На данный момент он — единственный в России по изучению косаток и
июн
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский». Встреча в аэропорту и трансфер в шале.
После заселения в номера вас ждут обед, обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж.
Вы познакомитесь с историей столицы Камчатского края, посетите знаковые локации и узнаете об открытии этих мест казачеством и во время Камчатских экспедиций Витуса Беринга.
Халактырский пляж — это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловска-Камчатского.
Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.
Ужин, отдых в гостевом доме/шале.
Начало морского путешествия
Старт научного круиза.
Завтрак в шале, трансфер в морской порт, заселение на парусный катамаран Kosatka.
Вы познакомитесь с экипажем и руководителем проекта по изучению косаток Дальнего Востока и подготовитесь к приключениям.
Уже в первый день выхода в открытый океан возможны встречи с косатками и возможность понаблюдать за ними на расстоянии вытянутой руки из моторной лодки.
Обед и ужин в кают-компании, ночёвка — в каютах катамарана.
Наблюдение за косатками
Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.
В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.
Продолжение наблюдения за косатками
Поиск и наблюдение за косатками, китами и другими морскими млекопитающими, по возможности высадки на берег, знакомство с флорой и фауной.
В свободное время — лекции от учёного-биолога об истории проекта FEROP, социальной структуре и особенностях поведения косаток, камчатские пейзажи, величественные бухты и скалы, сине-бирюзовый Тихий океан.
Возвращение в город
Возвращение в порт к вечеру пятого дня.
Ужин и ночь в шале.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.
В этот день возможны дополнительные экскурсии.
Ужин и ночь в шале.
Дачные горячие источники и каньон Опасный
После завтрака — переезд на подготовленном автомобиле до Мутновской геотермальной электростанции.
Здесь расположены Дачные горячие термальные источники (Малая долина гейзеров). Переезд занимает порядка 2 часов, по пути сделаем несколько остановок на смотровых площадках.
Выход на маршрут, который начинается сразу от геотермальной станции.
По плотной пешеходной тропе мы пройдем к началу фумарольного поля. Именно здесь расположены грязевые котлы, кипящие фонтанчики, а склоны покрыты разноцветной глиной.
Возвращение к автомобилю, ланч.
У Мутновского вулкана находится каньон Опасный, куда мы и отправимся на джипах.
Речка Вулканная стекает со склонов Мутновского вулкана питается снежниками и ледниками, интенсивно тающими летом. Выйдя из кратеров, Вулканная бешеным потоком мчится по пропиленному в лавовых отложениях руслу, а в 3 км ниже падает с отвесного уступа, с высоты около 80 м, в узкую щель. Края ее отвесных стен расколоты трещинами, некоторые участки готовы рухнуть, и потому это ущелье называется каньон «Опасный».
Ужин от шеф-повара и ночь в шале.
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
После завтрака выезжаем из города и держим путь к горному массиву Вачкажец.
Прибытие к началу пешеходной тропы, инструктаж по технике безопасности.
Пешая прогулка к горному озеру Тахколоч, обзорная экскурсия вокруг озера, которое подпитывается от таяния ледников в горах.
Далее наш путь лежит вверх по тропе в глубокую долину между наивысшими точкам горного массива (Вачкажец, Летняя Поперечная и Вачкажицы).
И вот она наша цель — наивысшая точка цирка, обрамляющего горную долину. Здесь мы останавливаемся на привал и любуемся открывшимися нам видами.
После, вернувшись к автомобилям и пообедав, будем собираться в обратный путь.
Ужин в шале.
Свободный день для дополнительных экскурсий
Завтрак.
Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.
В этот день возможны дополнительные экскурсии.
Ужин и ночь в шале.
Трансфер в аэропорт
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостевом доме/шале.
Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в загородном отеле (шале) «Дача», а также ночевки в каютах на катамаране.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
Варианты проживания
Шале «Дача»
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
Парусный катамаран «Косатка»
Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.
В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Работа гидов на маршрутах, координатора, научного сотрудника на катамаране
- Проживание: двухместное размещение в шале и на катамаране
- Питание: завтраки и ужины в шале, обед в первый день, обеды на маршрутах
- Завтраки, обеды и ужины на катамаране
- Фрахт джипов и катамарана
- Морской круиз в составе сборной группы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды в свободные дни
- Активности в свободные дни
- Доплата нерезидентам РФ (оформление документов, англоговорящий гид)
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для путешествия по Камчатке летом рекомендуем брать с собой легкую и удобную одежду, которая защитит от сильного ветра и дождя.
- Ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем).
- Удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре.
- Флисовая куртка или свитер.
- Легкая пуховая жилетка/куртка.
- Пара футболок.
- Нижнее белье. Термобелье в том числе.
- Головной убор (кепка/панама и шапка).
- Носки (несколько пар).
- Легкие флисовые перчатки.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
- Прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие. чтобы хорошо фиксировать стопу. удобно разношенные.
- Спортивные тапочки или кроссовки.
Также не забудьте взять с собой средства индивидуальной гигиены, репеллент от насекомых и лекарства от укачивания (на дни морского путешествия).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Проживание прямо на судне, не на суше? Меня не укачает?
Во время морских выходов подразумевается ночевка в каютах, не на суше. Судно базируется на ночлег в спокойной закрытой бухте, поэтому ночью обычно очень ласково покачивает на волнах — то, что нужно для сна.
А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс. Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен. Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки/
Включена ли страховка в стоимость тура?
Мы всегда рекомендуем оформлять страховку на все наши программы. Страховка для активных видов отдыха – треккинг на высоту не выше 2500 метров, яхтинг, каякинг/серфинг (у разных страховых компаний разные названия, не у всех есть последнее).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие дополнительные экскурсии предлагаются?
У нас большой выбор дополнительных экскурсий: джип-туры, восхождения, каякинг, рафтинг, рыбалка, крабовое сафари, термальные источники, баня, квадроциклы, музеи, серфинг и др. Уточняйте подробнее при бронировании тура.