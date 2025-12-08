Мои заказы

Из Петрозаводска - в карельские деревни Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Раскрыть национальный колорит Карелии и оценить добродушие и гостеприимство местных жителей
Карельские деревни редко открываются туристам во всей полноте — их традиции, язык и уклад зачастую остаются скрытыми за фасадом природы.

Экскурсия в Киндасово, Кинерму и Рубчойлу возвращает эту связь: вы услышите живую карельскую речь, попробуете домашнюю кухню, войдёте в крестьянский дом и почувствуете культуру, которая бережно хранит свои секреты.
Описание экскурсии

Киндасово

Деревня в Пряжинском районе, где уже несколько столетий живут карелы-ливвики. Местные жители — хранители карельских традиций и неисправимые весельчаки. Недаром Киндасово называют столицей карельского юмора: здесь даже проводится ежегодный фестиваль баек и шуток.

Кинерма

Небольшая, уютная и аутентичная деревня, признанная одним из самых красивых поселений России. Её уникальность — в архитектуре: 17 домов образуют круг, а самому старому из них больше 260 лет. Кинерма считается эталонным примером традиционного карельского поселения.

Рубчойла

В живописном месте на берегу Сямозера расположилась деревня, где сохранился настоящий северный уклад. Здесь вас пригласят в крестьянский дом, угостят сытным обедом и расскажут о секретах карельской кухни. Для полного погружения прозвучат песни народного ансамбля на русском и карельском языках.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Петрозаводска
9:45–11:45 — программа в Киндасово
12:00 — отправление в Кинерму
12:45–14:00 — экскурсия и свободное время в Кинерме
14:00 — отправление в Рубчойлу
15:00–16:45 — обед, концерт национального ансамбля и прогулка по деревне
16:45 — отъезд в Петрозаводск
18:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, обед
  • Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8500 ₽
Пенсионеры8300 ₽
Дети от 5 до 12 лет7800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 10854 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Входит в следующие категории Петрозаводска

