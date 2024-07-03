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Индивидуальная
2.5 часа
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
от 2 500₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
от 2 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июля 2024Спасибо за экскурсию. Даша- позитивная, приятная девушка. Отлично погуляли и послушали разные мистические истории) финский суп был прекрасен!
- ЛЛюбовь30 июня 2024Мастер-класс прошел отлично, мы научились делать калитки. Была с внучкой 12 лет, нам было интересно. Наш учитель повар Роза терпеливо и доходчиво показывала процесс приготовления. Спасибо!
- ООльга29 июня 2024Спасибо большое Александре за увлекательную экскурсию. Узнали много нового и интересного, послушали карельскую музыку, бонусом посетили центр шунгита.
- ООльга29 июня 2024Интересно, познавательно и вкусно! Получилось много калиток, часть сразу утоптали с чаем, часть - взяли с собой. Узнали и про калитки, и про чай, и про карельские традиции
- ЛЛена24 июня 2024Замечательная вышла прогулка! Самое то для последнего дня в Карелии, когда хотелось ещё раз, но неспешно погулять по лесу, съесть
- ЕЕлена23 июня 2024Замечательная прогулка для знакомства с окрестностями Петрозаводска. Дарья - прекрасный рассказчик, очень интересно рассказывает о карельских мифах. Уха на костре на берегу Онеги выше всяких похвал
- ООльга18 июня 2024Добрый день. Мастер-класс очень понравился. Были вдвоем с дочкой, нам все рассказали показали. Сами напекли калиток, которые оказались очень вкусными.
- ТТатьяна29 мая 2024Катание на собаках - это нечто!!!
- ДДенис8 марта 2024Отличная поездка в гости к хаски и оленям. Спасибо гиду Петру за очень интересный и обстоятельный рассказ о Карелии, ее
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На выходные»
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