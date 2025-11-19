Приглашаю на обзорную прогулку по новогоднему Петрозаводску.
Мы пройдём по набережной с арт-объектами, заглянем на площади города и познакомимся с местными традициями.
Отдохнём в минеральной пещере, а после небольшого треккинга к обзорной площадке устроим пикник с новогодним интерактивом. Встретим Гребень желаний, Кошелёк удачи и Дерево желаний — будет волшебно!
Описание экскурсии
Прогулка по Набережной (40 мин) — загадаем желание у Волшебного дерева, познакомимся с арт-объектами и почувствуем атмосферу зимнего Петрозаводска.
Главные площади города (40 мин) — увидим самую большую ёлку Карелии, поиграем на необычном музыкальном инструменте и вспомним, как праздновали Новый год в губернской столице.
Центр Шунгита (30–40 мин) — проведём опыты с чёрным камнем, порелаксируем в шунгитовой пещере, отведаем карельский чай с настойкой и выберем сувенир на память.
Урочище Чёртов стул (40 мин) — пройдём по сосновому бору к обзорной площадке, устроим праздник с пикником, бенгальскими огнями, квестами, загадками, шутками и музыкой, насладимся видом на город и озеро. Угостимся калитками, пряниками и чаем.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Ford, MB Sprinter или Iveco. Автомобиль заберёт нас после прогулки по Петрозаводску (переезды по 5–25 мин.)
- Дополнительные расходы не предусмотрены
- Треккинг к Чёртовому стулу простой, около 600 метров
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Нанабережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 660 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы небольшая дружная команда гидов в Карелии, увлечённая своим делом! Организуем мастер-классы и обзорные экскурсии по Петрозаводску. А также поездки на вулканы и водопады, в местные деревни и мистические места. С нетерпением ждём нашей встречи.
