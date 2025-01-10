У нас запланирована очень насыщенная программа, во время которой вы увидите Камчатку с разных ракурсов.
На маршруте будут активные и потухшие вулканы, горячие источники, фумаролы,
Программа тура по дням
Встреча группы. Переезд в Паратунку
В 14:00 по местному времени встречаемся на автостанции в Петропавловске-Камчатском, где нас забирает трансфер (если вы прилетаете в день начала тура, то мы можем забрать вас около аэропорта в г. Елизово), и мы переезжаем в село Паратунка. Это курортный поселок, знаменитый своими лечебными термальными водами.
Размещаемся на одной из баз отдыха, знакомимся друг с другом и с гидами.
На базе отдыха есть бассейн с термальной водой, в котором можно будет искупаться и восстановить силы с дороги.
Вечером ужинаем на базе отдыха и отправляемся отдыхать — нужно как следует выспаться и привыкнуть к смене часового пояса, впереди очень насыщенная программа.
- Горячие источники.
Вулкан Горелый, лавовые пещеры
Сегодня мы встаем пораньше, завтракаем и отправляемся к первому в нашей программе вулкану — вулкану Горелый.
Загружаемся в машину повышенной проходимости (вахтовку) и начинаем путешествие. Дорога займет около 3 часов, после чего мы перекусим и начнем восхождение.
Мы наберем ~750 м по высоте (это примерно как подняться на 250 этаж) и пройдем 4,5 км.
На вершине (если нам повезет с погодой, конечно) мы заглянем в два из одиннадцати кратеров Горелого и пройдем по краю вулкана.
Затем спускаемся к нашей машине, обедаем и переезжаем к лавовым пещерам вулкана Горелый. Пещеры образовались порядка 2000 лет назад от истекающих лавовых потоков. Всего их 14, но они залегают так, что войти можно только в шесть из них.
Размер пещер отличается друг от друга: некоторые имеют длину 16 метров, а есть и такие, где она достигает 140 м. Время от времени в пещерах Горелого проводят концерты классической музыки.
После посещения пещер выезжаем обратно на базу отдыха. Здесь мы вновь сможем искупаться в бассейне с горячей водой. Ужинаем и отдыхаем
- Пешком:10 км.
- Питание: завтрак, перекус, обед, ужин.
Малая долина гейзеров
Сегодня мы посетим Малую долину гейзеров. К знаменитой Долине гейзеров это место не имеет отношения, однако виды здесь тоже очень впечатляющие.
Горячие источники являются активным фумарольным полем, газы которого подогревают холодную воду горного ручья, и в результате можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара. Кроме того, здесь есть горячие источники с голубой глиной, где можно будет искупаться.
В Малую долину гейзеров отправляемся на уже знакомой нами вахтовке. Здесь мы погуляем, искупаемся в горячих источниках, пообедаем и вернемся на нашу базу отдыха в поселке Паратунка.
По пути заедем на водопад Снежный барс на ручье Спокойный.
Ужинаем и отдыхаем.
- Горячие источники.
- Питание: завтрак, обед, ужин.
Этнодеревня и переезд к Авачинскому вулкану
Сегодня мы покидаем Паратунку и отправляемся к Авачинскому вулкану. А по пути продолжаем исследовать достопримечательности недалеко от Петропавловска-Камчатского — посетим этнодеревню.
Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова. Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов. Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре. На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После этнодеревни заедем в оздоровительный центр «Зеленовские озерки». Здесь 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейн с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой. А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.
И уже после посещения горячих источников переедем к подножью Авачинского вулкана. В лагере обитают милые зверьки, похожие на земляных белок, — камчатские суслики. Местные, а вслед за ними и туристы, называют их евражками.
Эти штуковины — очаровательные попрошайки, и едят вкусности с рук. Но нужно помнить об их прожорливости и наглости, иначе они легко залезут к вам в тарелку (кормить их печеньем и сладостями нельзя, но можно угостить орешками или яблочком).
Ночевка в домиках по 10 человек, душ за отдельную плату.
- Горячие источники.
- Экскурсия в этнодеревне.
- Питание: завтрак, обед, ужин.
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан (радиально 15 км).
Перепад высоты от места старта до вершины больше, чем при восхождении на Эльбрус — 1900 м. Это как будто вы подниметесь на 633 этаж.
Восхождение не простое, но оно того стоит: в случае хорошей погоды мы будем любоваться потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан, а также у нас есть все шансы попасть на вершину. Здесь, как и положено, все горячее, все дымится и кипит. Многообразие красок и пород восхищает.
Перекусываем и начинаем спуск вниз. Делимся впечатлениями и отдыхаем.
- Питание: завтрак, перекус, ужин.
Посещение экструзии Верблюд. Переезд в Начики
Этот день заложен в программу на случай непогоды. Если погода позволит совершить восхождение на Авачинский вулкан в первый день, то сегодня прогуляемся до горы Верблюд.
Гора Верблюд, также известная как Скала Двугорбая, представляет собой уникальный скальный массив с двумя острыми вершинами. Происхождение этого природного монумента датируется относительно недавними временами, примерно 5-15 тысяч лет назад.
Существует две гипотезы об ее происхождении. По первой версии, скальный массив сформировался из струи вязкой лавы и пирокластики Корякского вулкана, вторая предполагает, что гора возникла после сильного извержения Авачинского вулкана.
Вершины скального массива крутые и опасные, требующие осторожности при восхождении. Однако с этих высот открывается потрясающий вид на окрестности. Справа и слева виднеются Корякский и Авачинский вулканы.
Ещё раз полюбуемся Авачинским и Корякским вулканами, а после возвращения в лагерь и обеда переезжаем в санаторий в поселке Начики (и там нас снова ждут горячие источники).
- Пешком: 5 км.
- Набор высоты: 300 м.
- Питание: завтрак, перекус, обед, ужин.
Горный массив Вачкажец
Сегодня еще один активный день нашего путешествия. Мы встаем пораньше, завтракаем и едем к горному массиву Вачкажец. Ехать примерно 2 часа (35 км), и мы на месте.
Когда-то Вачкажец отличался взрывным характером и нередко выбрасывал в воздух клубы дыма, пепла и лаву, но это давно в прошлом: Вачкажец уже «дедушка»-вулкан, и сейчас он считается потухшим.
Далекие извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались большие цирки. Их появлению во многом способствовали ледники. В результате пейзаж обрел поразительную красоту и живописность.
У подножия находится озеро Тохколоч, как раз ледникового происхождения. Растительный мир вулкана очень разнообразен: лес сменяется на пояс кустарников, а тот превращается в тундровый ландшафт, для которого характерны разнотравье и луга из стлаников.
На склонах вулкана можно встретить множество растений, занесенных в Красную книгу. Здесь и фиолетово-синие орхидеи, и венерины башмачки, и лилии, и фиалки.
Животных, обитающих в этих местах, тоже много. В первую очередь это, конечно, медведи. Поэтому ходим группой, шумим, поем песни. Среди крупных животных тут обитают олени. Среди мелких — зайцы, суслики, лемминги.
Здесь мы посетим водопад, кратер вулкана, пообедаем и отправимся в Петропавловск-Камчатский.
Ужин в кафе (в стоимость не входит).
Ночевка в гостинице.
- Пешком: 10 км.
- Питание: завтрак, обед. Ужин не входит в стоимость.
Мыс Маячный
Сегодня мы отправляемся на мыс Маячный. Он находится всего в 30 км от Петропавловск-Камчатского, поэтому мы встаем не рано, завтракаем и отправляемся в путь. Время в пути до мыса ~ 3 часа.
Хотя едем мы недалеко, обязательно берем дождевики, ведь на Камчатке очень переменчивая погода и теплое лето в одночасье может стать промозглой осенью.
По дороге, помимо природных красот, мы сможем увидеть уникальные сооружения. Например, интересный с точки зрения истории заброшенный бункер на берегу бухты Большая Лагерная. Местный пейзаж напоминает картины постапокалипсиса.
Далее мы прибываем на смотровую площадку, откуда открывается поразительный вид на Авачинскую бухту и знаменитые скалы «Три брата». Эти каменные громады стоят рядом прямо на входе в бухту, как бы охраняя ее. На другой стороне залива виднеется вулкан Вилючинский — один из красивейших на Камчатке.
С левой стороны уже видно мыс Маячный, куда мы и держим путь. Через полчаса мы прибываем на мыс, откуда совершим наше первое восхождение — к Петропавловскому маяку. Ныне действующий маяк был открыт в 1897 году, с тех пор он, с учетом технического развития, многократно усовершенствовался.
Полюбовавшись маяком, мы спускаемся на берег, где пообедаем и поделимся впечатлениями от увиденного на прогулке.
После обеда мы возвращаемся в город и восстанавливаем силы.
В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.
Ужинаем в кафе (в стоимость не входит).
- Купание в океане.
- Питание: завтрак, обед. Ужин в стоимость не входит.
Морская прогулка и Вулканариум
Сегодня у нас морская прогулка. Путешествие будет на полдня: отправляемся утром и вернёмся к обеду.
Мы увидим скалы Три брата и остров Старичков, в программе нас ждёт рыбалка, весь улов приготовят на обед.
Возвращаемся в Петропавловск-Камчатский и отправляемся в интерактивный музей Вулканариум. На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и мира. В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.
Мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток. А также сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.
Ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в гостинице.
- Морская прогулка.
- Вулканариум.
- Питание: завтрак и обед. Ужин не входит в стоимость.
Окончание путешествия
Завтракаем.
Теплые объятия и прощание. Наше путешествие завершилось.
Трансфер в аэропорт в стоимость не включен.
Проживание
В туре планируется проживание в гостинице, на базе отдыха, Авачинском кордоне и в санатории.
Стоимость тура на 1 человека — 168 000 рублей.
Стоимость детям от 10 до 12 лет — 139 000 рублей.
В Петропавловске-Камчатском проживание будет в гостинице по 2-3 человека в комнате, душ/туалет в номере.
В Паратунке проживание на базе отдыха, номера до 6 человек в комнате, душ/туалет в номере.
На Авачинском кордоне проживание в домиках модульного типа, по 10 человек, туалет на улице, душ за отдельную стоимость (~500 руб. /10 мин).
В санатории в Начиках проживание в двухместных номерах, душ/туалет в номере.
Варианты проживания
Гостиницы и базы отдыха по маршруту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Двух/трёхразовое питание на маршруте (кроме питания в кафе)
- Перекусы на маршруте
- Все переезды на маршруте
- Проживание на маршруте в гостиницах (2 - или 3-местное размещение), базах отдыха (4-6-местное размещение), домиках на Авачинском кордоне (размещение по 10 человек), зависит от локации, подробности можно уточнить у консультанта
- Посещение этнодеревни
- Морская прогулка в Авачинскую бухту
- Посещение музея Вулканариум
- Средства для защиты от медведей (сигнал охотника, фальшфейеры и пр.)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, пилы, топоры, кухонное, групповая аптечка)
- Оформление пропусков и оплата посещения природного парка
- Прокат треккинговых палок, туристических сидушек и посуды (КЛМН)
- Услуги инструкторов
- Услуги повара
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиабилеты (от 28400 руб.)
- Прокат личного снаряжения (спальник, пенка)
- Питание в кафе
- Любые личные расходы
- Все расходы, связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Если у вас нет рюкзака, то вы можете перевозить вещи в спортивной сумке или чемодане, либо взять рюкзак у нас в прокате.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховый жилет;
- кроссовки.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- термос (1 л);
- фотоаппарат;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- детская индивидуальная аптечка;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров.
Рекомендуем добавить:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
- платье.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а так же август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке.
Июль и август — самые теплые месяцы на полуострове. Ну а в сентябре на Камчатке — золотая осень, буйство красок и цветов!
Средняя температура в августе достигает отметки 14-15 градусов по Цельсию, а в сентябре — уже 10-11 градусов тепла.
Камчатка — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер.
Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото-/видеоаппаратуру?
Да, во все дни, кроме ночевки под Авачинским вулканом, можно будет заряжать технику.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или вы каждый день ныряете в Тихий океан?!
Мероприятие это, конечно, для закаленных — свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит!
Поездка на океан будет в восьмой день путешествия.
Будет ли на маршруте связь?
Связь на Камчатке есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части похода связи практически не будет.
В гостиницах и на базах отдыха связь и интернет будет.
Нужно ли делать страховку, или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300 000 руб.
Страховая не организует лечение, а выплачивает определённую сумму в зависимости от полученной травмы.
Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Питание входит в стоимость (кроме ужинов в кафе в Петропавловске-Камчатском).