Ричард Г. – Гид из Петрозаводска

Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин.



Вы посетите настоящую старинную карельскую этнодеревню и примите участие в интерактивной этнопрограмме.



Познакомитесь со старинными инструментами карел и их национальной культурой — культурой древнего этноса.