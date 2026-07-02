Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре

Дополнить представление о духовном наследии Русского Севера, посетив одну из его крупнейших обителей
Храмовый комплекс, раскинувшийся в глухих карельских рощах, на берегу лесного озера — одно из сокровищ северного региона, которому стоит уделить день вашей жизни. Полтысячи лет сюда приезжают за чудесами или просто ощущением благодати.

Истории, которые я расскажу, помогут лучше понять роль монастыря в сакральной жизни Севера и сделают встречу со святынями гораздо более осмысленной.
4.8
7 отзывов
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре

Описание экскурсии

Увлекательные беседы по пути в монастырь

Дорога займет около 5 часов (туда и обратно) и все это время вы не только будете наслаждаться карельскими красотами, но и слушать интересные истории о самобытности Карелии, легенды и сказания. Я расскажу о жизни преподобного Александра Свирского, его месте рождения, вепской семье и родителях, причисленных к лику святых. Также поговорим о юности чудотворца, его побеге на Валаам и отшельничестве на острове, где сейчас наблюдаются аномальные явления. И, конечно, о чудесах, связанных с деяниями преподобного, паломнических визитах царей и дарах правителей.

Духовное наследие Русского Севера

На территории комплекса вы узнаете, как в начале 15 века в глухих карельских лесах, в малолюдном крае среди поселений языческих народов — карелов, вепсов и чуди, — Александр Свирский основал монастырь. Какое предание связано с редчайшим явлением Пресвятой троицы и почему в старину обитель прозвали «северной лаврой». Я познакомлю вас с архитектурой храмов и часовен, фресками Троицкого собора. Расскажу об испытаниях, выпавших на долю монастыря, его чудесном возрождении и возвращении мощей святого. Кроме того, вы узнаете о других значимых святынях и реликвиях лавры, как то освященная копия Туринской Плащаницы.

После экскурсии по монастырю у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, посещения святого источника и обеда в прекрасной трапезной, где угощают свежим монастырским хлебом и другой вкусной выпечкой.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается питание в трапезной — от 500… ₽
  • Дорога до монастыря в одну сторону (175 км) займёт 2–2,5 ч., экскурсия по территории монастыря — 1 ч., свободное время на территории монастыря — 1 ч.
  • Осмотр интерьеров храмов возможен только в небогослужебное время и ограничен внутренним распорядком жизни монастыря (посещение с 11 до 17)
  • Вход в Свято-Преображенский комплекс, где находятся мощи Александра Свирского, бесплатный. Экскурсия по Свято-Троицкому комплексу для группы 1–5 человек — 2000 ₽, более 6 человек — 300 ₽ с человека
  • Возможно провести экскурсию для группы до 18 человек. Подробности в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Онежского озера или у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2803 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
2
1
А
все было замечательно. очень много было интересного)))
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Ю
Были на экскурсии семьёй из 3 человек. По дороге экскурсовод Елена рассказала много интересного о быте и обычаях жизни местных жителей. На територии лавры нас ждал местный экскурсовод. Святое место, спокойствие, интересный рассказ о жизни Александра Свирского положительно повлияло на наше душевное состояние. Большое спасибо за экскурсию.
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Юлия
Ездили 22 мая на экскурсию в Александро-Свирский монастырь. Дорога хоть и долгая из Петрозаводска (в пути около 2,5 часов, если без пробок), но удивительно живописная (как, впрочем, и вся природа
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Карелии). Да и рассказы экскурсовода в пути о колорите края, обычаях и традициях карелов настолько были увлекательный, что даже и не заметили, как приехали.
Монастырь сам потрясает монументальностью зданий, фресками, орнаментом. Особая атмосфера тишины и умиротворенности, что так нужно человеку для здоровья. Попали на крестный ход,поэтому было очень торжественно. Монастырь расположен на возвышении, рядом озеро, берёзы, сосны… Очень вкусно готовят в монастыре.
Так что рекомендуем для тех, кто любит отдыхать и душой, и телом.
И огромное спасибо экскурсоводу Елене за то, что приоткрыла нам дверь в удивительно-сказочный мир Карелии.
Обязательно вернёмся снова

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А
Все прошло на высшем уровне. Интересно и познавательно Много информации о местной жизни людей. Автомобиль очень комфортный, водитель аккуратный. Советую!
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М
Елена, спасибо огромное за день с Вами ☺️ Дорога прошла незаметно, дети в восторге от ваших историй, рассказов.
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Т
Спасибо! Это была самая лучшая экскурсия из всех. Правда. Мы очень довольны!
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