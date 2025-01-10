1 день

Встреча группы. Переезд в Паратунку

В 14:00 по местному времени встречаемся на автостанции в Петропавловске-Камчатском, где нас забирает трансфер (если вы прилетаете в день начала тура, то мы можем забрать вас около аэропорта в г. Елизово), и мы переезжаем в село Паратунка. Это курортный поселок, знаменитый своими лечебными термальными водами.

Размещаемся на одной из баз отдыха, знакомимся друг с другом и с гидами.

На базе отдыха есть бассейн с термальной водой, в котором можно будет искупаться и восстановить силы с дороги.

Вечером ужинаем на базе отдыха и отправляемся отдыхать — нужно как следует выспаться и привыкнуть к смене часового пояса, впереди очень насыщенная программа.