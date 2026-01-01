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Мутновско-Горелая группа вулканов

Это захватывающее путешествие для любителей активного отдыха по одному из самых впечатляющих вулканических районов Камчатки.

Вас ждут прогулка по Малой долине гейзеров, уютные вечера на уединенной турбазе и восхождения к грандиозным
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кратерам действующих вулканов.

Вы увидите легендарные вулканы Мутновский и Горелый — одни из самых живописных на Камчатке, с дымящимися фумарольными полями, ледниками, кислотными озёрами бирюзового цвета и панорамами на целую цепь огнедышащих вершин.

Мутновско-Горелая группа вулкановФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мутновско-Горелая группа вулкановФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мутновско-Горелая группа вулкановФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд в горный турприют. Малая долина гейзеров

Выезд из Петропавловска-Камчатского от ТЦ «Фамилион».

Ориентировочно в 8:00, точное время выезда сообщается накануне.

Утром выезжаем в район «Мутновки».

Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.

Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, сон в спальниках на двухъярусных кроватях).

После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).

Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.

При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.

Пешком около 4 км по пересеченной местности.

Возвращаемся в турприют.

Ужин, костер, гитара.

Выезд в горный турприют. Малая долина гейзеровВыезд в горный турприют. Малая долина гейзеровВыезд в горный турприют. Малая долина гейзеровВыезд в горный турприют. Малая долина гейзеров
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Вулкан Мутновский

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.

На склонах вулкана имеется огромный глубокий разлом с вертикальными стенами, называемый каньоном Опасным, в который падает река Вулканная 80-метровым водопадом. Место очень впечатляющее и необычное.

Затем начинаем восхождение на вулкан. Сначала движемся по пологим склонам, затем с более резким набором высоты (уклон до 25 градусов).

Выходим на край кратера Активная воронка, где можно заглянуть в сам кратер, представляющий собой огромную чашу с вертикальными стенами, откуда поднимаются в небо мощные выбросы паро-газовой смеси - фумарольная активность Мутновского вулкана считается одной из самых мощных в мире.

Здесь же открываются виды на вершину вулкана Мутновский, на сползающий сверху ледник, на ближайшие вулканы: Вилючинский, Горелый, Опала, Асача, Ходутка.

По времени путь от каньона до кратера занимает 2-3 часа и около 1,5-2 часов обратно. Расстояние 3,5 км в одну сторону.

Перепад высоты 500 метров (с высоты 1100 на высоту 1600 метров над уровнем моря).

Заранее неизвестно, будет ли разрешено восхождение на Мутновский в 2026 году. В 2025 году у нас было разрешение, все наши группы там побывали.

В случае запрета на восхождение, а также в случае плохой погоды после осмотра каньона Опасный переезжаем к лавовым пещерам под вулканом Горелый.

Самая большая пещера имеет широкий свод и плоское дно, круглый год покрытое льдом, за последние годы в этой пещере было проведено несколько музыкальных концертов.

Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое бывает в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "условия").

Вулкан МутновскийВулкан МутновскийВулкан МутновскийВулкан Мутновский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Восхождение на вулкан Горелый

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.

Вулкан имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие - это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.

Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию - на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.

В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы. Осмотрев кратеры, спускаемся к машине.

Путь к вершине занимает обычно 2,5-3 часа, расстояние 4,5 км в одну сторону, перепад высоты около 800 метров (с высоты 1000 до высоты 1800 метров над уровнем моря).

После восхождения заезжаем на турбазу пообедать и возвращаемся в Петропавловск-Камчатский.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в туристском приюте в районе вулканов Горелый и Мутновский, размещение многоместное.

Стоимость тура на 1 человека — 39 000 рублей.

Варианты проживания

Турприют в районе вулканов Горелый и Мутновский

2 ночи

За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5–6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках).

На первом этаже имеется столовая. Туалет на улице.

Турприют в районе вулканов Горелый и МутновскийТурприют в районе вулканов Горелый и МутновскийТурприют в районе вулканов Горелый и МутновскийТурприют в районе вулканов Горелый и Мутновский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт из Петропавловска-Камчатского или Паратунки (автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
  • Многоместное размещение в горном турприюте - 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Услуги гида-инструктора и повара
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Трансферы из аэропорта до места сбора группы и обратно
  • Проживание до и после тура
  • Завтрак в 1-й день, ужин в 3-й день, спиртные напитки
  • Туристическая страховка
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимое личное снаряжение и экипировка:

  • небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  • спальный мешок (необязательно, на турбазах под вулканами есть спальники, но если Вы хотите спать в своем спальнике, то возьмите его с собой, либо можете взять с собой вкладыш в спальник — это аналог простыни/пододеяльника для спальника);
  • сидушка-пенка — необязательно;
  • треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  • гамаши — необязательно;
  • сменная обувь (кроссовки);
  • сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
  • походные штаны (лучше синтетика, х/б не желательно);
  • мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  • куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
  • плащ или костюм «дождевик» (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10 000 мм);
  • термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  • теплая флиска или шерстяной свитер;
  • флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  • сменная одежда для сна и лагеря;
  • легкая шапка, перчатки;
  • термоноски (2 пары);
  • треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой; свои, аренды нет);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальные принадлежности;
  • личная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • средство защиты от комаров (брызгалка и желательно шляпа-накомарник);
  • фонарик (желательно налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит.

По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

На вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66.

Возможны ли изменения в программе?

Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.

При отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:

  1. День. Восхождение на вулкан Горелый.
  2. День. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники) + водопад Снежный барс.
  3. День. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.

Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. Также в эти 3 дня возможно посещение лавовых пещер при благоприятных дорожных и погодных условиях.

Есть ли на Камчатке комары, мошка и клещи?

На туристических маршрутах комары есть, местами много, но все же не так много как на Русском севере.

Территориально комаров больше всего в центральной части полуострова в районе вулканов Толбачик, Шивелуч, поселков Козыревск, Эссо, Лазо. При этом в горах (в зоне альпийских лугов) комаров намного меньше по сравнению с зоной леса. Самое комариное время – с середины июня (иногда с конца июня) до конца июля.

В августе комары тоже есть, но уже не так много. В сентябре комаров почти нет или нет совсем.

Мошка появляется в августе и в основном у воды, ее немного. Если вы совсем не терпите кровососущих насекомых, то помимо аэрозолей рекомендуем иметь накомарник.

Клещей на Камчатке раньше никогда не было. Есть информация, что в последнее десятилетие клещ распространился и на территорию Камчатки, но в крайне малом количестве. Мы (гиды, повара) клещей не видим, наши туристы ни разу не были укушены клещами. Следовательно, не стоит бояться клещей на Камчатке и, тем более, прививаться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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