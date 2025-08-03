Мои заказы

Экскурсии в Свирский монастырь из Петрозаводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Свирский монастырь» в Петрозаводске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
11 окт в 10:00
13 окт в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Петрозаводска - в Александро-Свирский монастырь
На автобусе
10 часов
Групповая
Из Петрозаводска - в Александро-Свирский монастырь
Отправиться в одну из самых необычных и значимых обителей Русского Севера
Начало: Экскурсии на набережной Петрозаводска
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
4500 ₽ за человека
Экскурсия в Александро-Свирский монастырь
На автобусе
10 часов
Групповая
Экскурсия в Александро-Свирский монастырь
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
«Александро-Свирский монастырь – одна из старейших обителей Севера»
Расписание: Один раз в неделю по средам в 8:00.
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 августа 2025
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Огромное спасибо гиду Елене за потрясающую экскурсию!!
  • А
    Алена
    30 июня 2025
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Все прошло на высшем уровне. Интересно и познавательно
    Много информации о местной жизни людей. Автомобиль очень комфортный, водитель аккуратный. Советую!
  • Т
    Татьяна
    28 декабря 2023
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Спасибо! Это была самая лучшая экскурсия из всех. Правда. Мы очень довольны!
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2023
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Были на экскурсии семьёй из 3 человек. По дороге экскурсовод Елена рассказала много интересного о быте и обычаях жизни местных
    читать дальше

    жителей. На територии лавры нас ждал местный экскурсовод. Святое место, спокойствие, интересный рассказ о жизни Александра Свирского положительно повлияло на наше душевное состояние. Большое спасибо за экскурсию.

  • М
    Маргарита
    2 ноября 2022
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Елена, спасибо огромное за день с Вами ☺️ Дорога прошла незаметно, дети в восторге от ваших историй, рассказов.
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2021
    Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
    Ездили 22 мая на экскурсию в Александро-Свирский монастырь. Дорога хоть и долгая из Петрозаводска (в пути около 2,5 часов, если
    читать дальше

    без пробок), но удивительно живописная (как, впрочем, и вся природа Карелии). Да и рассказы экскурсовода в пути о колорите края, обычаях и традициях карелов настолько были увлекательный, что даже и не заметили, как приехали.
    Монастырь сам потрясает монументальностью зданий, фресками, орнаментом. Особая атмосфера тишины и умиротворенности, что так нужно человеку для здоровья. Попали на крестный ход,поэтому было очень торжественно. Монастырь расположен на возвышении, рядом озеро, берёзы, сосны… Очень вкусно готовят в монастыре.
    Так что рекомендуем для тех, кто любит отдыхать и душой, и телом.
    И огромное спасибо экскурсоводу Елене за то, что приоткрыла нам дверь в удивительно-сказочный мир Карелии.
    Обязательно вернёмся снова

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
  2. Из Петрозаводска - в Александро-Свирский монастырь
  3. Экскурсия в Александро-Свирский монастырь
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Водопад Кивач
  4. Марциальные воды
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Кивач
  8. Площадь Кирова
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Резиденция Талви Укко
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в сентябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Свирский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
