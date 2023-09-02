Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Камчатка по праву считается самым медвежьим местом России. А Курильское озеро – самое медвежье место Камчатки. Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. В конце лета в бассейне озера собирается более 200 бурых медведей. Они доверчивы, потому что находятся под охраной Южно-Камчатского заказника. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.

Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий.
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Медвежий угол
Медвежий угол
Увидите Курильское озеро, к которому подтягиваются толпы медведей в поисках рыбы
Последствия мощного извержения 1907 года
Последствия мощного извержения 1907 года
Полюбуетесь вулканическим массивом Ксудач и узнаете о его сложном строении
Горячая термальная речка
Горячая термальная речка
Искупаетесь в целебной воды у подножия вулкана Ходутка

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Курильского озера занимает 1 час.

По пути по левому борту вы увидите конус Вилючинского вулкана и многочисленные бухты Тихого океана.

Экскурсия на Курильском озере.

Наблюдение за медведями и ходом лосося, где рыбачат медведи.

Продолжительность — 1 час 30 минут.

Все время на озере посвящено наблюдению за медведями: косолапые спокойно ходят вокруг кордона (он окружен забором, который находится под напряжением, из-за чего медведи держатся на безопасном расстоянии), ловят рыбу, делят территорию или просто отдыхают на берегу. Вся экскурсия на территории Курильского озера проходит в сопровождении инспектора, который обеспечивает вашу безопасность на заповедной территории.

Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.

Массив вулкана Ксудач объявлен Памятником природы ландшафтно-геологического характера.

Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа и выходов горячих источников.

Купание в Ходуткинских горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным составом воды.

Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.

Обед — горячее, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.

Продолжительность – 6 часов.

Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источникиВертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость на 1 человека, руб:

  • Взрослые — 70 000 руб.;
  • Взрослые с пропиской в Камчатском крае — 59 000 руб.;
  • Дети от 2 лет до 12 лет — 45 000 руб.;
  • Инвалиды I и II групп — 59 000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Какие есть подробности о вертолетной заброске?

Вылеты на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Вылеты с середины июля по конец сентября. Общая продолжительность экскурсии – 6 часов.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Что мы увидим?

Крупнейшее нерестилище лосося в Евразии и настоящий медвежий угол.

Это второе по величине (77 кв. км) пресноводное озеро Камчатки после Кроноцкого находится всего в 70 км от самой южной точки полуострова, мыса Лопатка. Озеро имеет вулканическое происхождение.

Правильный конус Ильинского вулкана возвышается на северо-восточном берегу и создает неповторимую, запоминающуюся панораму.

В Курильское озеро на нерест заходят стада тихоокеанского лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Это самое крупное нерестилище лосося во всей Евразии.

Последствия мощного извержения 1907 года.

Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.

Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».

Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.

Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44°С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 сен 2023
Потрясающий тур! Давно мечтала полетать на вертолёте, и на Камчатке моя мечта наконец-то сбылась😍 Меня восхитило всё: потрясающие виды Курильского озера, кальдера вулкана Ксудач, горячие источники, после купания в которых чувствуешь невероятное расслабление и одновременно прилив сил. Жалею только, что не взяла ещё одну вертолётную экскурсию, только уже в долину гейзеров. Но, возможно, я ещё вернусь на Камчатку и снова полечу на вертолёте)
Л
28 июля 2023
Большое спасибо за вылет, экскурсию. Я довольна всем- и организацией и содержанием и работой девчат. . Пилоты отлично. Вообще все были одна сплоченные команда. . Места природные обалденные. Очень хорошо. Спасибо. Удачи вами и настроения. Если на будущий год доживу, то полечу на север, на озеро Двухюрточное.
Н
20 сен 2022
Одна из самых запоминающихся экскурсий на Камчатке. Отличная организация, профессиональный гид и вкусное питание.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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