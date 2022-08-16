1 день

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский». Встреча в аэропорту и трансфер в шале.

После заселения в номера вас ждут обед, обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж.

Вы познакомитесь с историей столицы Камчатского края, посетите знаковые локации и узнаете об открытии этих мест казачеством и во время Камчатских экспедиций Витуса Беринга.

Халактырский пляж — это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловска-Камчатского.

Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.

Ужин, отдых в гостевом доме/шале.