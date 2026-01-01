2 день

Вулкан Мутновский

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.

На склонах вулкана имеется огромный глубокий разлом с вертикальными стенами, называемый каньоном Опасным, в который падает река Вулканная 80-метровым водопадом. Место очень впечатляющее и необычное.

Затем начинаем восхождение на вулкан. Сначала движемся по пологим склонам, затем с более резким набором высоты (уклон до 25 градусов).

Выходим на край кратера Активная воронка, где можно заглянуть в сам кратер, представляющий собой огромную чашу с вертикальными стенами, откуда поднимаются в небо мощные выбросы паро-газовой смеси - фумарольная активность Мутновского вулкана считается одной из самых мощных в мире.

Здесь же открываются виды на вершину вулкана Мутновский, на сползающий сверху ледник, на ближайшие вулканы: Вилючинский, Горелый, Опала, Асача, Ходутка.

По времени путь от каньона до кратера занимает 2-3 часа и около 1,5-2 часов обратно. Расстояние 3,5 км в одну сторону.

Перепад высоты 500 метров (с высоты 1100 на высоту 1600 метров над уровнем моря).

Заранее неизвестно, будет ли разрешено восхождение на Мутновский в 2026 году. В 2025 году у нас было разрешение, все наши группы там побывали.

В случае запрета на восхождение, а также в случае плохой погоды после осмотра каньона Опасный переезжаем к лавовым пещерам под вулканом Горелый.

Самая большая пещера имеет широкий свод и плоское дно, круглый год покрытое льдом, за последние годы в этой пещере было проведено несколько музыкальных концертов.

Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое бывает в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "условия").

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160