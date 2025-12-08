Из Петрозаводска - в карельские деревни Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Раскрыть национальный колорит Карелии и оценить добродушие и гостеприимство местных жителей
Карельские деревни редко открываются туристам во всей полноте — их традиции, язык и уклад зачастую остаются скрытыми за фасадом природы.
Экскурсия в Киндасово, Кинерму и Рубчойлу возвращает эту связь: вы услышите живую карельскую речь, попробуете домашнюю кухню, войдёте в крестьянский дом и почувствуете культуру, которая бережно хранит свои секреты.
Описание экскурсии
Киндасово
Деревня в Пряжинском районе, где уже несколько столетий живут карелы-ливвики. Местные жители — хранители карельских традиций и неисправимые весельчаки. Недаром Киндасово называют столицей карельского юмора: здесь даже проводится ежегодный фестиваль баек и шуток.
Кинерма
Небольшая, уютная и аутентичная деревня, признанная одним из самых красивых поселений России. Её уникальность — в архитектуре: 17 домов образуют круг, а самому старому из них больше 260 лет. Кинерма считается эталонным примером традиционного карельского поселения.
Рубчойла
В живописном месте на берегу Сямозера расположилась деревня, где сохранился настоящий северный уклад. Здесь вас пригласят в крестьянский дом, угостят сытным обедом и расскажут о секретах карельской кухни. Для полного погружения прозвучат песни народного ансамбля на русском и карельском языках.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Петрозаводска 9:45–11:45 — программа в Киндасово 12:00 — отправление в Кинерму 12:45–14:00 — экскурсия и свободное время в Кинерме 14:00 — отправление в Рубчойлу 15:00–16:45 — обед, концерт национального ансамбля и прогулка по деревне 16:45 — отъезд в Петрозаводск 18:00 — возвращение в город
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, обед
Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
С вами поедет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
8500 ₽
Пенсионеры
8300 ₽
Дети от 5 до 12 лет
7800 ₽
