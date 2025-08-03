читать дальше

без пробок), но удивительно живописная (как, впрочем, и вся природа Карелии). Да и рассказы экскурсовода в пути о колорите края, обычаях и традициях карелов настолько были увлекательный, что даже и не заметили, как приехали.

Монастырь сам потрясает монументальностью зданий, фресками, орнаментом. Особая атмосфера тишины и умиротворенности, что так нужно человеку для здоровья. Попали на крестный ход,поэтому было очень торжественно. Монастырь расположен на возвышении, рядом озеро, берёзы, сосны… Очень вкусно готовят в монастыре.

Так что рекомендуем для тех, кто любит отдыхать и душой, и телом.

И огромное спасибо экскурсоводу Елене за то, что приоткрыла нам дверь в удивительно-сказочный мир Карелии.

Обязательно вернёмся снова