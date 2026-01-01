Вас ждут прогулка по Малой долине гейзеров, уютные вечера на уединенной турбазе и восхождения к грандиозным
Программа тура по дням
Выезд в горный турприют. Малая долина гейзеров
Выезд из Петропавловска-Камчатского от ТЦ «Фамилион».
Ориентировочно в 8:00, точное время выезда сообщается накануне.
Утром выезжаем в район «Мутновки».
Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, сон в спальниках на двухъярусных кроватях).
После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).
Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.
При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.
Пешком около 4 км по пересеченной местности.
Возвращаемся в турприют.
Ужин, костер, гитара.
Вулкан Мутновский
Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.
На склонах вулкана имеется огромный глубокий разлом с вертикальными стенами, называемый каньоном Опасным, в который падает река Вулканная 80-метровым водопадом. Место очень впечатляющее и необычное.
Затем начинаем восхождение на вулкан. Сначала движемся по пологим склонам, затем с более резким набором высоты (уклон до 25 градусов).
Выходим на край кратера Активная воронка, где можно заглянуть в сам кратер, представляющий собой огромную чашу с вертикальными стенами, откуда поднимаются в небо мощные выбросы паро-газовой смеси - фумарольная активность Мутновского вулкана считается одной из самых мощных в мире.
Здесь же открываются виды на вершину вулкана Мутновский, на сползающий сверху ледник, на ближайшие вулканы: Вилючинский, Горелый, Опала, Асача, Ходутка.
По времени путь от каньона до кратера занимает 2-3 часа и около 1,5-2 часов обратно. Расстояние 3,5 км в одну сторону.
Перепад высоты 500 метров (с высоты 1100 на высоту 1600 метров над уровнем моря).
Заранее неизвестно, будет ли разрешено восхождение на Мутновский в 2026 году. В 2025 году у нас было разрешение, все наши группы там побывали.
В случае запрета на восхождение, а также в случае плохой погоды после осмотра каньона Опасный переезжаем к лавовым пещерам под вулканом Горелый.
Самая большая пещера имеет широкий свод и плоское дно, круглый год покрытое льдом, за последние годы в этой пещере было проведено несколько музыкальных концертов.
Если к Мутновскому вулкану невозможно проехать (такое бывает в июле), то программа будет изменена (подробнее в разделе "условия").
Восхождение на вулкан Горелый
После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.
Вулкан имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие - это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.
Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию - на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.
В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы. Осмотрев кратеры, спускаемся к машине.
Путь к вершине занимает обычно 2,5-3 часа, расстояние 4,5 км в одну сторону, перепад высоты около 800 метров (с высоты 1000 до высоты 1800 метров над уровнем моря).
После восхождения заезжаем на турбазу пообедать и возвращаемся в Петропавловск-Камчатский.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в туристском приюте в районе вулканов Горелый и Мутновский, размещение многоместное.
Стоимость тура на 1 человека — 39 000 рублей.
Варианты проживания
Турприют в районе вулканов Горелый и Мутновский
За Вилючинским перевалом на горном плато в живописном месте возле озера мы установили домик, на втором этаже которого расположены комнаты для ночевки по 5–6 человек, двухъярусные кровати (спать в спальниках).
На первом этаже имеется столовая. Туалет на улице.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт из Петропавловска-Камчатского или Паратунки (автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
- Многоместное размещение в горном турприюте - 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Услуги гида-инструктора и повара
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Трансферы из аэропорта до места сбора группы и обратно
- Проживание до и после тура
- Завтрак в 1-й день, ужин в 3-й день, спиртные напитки
- Туристическая страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимое личное снаряжение и экипировка:
- небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
- спальный мешок (необязательно, на турбазах под вулканами есть спальники, но если Вы хотите спать в своем спальнике, то возьмите его с собой, либо можете взять с собой вкладыш в спальник — это аналог простыни/пододеяльника для спальника);
- сидушка-пенка — необязательно;
- треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
- гамаши — необязательно;
- сменная обувь (кроссовки);
- сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
- походные штаны (лучше синтетика, х/б не желательно);
- мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
- плащ или костюм «дождевик» (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10 000 мм);
- термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- сменная одежда для сна и лагеря;
- легкая шапка, перчатки;
- термоноски (2 пары);
- треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой; свои, аренды нет);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров (брызгалка и желательно шляпа-накомарник);
- фонарик (желательно налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит.
По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
На вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66.
Возможны ли изменения в программе?
Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
При отсутствии подъезда на Мутновский вулкан (такое иногда бывает, обычно в июле), программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" будет построена следующим образом:
- День. Восхождение на вулкан Горелый.
- День. Малая Долина гейзеров (Дачные горячие источники) + водопад Снежный барс.
- День. Мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (высотой 40 метров), расположенному на склонах вулкана Вилючинский.
Программа данного сегмента тура может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки. Также в эти 3 дня возможно посещение лавовых пещер при благоприятных дорожных и погодных условиях.
Есть ли на Камчатке комары, мошка и клещи?
На туристических маршрутах комары есть, местами много, но все же не так много как на Русском севере.
Территориально комаров больше всего в центральной части полуострова в районе вулканов Толбачик, Шивелуч, поселков Козыревск, Эссо, Лазо. При этом в горах (в зоне альпийских лугов) комаров намного меньше по сравнению с зоной леса. Самое комариное время – с середины июня (иногда с конца июня) до конца июля.
В августе комары тоже есть, но уже не так много. В сентябре комаров почти нет или нет совсем.
Мошка появляется в августе и в основном у воды, ее немного. Если вы совсем не терпите кровососущих насекомых, то помимо аэрозолей рекомендуем иметь накомарник.
Клещей на Камчатке раньше никогда не было. Есть информация, что в последнее десятилетие клещ распространился и на территорию Камчатки, но в крайне малом количестве. Мы (гиды, повара) клещей не видим, наши туристы ни разу не были укушены клещами. Следовательно, не стоит бояться клещей на Камчатке и, тем более, прививаться.