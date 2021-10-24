Что вас ожидает

Карельские зайцы

Первая локация на нашем маршруте — «Долина Зайцев». Появилась она не так давно, но, тем не менее, очень любопытна: пока вы фотографируетесь с карельскими зайцами, я расскажу о том, почему они здесь появились и кто их придумал.

Заповедная Карелия

Затем вы отправитесь в один из старейших заповедников России и первый в регионе. В этом символичном месте оцените красоту лесных просторов и второго по высоте равнинного водопада Европы. Пройдете по застывшей лаве и проникнетесь сюжетами легендарной «Калевалы». А на горе Сампо выясните, как по современному рельефу представить Карелию миллионы лет назад, и поймете, в чем уникальность ее ландшафтов.

История края в интересных деталях

Вы узнаете о визитах в эти места поэта Державина, императоров Александра I и Александра II. Услышите о наследии Петра I. Откроете колоритные местные предания, незаурядные факты и смешные истории, которые помогут по-настоящему понять характер Карелии. А также посетите бальнеологический и грязевый курорт Марциальные воды, где узнаете об особых свойствах местной воды и сможете ее попробовать.

После экскурсии можно заехать в лес, пособирать карельские грибы и ягоды — сейчас у нас сезон;-)

Организационные детали