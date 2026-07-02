Елена проводит ещё 5 экскурсий

Храмовый комплекс, раскинувшийся в глухих карельских рощах, на берегу лесного озера — одно из сокровищ северного региона, которому стоит уделить день вашей жизни. Полтысячи лет сюда приезжают за чудесами или просто ощущением благодати. Истории, которые я расскажу, помогут лучше понять роль монастыря в сакральной жизни Севера и сделают встречу со святынями гораздо более осмысленной.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Увлекательные беседы по пути в монастырь

Дорога займет около 5 часов (туда и обратно) и все это время вы не только будете наслаждаться карельскими красотами, но и слушать интересные истории о самобытности Карелии, легенды и сказания. Я расскажу о жизни преподобного Александра Свирского, его месте рождения, вепской семье и родителях, причисленных к лику святых. Также поговорим о юности чудотворца, его побеге на Валаам и отшельничестве на острове, где сейчас наблюдаются аномальные явления. И, конечно, о чудесах, связанных с деяниями преподобного, паломнических визитах царей и дарах правителей.

Духовное наследие Русского Севера

На территории комплекса вы узнаете, как в начале 15 века в глухих карельских лесах, в малолюдном крае среди поселений языческих народов — карелов, вепсов и чуди, — Александр Свирский основал монастырь. Какое предание связано с редчайшим явлением Пресвятой троицы и почему в старину обитель прозвали «северной лаврой». Я познакомлю вас с архитектурой храмов и часовен, фресками Троицкого собора. Расскажу об испытаниях, выпавших на долю монастыря, его чудесном возрождении и возвращении мощей святого. Кроме того, вы узнаете о других значимых святынях и реликвиях лавры, как то освященная копия Туринской Плащаницы.

После экскурсии по монастырю у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, посещения святого источника и обеда в прекрасной трапезной, где угощают свежим монастырским хлебом и другой вкусной выпечкой.

Организационные детали