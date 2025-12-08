Карельские деревни редко открываются туристам во всей полноте — их традиции, язык и уклад зачастую остаются скрытыми за фасадом природы. Экскурсия в Киндасово, Кинерму и Рубчойлу возвращает эту связь: вы услышите живую карельскую речь, попробуете домашнюю кухню, войдёте в крестьянский дом и почувствуете культуру, которая бережно хранит свои секреты.

Киндасово

Деревня в Пряжинском районе, где уже несколько столетий живут карелы-ливвики. Местные жители — хранители карельских традиций и неисправимые весельчаки. Недаром Киндасово называют столицей карельского юмора: здесь даже проводится ежегодный фестиваль баек и шуток.

Кинерма

Небольшая, уютная и аутентичная деревня, признанная одним из самых красивых поселений России. Её уникальность — в архитектуре: 17 домов образуют круг, а самому старому из них больше 260 лет. Кинерма считается эталонным примером традиционного карельского поселения.

Рубчойла

В живописном месте на берегу Сямозера расположилась деревня, где сохранился настоящий северный уклад. Здесь вас пригласят в крестьянский дом, угостят сытным обедом и расскажут о секретах карельской кухни. Для полного погружения прозвучат песни народного ансамбля на русском и карельском языках.

9:00 — выезд из Петрозаводска

9:45–11:45 — программа в Киндасово

12:00 — отправление в Кинерму

12:45–14:00 — экскурсия и свободное время в Кинерме

14:00 — отправление в Рубчойлу

15:00–16:45 — обед, концерт национального ансамбля и прогулка по деревне

16:45 — отъезд в Петрозаводск

18:00 — возвращение в город

