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Путешествие в столицу карельского разгуляя

Ричард Г.
Ричард Г. – Гид из Петрозаводска
Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин.

Вы посетите настоящую старинную карельскую этнодеревню и примите участие в интерактивной этнопрограмме.

Познакомитесь со старинными инструментами карел и их национальной культурой — культурой древнего этноса.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 780 ₽ за экскурсию

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Путешествие в столицу карельского разгуляя
Путешествие в столицу карельского разгуляя

Что вы увидите

  • Набережная Петрозаводска
  • Краеведческий музей
  • Этнодеревня
  • Мастер-класс по карельским пастушьим инструментам
  • Дом шунгита
  • Питомник хаски или сплав на рафтах
  • Мастер-класс выпечки или изготовление народной куклы
Начало программы в 10:00 после завтрака. Окончание программы, включая ужин и размещение, планируется не позднее 21:30ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:• Экскурсия ⛳ по набережной Петрозаводска и посещение сувенирного магазина;
  • Экскурсия «В краю рун и былин…» в Краеведческом музее;
  • Обед в Петрозаводске;
  • Трансфер в этнодеревню
Экскурсионная и интерактивная программа в этнодеревне (2, 5 часа)
  • Вы примите участие в интерактивной программе, увидите единственный в мире памятник Рукавице, посетите единственный в мире музей 🖼 саамской культуры под открытым небом (только весной и летом).
  • «Оформите визу и получите гражданство» (путем посвящения), побегаете за маслом в амбар, сможете пометать блины, сходить за клюквой и как следует зажечь у костра;
  • Пройдёте мастер–класс по карельским пастушьим инструментам (такой мастер–класс проводят только на о. Кижи);
  • Игровая программа «Kummakas»;
  • Карельское чаепитие с пирогами для зятя;
  • Экскурсия в Дом шунгита
  • Посещение шунгитовой комнаты, где все стены изготовлены из шунгита. Благодаря общей атмосфере и приятной музыке вы успокоитесь и забудете обо всех проблемах. А организм сможет отдохнуть от любых воздействий и просто расслабиться. После сеанса вы сможете выбрать и приобрести изготовленное на нашем производстве изделие из шунгита, которое и дальше будет благотворно влиять на ваше здоровье;
  • трансфер в Петрозаводск;

За дополнительную плату на выбор:

  • Экскурсия в питомник хаски;
  • Сплав на рафтах по р. Шуя;

Мастер-классы на выбор:

  • Выпекаем северный карельский пирожок;
  • Изготовление народной куклы (1, 5 часа). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
  • сопровождение на маршруте
  • сопровождение на местах и входные билеты
  • экскурсия в Краеведческом музее и Доме шунгита
  • экскурсия по набережной и экскурсия в этнодеревне
  • интерактивная программа.
Что не входит
  • проживание в гостинице
  • питание: 1 обед+1 ужин
  • питание водителя и гида на маршруте.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Путешествие в столицу карельского разгуляя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ричард Г.
Ричард Г.
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