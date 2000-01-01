Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре

Дополнить представление о духовном наследии Русского Севера, посетив одну из его крупнейших обителей

Елена
Елена – Гид из Петрозаводска
Храмовый комплекс, раскинувшийся в глухих карельских рощах, на берегу лесного озера — одно из сокровищ северного региона, которому стоит уделить день вашей жизни.

Полтысячи лет сюда приезжают за чудесами или просто ощущением благодати.

Истории 📖, которые я расскажу, помогут лучше понять роль монастыря в сакральной жизни Севера и сделают встречу со святынями гораздо более осмысленной.
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре

Что вас ожидает

Увлекательные беседы по пути в монастырь
Дорога займет около 5 часов (туда и обратно) и все это время вы не только будете наслаждаться карельскими красотами, но и слушать интересные истории: по теме программы и о нашем удивительном крае. Я расскажу о жизни преподобного Александра Свирского, его месте рождения, вепской семье и родителях, причисленных к лику святых. Также поговорим о юности чудотворца, его побеге на Валаам и отшельничестве на острове 🏝️, где сейчас наблюдаются аномальные явления. И, конечно, о чудесах, связанных с деяниями преподобного, паломнических визитах царей и дарах правителей.

Духовное наследие Русского Севера
На территории комплекса вы узнаете, как в начале 15 века в глухих карельских лесах, в малолюдном крае среди поселений языческих народов — карелов, вепсов и чуди, — Александр Свирский основал монастырь. Какое предание связано с редчайшим явлением Пресвятой троицы и почему в старину обитель прозвали «северной лаврой». Я познакомлю вас с архитектурой храмов и часовен, фресками Троицкого собора. Расскажу об испытаниях, выпавших на долю монастыря, его чудесном возрождении и возвращении мощей святого. Кроме того, вы узнаете о других значимых святынях и реликвиях лавры, как то освященная копия Туринской Плащаницы.

После экскурсии 🧭 по монастырю у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, посещения святого источника и обеда в прекрасной трапезной, где угощают свежим монастырским хлебом и другой вкусной выпечкой.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается транспорт (6000 руб. за 1-3 человека; если вас больше — доплата 2000 руб. за каждого) и питание в трапезной (от 250 до 500 руб. )
  • Дорога до монастыря в одну сторону займет 2 — 2, 5 часа (175 км); экскурсия ⛳ по территории монастыря — 1, 5 часа + свободное время 1, 5 часа
  • Осмотр интерьеров храмов возможен только в небогослужебное время и ограничен внутренним распорядком жизни монастыря (посещение с 11 до 17)
Начало и место завершения
🚩 на набережной Онежского озера или у места вашего проживания
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре
Александро-Свирский монастырь — побывать в северной лавре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
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Елена проводит ещё 5 экскурсий

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