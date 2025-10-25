Мы отправимся на прогулку по живописной набережной, вымощенной прочным карельским гранитом.
Пройдём около полутора километров береговой линии, где море встречается с небом, а воздух наполнен свежестью и ароматом растений. Найдём лучшие места для фотографий: уютные лавочки и аккуратные дорожки. Это место, где хочется замедлиться, смотреть на волны и ловить гармонию.
Описание фото-прогулки
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony a7II + вспышка godox.
- Вы получите 100–300 фотографий в цветокоррекции и лёгкой ретуши через 1–2 дня после прогулки через сайт wfolio.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милана — ваш гид в Петрозаводске
Я профессиональный фотограф в Петрозаводске. Работаю с гостями Карелии, которые хотят увезти с собой не только впечатления, но и атмосферные, живые фотографии. Мои съёмки проходят в самых живописных местах города — на набережной Онежского озера, среди северной природы и у воды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
25 окт 2025
Фотосессия прошла успешно, Милана очень доброжелательная, приятная девушка, легко договориться и встретиться. Фотографии потрясающие, получили в тот же день. Огромное спасибо за возможность, что можно запечатлеть семейный отдых в моменте, это очень ценно и важно.
