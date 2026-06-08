В этом этнографическом путешествии вы откроете для себя настоящие дома и реликвии Кинермы. Часовня, ремёсла, семейные истории — вы заглянете в жизнь предков, как в зеркало. Почувствуете аромат дерева, вкус травяного чая и тепло земли. Чёрная баня, треск половиц, тишина дворов — Кинерма оживает на ощупь, а не на словах.
Описание экскурсии
- Рассказ о деревне — как жили карелы, чем дышали, как устроили свой мир среди лесов и озёр
- Часовня иконы Смоленской Божьей матери — главное святое место Кинермы. Здесь история и вера нераздельны
- Дом Гавриловых — прялки, ткацкие станки, деревянная посуда. Всё сделано руками предков — с душой и толком
- Дом Ершовых — с историями людей, которые жили в этой деревне
Кинерма — живой пример того, как историческое поселение может стать символом национальной идентичности и настоящим объектом для путешествия. Вы узнаете:
- как карельская деревня сохранила свой облик и дух
- почему Кинерму называют самой красивой в Карелии
- каким образом местные жители берегут традиции и передают их детям
- что значит «быть хранителем» для человека, который родился в старом доме
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе туристического класса.
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 142 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
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