Прибываем на стоянку, затем пеший переход, около часа в одну сторону, и мы попадаем в царство пара, воды, снега и шума.

Здесь мы наблюдаем многочисленные кипящие, шумящие, парящие, булькающие, пузырящие источники, небольшие грязевые котлы и вулканчики.

Во второй половине сентября, альпийская растительность вокруг источников уже приодета в осенний наряд, а вершины вулканов постепенно покрываются снегом.

Возвращаемся к автомобилю.

Обед ланч-боксы.

Возвращаемся в гостиницу Петропавловска-Камчатского.

Вечером ужинаем в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)Мутновский вулкан (подножие). Малая Долина гейзеров (Дачные термальные источники)
7 день

Возвращение домой

Завтрак.

Посещение рыбного рынка, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в Петропавловске-Камчатском в двухместных номерах.

Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.

Заселение в гостиницы происходит после 14:00, выписка из гостиницы до 12:00.

В случае раннего выезда, некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. Подселения не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Гейзер» 3

6 ночей

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.

Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3Гостиница «Гейзер» 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Петропавловска - Камчатского (двухместное TWIN, завтрак)
  • Трансферы от/до аэропорта в дни прибытия и отъезда основной группы
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов и экскурсоводов
  • Питание на экскурсиях согласно программе тура
  • Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за одноместное проживание - 9000 руб
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 2 посадки: в кальдере вулкана Узон и в Налычевской долине для купания (с 1 июля до 30 сентября):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
  • Взрослый - 70 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 дет - 45 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия Долина гейзеров + 1 посадка в Налычевской долине для купания (с 1 июня до 30 сентября):взрослый - 63 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
  • Взрослый - 63 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 42 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия Курильское озеро (с 15 июля):взрослый - 70 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 45 000 руб. /чел
  • Обеды и ужины в кафе (500-700 руб.) и ресторане города (от 1200 руб.)
  • Доплата за оформление пропуска для иностранных граждан - 500 руб
  • Личные расходы (алкоголь, покупка сувениров)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговые ботинки (выше щиколотки) на жесткой подошве с хорошим протектором (обязательно).
  2. Гамаши (чехлы на ботинки, для защиты от проникновения внутрь снега, грязи, шлака).
  3. Сменная обувь (кроссовки, кеды).
  4. Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка) и штаны.
  5. Флиска или свитер.
  6. Термобелье, футболка.
  7. Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
  8. Перчатки (х/б).
  9. Носки, чтобы на каждой активной экскурсии было по запасной паре.
  10. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце).
  11. Солнцезащитные очки.
  12. Солнцезащитный крем.
  13. Репеллент.
  14. Предметы личной гигиены.
  15. Личная аптечка.
  16. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки, аккумуляторы, power банки.
  17. Небольшой рюкзак на 30–50 литров.
  18. Альпенштоки — треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Подойдет ли этот тур для отдыха с детьми?

Да, это не сложный тур, поэтому он подойдет детям от 8 лет.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться в туре?

Транспорт используется разный — от автобусов различной пассажировместимости:

  • 18–45 мест: Мерседес Спринтер, Форд, Хёндай Аэротаун, Ютонг, ММС Росса, Тойота Коустер и др.);
  • джипы (6 мест, Ниссан Сафари, Патрол, Лэнд Крузер, Террано и др.);
  • микроавтобусы (7 мест, ММС Делика) повышенной проходимости с комфортным задним рядом на трех пассажиров, японского производства.

При больших группах также могут использоваться вахтовые автобусы повышенной проходимости на базе Камаза и Урала. Для трансферов в аэропорт также могут использоваться минивэны и легковые автомобили, если прилетающих от 1 до 5 человек.

Помимо автомобилей в турах используются катера маломерного флота и вертолеты Ми-8 (на вертолетных экскурсиях). Пожелания туристов при рассадке не учитываются, туристы занимают места самостоятельно. Все в равных условиях. Большинство машин с кондиционерами, но не все.

На Камчатке жаркая погода бывает не часто и наличие в машине печки важнее, чем наличие кондиционера. Печками оборудованы все машины.

Предоставляется ли трансфер от/до аэропорта?

Трансферы от/до аэропорта выполняются только в дни прилёта и отъезда основной группы по программе, в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек и места проживания), в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.

Возможны ли изменения в программе?

день прилёта (или за день до) основной части гостей создаётся группа в WhatsApp для информирования туристов, где дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, времени выезда, транспорте и другой необходимой информации.

Время начала экскурсий может меняться, сообщается менеджером накануне каждой экскурсии с 19 до 21 часа и обсуждению не подлежит.

Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами и отменяться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
6 окт 2023
Мой тур на Камчатку проходил с 19 по 25 сентября. Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Я влюбилась в этот край. Капризы погоды не помешали насладиться этой суровой, но удивительно яркой и разнообразной,природой. Вулканы, горячие источники, сопки в ярком осеннем убранстве навсегда останутся в памяти…
В
4 окт 2023
Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!
Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!Это была любовь с первого взгляда! Природа-дух захватывает! Хоть мы и дальневосточники, жители Приморского края, красоты Камчатки сразили нас наповал!
Л
4 окт 2023
Мне кажется, что это был сон. Понравилось всё!!!

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные туры

Похожие туры из Петропавловска-Камчатского

Камчатский экспресс. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500 за человека
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Вокруг Толбачиков. Камчатская Аннапурна
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
30 июня в 10:00
59 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
145000140 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петропавловске-Камчатском
Все туры из Петропавловска-Камчатского
ХорошоТам