Мастер-класс выпечки или изготовление народной куклы
Начало программы в 10:00 после завтрака. Окончание программы, включая ужин и размещение, планируется не позднее 21:30ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:• Экскурсия ⛳ по набережной Петрозаводска и посещение сувенирного магазина;
Экскурсия «В краю рун и былин…» в Краеведческом музее;
Обед в Петрозаводске;
Трансфер в этнодеревню
Экскурсионная и интерактивная программа в этнодеревне (2, 5 часа)
Вы примите участие в интерактивной программе, увидите единственный в мире памятник Рукавице, посетите единственный в мире музей 🖼 саамской культуры под открытым небом (только весной и летом).
«Оформите визу и получите гражданство» (путем посвящения), побегаете за маслом в амбар, сможете пометать блины, сходить за клюквой и как следует зажечь у костра;
Пройдёте мастер–класс по карельским пастушьим инструментам (такой мастер–класс проводят только на о. Кижи);
Игровая программа «Kummakas»;
Карельское чаепитие с пирогами для зятя;
Экскурсия в Дом шунгита
Посещение шунгитовой комнаты, где все стены изготовлены из шунгита. Благодаря общей атмосфере и приятной музыке вы успокоитесь и забудете обо всех проблемах. А организм сможет отдохнуть от любых воздействий и просто расслабиться. После сеанса вы сможете выбрать и приобрести изготовленное на нашем производстве изделие из шунгита, которое и дальше будет благотворно влиять на ваше здоровье;
трансфер в Петрозаводск;
За дополнительную плату на выбор:
Экскурсия в питомник хаски;
Сплав на рафтах по р. Шуя;
Мастер-классы на выбор:
Выпекаем северный карельский пирожок;
Изготовление народной куклы (1, 5 часа). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
транспортно-экскурсионное обслуживание
сопровождение на маршруте
сопровождение на местах и входные билеты
экскурсия в Краеведческом музее и Доме шунгита
экскурсия по набережной и экскурсия в этнодеревне
интерактивная программа.
Что не входит
проживание в гостинице
питание: 1 обед+1 ужин
питание водителя и гида на маршруте.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.