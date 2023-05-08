Приглашаем вас в поездку в историческую карельскую деревню Кинерму. Вас ожидает прогулка по деревне и посещение часовни 18 века. Рассказ об истории и традициях карельского народа. Приятным завершением увлекательного тура станет чай с калитками!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Часовня Рождества Богородицы (деревня Маньга)
- Деревня Кинерма
- Часовня во имя Смоленской Богоматери
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы с вами отправимся в деревню Кинерма, расположенную в 110 км. к западу от Петрозаводска. По пути в село или обратно будет остановка для фото в деревне Маньга, где на холме расположена очень живописная часовня Рождества Богородицы.
- По прибытии нас ожидает прогулка по Кинерме с местным гидом из жителей. Вы узнаете историю поселения, впервые упомянутого в 1496 году в «Писцовой книге Обонежской пятины». Посетите часовню во имя Смоленской Богоматери XVIII века и осмотрите традиционные интерьеры бревенчатого дома начала XX века. В отличие от о. Кижи, в Кинерме эти объекты не являются музейными: часовня — деревенская, общинная, а дом — частный.
- Приятным завершением насыщенного дня станет чаепитие с калитками — традиционными карельскими пирогами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Петрозаводска в Кинерму и обратно.
- Гид-сопровождающий (путевая информация).
- Экскурсия по деревне.
- Чай с калитками
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск, у Ротонды (ул. Еремеева, д. 1)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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