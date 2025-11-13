Во время путешествия мы посетим одну из старейших обителей Севера - Александро-Свирский монастырь, насладимся великолепием его архитектуры, красотой природы и прикоснемся к святым мощам. А затем побываем в старинном городе Олонец
Описание экскурсииНе только Валаамом и Соловками знаменита православная Карелия! Есть здесь и другие, не менее знаковые святыни. К таковым, без сомнения, относится Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь. Монастырь основан святым Александром Свирским в конце XV века в живописном месте на берегу Рощинского озера. До сих пор сохранились многие архитектурные сооружения, а самое древнее из них – церковь Покрова Божьей Матери. После экскурсии нас ждет обед в трапезной. Затем мы вновь сядем в автобус и отправимся в бывшую столицу Карелии – старинный город Олонец. В пути – 35 минут. Олонецкая земля – исконное место проживания карелов-ливвиков. Мы посетим Национальный музей с богатой этнографической коллекцией, рассказывающей об истории, быте и особенностях этого народа. Далее мы совершим прогулку к визитной карточке Олонца – Собору Смоленской иконы Божьей Матери. Церковь находится на острове в живописном месте слияния двух рек. Мы осмотрим храм, узнаем его непростую судьбу и полюбуемся великолепными видами. Вечером мы вернемся в Петрозаводск, наполненные умиротворением, мудростью и энергией Олонецкой земли. Важная информация: Обратите внимание! Экскурсия проводится только в случае набора группы от 6 человек и более. Просим с пониманием отнестись к возможной отмене экскурсии.
Один раз в неделю по субботам в 8:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Работа гида
- Экскурсионное обслуживание в монастыре
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Завершение: Петрозаводск, Еремеева, 1
Когда: Один раз в неделю по субботам в 8:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Обратите внимание! Экскурсия проводится только в случае набора группы от 6 человек и более. Просим с пониманием отнестись к возможной отмене экскурсии
