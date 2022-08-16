Тайны океана. Научный круиз на Камчатке

Вас ждет уникальная программа, созданная в соавторстве с Дальневосточным проектом по исследованию косаток FEROP (Far East Russia Orca Project).

На данный момент он — единственный в России по изучению косаток и
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один из двух долгосрочных проектов по китообразным в нашей стране. У вас будет возможность стать настоящими исследователями морских млекопитающих.

Вы сможете увидеть косаток в живой природе, подойти к ним близко и безопасно на надувной лодке, оказаться в гуще событий жизни семей. Вы узнаете о социальной структуре этих удивительных животных, их диалектах и о многом другом.

Помимо погружения в мир морских животных, вы встретитесь с дикой природой Камчатки: ее фумарольными полями, каньоном и красивейшей горной цепью.

5
3 отзыва
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Ближайшие даты:
30
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский». Встреча в аэропорту и трансфер в шале.

После заселения в номера вас ждут обед, обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж.

Вы познакомитесь с историей столицы Камчатского края, посетите знаковые локации и узнаете об открытии этих мест казачеством и во время Камчатских экспедиций Витуса Беринга.

Халактырский пляж — это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловска-Камчатского.

Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.

Ужин, отдых в гостевом доме/шале.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляжОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляжОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляжОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
2 день

Начало морского путешествия

Старт научного круиза.

Завтрак в шале, трансфер в морской порт, заселение на парусный катамаран Kosatka.

Вы познакомитесь с экипажем и руководителем проекта по изучению косаток Дальнего Востока и подготовитесь к приключениям.

Уже в первый день выхода в открытый океан возможны встречи с косатками и возможность понаблюдать за ними на расстоянии вытянутой руки из моторной лодки.

Обед и ужин в кают-компании, ночёвка — в каютах катамарана.

Начало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествия
3 день

Наблюдение за косатками

Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.

В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.

Наблюдение за косаткамиНаблюдение за косаткамиНаблюдение за косаткамиНаблюдение за косатками
4 день

Продолжение наблюдения за косатками

Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.

В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.

Продолжение наблюдения за косаткамиПродолжение наблюдения за косаткамиПродолжение наблюдения за косатками
5 день

Возвращение в город

Возвращение в порт к вечеру пятого дня.

Ужин и ночь в шале.

Возвращение в городВозвращение в городВозвращение в город
6 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.

В этот день возможны дополнительные экскурсии.

Ужин и ночь в шале.

Свободный деньСвободный день
7 день

Дачные горячие источники и каньон Опасный

После завтрака — переезд на подготовленном автомобиле до Мутновской геотермальной электростанции.

Здесь расположены Дачные горячие термальные источники (Малая долина гейзеров). Переезд занимает порядка 2 часов, по пути сделаем несколько остановок на смотровых площадках.

Выход на маршрут, который начинается сразу от геотермальной станции.

По плотной пешеходной тропе мы пройдем к началу фумарольного поля. Именно здесь расположены грязевые котлы, кипящие фонтанчики, а склоны покрыты разноцветной глиной.

Возвращение к автомобилю, ланч.

У Мутновского вулкана находится каньон Опасный, куда мы и отправимся на джипах.

Речка Вулканная стекает со склонов Мутновского вулкана питается снежниками и ледниками, интенсивно тающими летом. Выйдя из кратеров, Вулканная бешеным потоком мчится по пропиленному в лавовых отложениях руслу, а в 3 км ниже падает с отвесного уступа, с высоты около 80 м, в узкую щель. Края ее отвесных стен расколоты трещинами, некоторые участки готовы рухнуть, и потому это ущелье называется каньон «Опасный».

Ужин от шеф-повара и ночь в шале.

Дачные горячие источники и каньон ОпасныйДачные горячие источники и каньон ОпасныйДачные горячие источники и каньон Опасный
8 день

Джип-тур к горному массиву Вачкажец

После завтрака выезжаем из города и держим путь к горному массиву Вачкажец.

Прибытие к началу пешеходной тропы, инструктаж по технике безопасности.

Пешая прогулка к горному озеру Тахколоч, обзорная экскурсия вокруг озера, которое подпитывается от таяния ледников в горах.

Далее наш путь лежит вверх по тропе в глубокую долину между наивысшими точкам горного массива (Вачкажец, Летняя Поперечная и Вачкажицы).

И вот она наша цель — наивысшая точка цирка, обрамляющего горную долину. Здесь мы останавливаемся на привал и любуемся открывшимися нам видами.

После, вернувшись к автомобилям и пообедав, будем собираться в обратный путь.

Ужин в шале.

Джип-тур к горному массиву ВачкажецДжип-тур к горному массиву ВачкажецДжип-тур к горному массиву Вачкажец
9 день

Свободный день для дополнительных экскурсий

Завтрак.

Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.

В этот день возможны дополнительные экскурсии.

Ужин и ночь в шале.

Свободный день для дополнительных экскурсийСвободный день для дополнительных экскурсий
10 день

Трансфер в аэропорт

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостевом доме/шале.

Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.

Трансфер в аэропорт

Проживание

В туре предусмотрено размещение в загородном отеле (шале) «Дача», а также ночевки в каютах на катамаране.

Распределение участников по отелям определяется организаторами.

Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.

Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).

Варианты проживания

Шале «Дача»

6 ночей

Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.

На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.

Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.

Шале «Дача»Шале «Дача»Шале «Дача»Шале «Дача»Шале «Дача»Шале «Дача»Шале «Дача»Шале «Дача»Шале «Дача»

Парусный катамаран «Косатка»

3 ночи

Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.

В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.

Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»Парусный катамаран «Косатка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы по программе
  • Работа гидов на маршрутах, координатора, научного сотрудника на катамаране
  • Проживание: двухместное размещение в шале и на катамаране
  • Питание: завтраки и ужины в шале, обед в первый день, обеды на маршрутах
  • Завтраки, обеды и ужины на катамаране
  • Фрахт джипов и катамарана
  • Морской круиз в составе сборной группы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обеды в свободные дни
  • Активности в свободные дни
  • Доплата нерезидентам РФ (оформление документов, англоговорящий гид)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для путешествия по Камчатке летом рекомендуем брать с собой легкую и удобную одежду, которая защитит от сильного ветра и дождя.

  1. Ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем).
  2. Удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре.
  3. Флисовая куртка или свитер.
  4. Легкая пуховая жилетка/куртка.
  5. Пара футболок.
  6. Нижнее белье. Термобелье в том числе.
  7. Головной убор (кепка/панама и шапка).
  8. Носки (несколько пар).
  9. Легкие флисовые перчатки.
  10. Купальный костюм.
  11. Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
  12. Прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие. чтобы хорошо фиксировать стопу. удобно разношенные.
  13. Спортивные тапочки или кроссовки.

Также не забудьте взять с собой средства индивидуальной гигиены, репеллент от насекомых и лекарства от укачивания (на дни морского путешествия).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Проживание прямо на судне, не на суше? Меня не укачает?

Во время морских выходов подразумевается ночевка в каютах, не на суше. Судно базируется на ночлег в спокойной закрытой бухте, поэтому ночью обычно очень ласково покачивает на волнах — то, что нужно для сна.

А можно приехать раньше начала программы?

Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.

Какая у вас разница во времени?

С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс. Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен. Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?

Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки/

Включена ли страховка в стоимость тура?

Мы всегда рекомендуем оформлять страховку на все наши программы. Страховка для активных видов отдыха – треккинг на высоту не выше 2500 метров, яхтинг, каякинг/серфинг (у разных страховых компаний разные названия, не у всех есть последнее).

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие дополнительные экскурсии предлагаются?

У нас большой выбор дополнительных экскурсий: джип-туры, восхождения, каякинг, рафтинг, рыбалка, крабовое сафари, термальные источники, баня, квадроциклы, музеи, серфинг и др. Уточняйте подробнее при бронировании тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 авг 2022
Классный тур. Камчатка прекрасна! Рекомендую!
П
21 фев 2024
Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию.
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Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

О
3 сен 2023
Спасибо организатору!

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