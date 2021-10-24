Ваш идеальный день в Карелии

Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II

5
32 отзыва
Вы проедете по одному из самых красивых маршрутов в окрестностях Петрозаводска.

Посетите заповедник Кивач, гору Сампо и курорт Марциальные воды.

Исследуете особенности северной природы, узнаете, что известно о древних ландшафтах Карелии и культуре региона в дохристианскую эпоху.

А также услышите рассказы о знаковых личностях, самобытные легенды и забавные истории.
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии
Ваш идеальный день в Карелии

Что вас ожидает

Карельские зайцы

Первая локация на нашем маршруте — «Долина Зайцев». Появилась она не так давно, но, тем не менее, очень любопытна: пока вы фотографируетесь с карельскими зайцами, я расскажу о том, почему они здесь появились и кто их придумал.

Заповедная Карелия

Затем вы отправитесь в один из старейших заповедников России и первый в регионе. В этом символичном месте оцените красоту лесных просторов и второго по высоте равнинного водопада Европы. Пройдете по застывшей лаве и проникнетесь сюжетами легендарной «Калевалы». А на горе Сампо выясните, как по современному рельефу представить Карелию миллионы лет назад, и поймете, в чем уникальность ее ландшафтов.

История края в интересных деталях

Вы узнаете о визитах в эти места поэта Державина, императоров Александра I и Александра II. Услышите о наследии Петра I. Откроете колоритные местные предания, незаурядные факты и смешные истории, которые помогут по-настоящему понять характер Карелии. А также посетите бальнеологический и грязевый курорт Марциальные воды, где узнаете об особых свойствах местной воды и сможете ее попробовать.

После экскурсии можно заехать в лес, пособирать карельские грибы и ягоды — сейчас у нас сезон;-)

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается транспорт (если вы не на своей машине) — 1500 руб., входной билет в заповедник — 200 руб. /человека, обед (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александра
Александра
Мы команда молодых и опытных гидов, с удовольствием расскажем и покажем самые красивые и интересные уголки нашего родного края. Наш регион действительно уникален и обладает невероятным наследием. И в поездках с нами вы сможете в этом убедиться!
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32 настоящих отзыва от туристов

С
24 окт 2021
Большое спасибо Александре за наш восхитительный день в Карелии. Все прошло чудесно, Александра- прекрасный гид, отлично владеет материалом, рассказала нам много нового об этом волшебном крае. Благодаря ей даже поздней осенью мы ощутили всю прелесть карельской природы. Обязательно вернемся еще!
Ю
22 окт 2021
У нас день прошел замечательно, Александра нас везде повозила, никаких проблем не было. рекомендцю на все 100%.
И
20 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Интереснее и красивые места, гид рассказывал интересные вещи.
А
15 окт 2021
Были на экскурсии в октябре. Было интересно и познавательно, нам очень понравилось. Посетили все места, которые были запланированы. Если приедем ещё раз, обязательно воспользуемся услугами Александры. Всем желающим посетить Карелию рекомендуем связаться с Александрой.
С
8 окт 2021
была на экскурсии с Александрой 4 сентября, могу однозначно рекомендовать, а почему вы поймете, когда проведете этот идеальный день, посетили место, которое не заявлено в маршруте по моей просьбе. Спасибо! мне все понравилось)
М
6 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Александра очень приятный человек и отличный гид.
Мы провели прекрасный день в приятной компании, налюбовались природой, надышались чистым воздухом, узнали много нового и интересного.
Это действительно был наш идеальный день в Карелии!
Елена
6 окт 2021
Всем добрый день!
Вчера путешествовали с Александрой.
Экскурсия хорошая, познавательная. Александра очень позитивная, энергичная и обаятельная молодая девушка. День прошёл замечательно.
Природа Карелии уникальна.
Всем советую посетить эти красивые места.
Г
5 сен 2021
Очень интересно, познавательно и душевно
О
2 сен 2021
Экскурсия познавательная. Несмотря на ее длительность 6 часов, переносится хорошо, даже детьми. Спасибо Александре за идеальный день в Карелии!
О
1 сен 2021
Хотели бы поблагодарить Александру за чудесно проведенный день! Она замечательный гид и очень хороший отзывчивый человек! Поездка совсем не утомительная. По нашей просьбе добавили в маршрут заезд в лес за грибами! Набрали много белых грибов. ) Узнали о Карелии то, что не расскажут на групповых экскурсиях, получили ответы на все задаваемые вопросы! Все очень познавательно и интересно! Рекомендуем однозначно! Александра, желаем вам счастья и удачи!
Мария
20 авг 2021
Все очень понравилось! Несмотря на длительность экскурсии - не утомительно, все интересно, много узнали о Карелии, очень рекомендуем!
А
19 авг 2021
Красивая Карелия, которой к сожалению не хватает финансирования для обрамления таких популярных мест, как гора Сампо например, всё выглядит немного заброшенным, разрушающимся… наверное в этом есть своё очарование… Достоинства индивидуальной экскурсии на машине оценила на 5+))Александра очень хороший водитель и приятный собеседник, для тех, кто первый раз в Карелии советую этот маршрут!
Ю
17 авг 2021
Замечательная экскурсия! Понравились красоты Карелии: лес, озера, скалы, водопад. Очень интересный рассказ Александры про историю этих мест! Живая беседа, позитивно и динамично провели время. Очень рекомендую!
Н
15 авг 2021
Название экскурсии вполне соответствует содержанию. )
Александра, пусть и с опозданием, но передаем Вам огромное спасибо за этот день. )
По нашему запросу мы добавили один пункт в программу экскурсии, трансфер заказывали у Александры, она сама за рулем. Неожиданное начало с долины зайцев - получили огромное удовольствие)) Приятная беседа во время дороги, множество интересных фактов, ненавязчивое сопровождение, возможность самим прогуляться. Чудесное место для обеда, в общем, идеальный день. )
О
14 авг 2021
Экскурсия была проведена на высшем уровне! Александра хорошо владеет материалом, было интересно и познавательно. Познакомились с историей Карелии, увидели замечательные уголки природы, послушали песни о Карелии, что было приятным дополнением к мини-путешествию. Все было классно! Спасибо Александре!
Хотелось бы еще вернуться.
Успехов!
Ещё 17 отзывов

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