Индивидуальная
до 6 чел.
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
11 окт в 10:00
13 окт в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Из Петрозаводска - в Александро-Свирский монастырь
Отправиться в одну из самых необычных и значимых обителей Русского Севера
Начало: Экскурсии на набережной Петрозаводска
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
4500 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Александро-Свирский монастырь
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Александро-Свирский монастырь – одна из старейших обителей Севера»
Расписание: Один раз в неделю по средам в 8:00.
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 августа 2025Огромное спасибо гиду Елене за потрясающую экскурсию!!
- ААлена30 июня 2025Все прошло на высшем уровне. Интересно и познавательно
Много информации о местной жизни людей. Автомобиль очень комфортный, водитель аккуратный. Советую!
- ТТатьяна28 декабря 2023Спасибо! Это была самая лучшая экскурсия из всех. Правда. Мы очень довольны!
- ЮЮлия12 ноября 2023Были на экскурсии семьёй из 3 человек. По дороге экскурсовод Елена рассказала много интересного о быте и обычаях жизни местных
- ММаргарита2 ноября 2022Елена, спасибо огромное за день с Вами ☺️ Дорога прошла незаметно, дети в восторге от ваших историй, рассказов.
- ЮЮлия24 мая 2021Ездили 22 мая на экскурсию в Александро-Свирский монастырь. Дорога хоть и долгая из Петрозаводска (в пути около 2,5 часов, если
