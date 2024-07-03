Экскурсии выходного дня в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Петрозаводске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
41 отзыв
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
от 2 500 за человека
Урочище Чертов стул и финский суп
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
102 отзыва
Тайны Чертова стула и мастер-класс по финскому супу
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:30
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
от 2 500 за человека
Мастер-класс по калиткам
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июля 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Спасибо за экскурсию. Даша- позитивная, приятная девушка. Отлично погуляли и послушали разные мистические истории) финский суп был прекрасен!
  • Л
    Любовь
    30 июня 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Мастер-класс прошел отлично, мы научились делать калитки. Была с внучкой 12 лет, нам было интересно. Наш учитель повар Роза терпеливо и доходчиво показывала процесс приготовления. Спасибо!
  • О
    Ольга
    29 июня 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Спасибо большое Александре за увлекательную экскурсию. Узнали много нового и интересного, послушали карельскую музыку, бонусом посетили центр шунгита.
  • О
    Ольга
    29 июня 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Интересно, познавательно и вкусно! Получилось много калиток, часть сразу утоптали с чаем, часть - взяли с собой. Узнали и про калитки, и про чай, и про карельские традиции
  • Л
    Лена
    24 июня 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Замечательная вышла прогулка! Самое то для последнего дня в Карелии, когда хотелось ещё раз, но неспешно погулять по лесу, съесть
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    чего-то вкусного и послушать чего-то интересного) Стопроцентное попадание! И интересно, и красиво, и вкусно, и необычно. Дарья - очень приятная девушка, прекрасно рассказывает и очень круто всё организует. Получила огромное удовольствие от нашей прогулки и обеда на природе, спасибо!

    Замечательная вышла прогулка! Самое то для последнего дня в Карелии, когда хотелось ещё раз, но неспешноЗамечательная вышла прогулка! Самое то для последнего дня в Карелии, когда хотелось ещё раз, но неспешноЗамечательная вышла прогулка! Самое то для последнего дня в Карелии, когда хотелось ещё раз, но неспешноЗамечательная вышла прогулка! Самое то для последнего дня в Карелии, когда хотелось ещё раз, но неспешно
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Урочище Чертов стул и финский суп
    Замечательная прогулка для знакомства с окрестностями Петрозаводска. Дарья - прекрасный рассказчик, очень интересно рассказывает о карельских мифах. Уха на костре на берегу Онеги выше всяких похвал
  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Добрый день. Мастер-класс очень понравился. Были вдвоем с дочкой, нам все рассказали показали. Сами напекли калиток, которые оказались очень вкусными.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Катание на собаках - это нечто!!!
  • Д
    Денис
    8 марта 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Отличная поездка в гости к хаски и оленям. Спасибо гиду Петру за очень интересный и обстоятельный рассказ о Карелии, ее
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    истории, жителях, культуре. Собаки в питомнике просто восхитительны, и более чем дружелюбны)) Поездка дочери на собачьей упряжке, это вообще отдельная история. Ее эмоции не передать, очень понравилось. А после, ещё прокатилась и на оленях. Ну и отдельная благодарность Петру, за то, что решил нашу проблему с бронированием столика на ужин (и это на 8 марта!).

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
  2. Урочище Чертов стул и финский суп
  3. Мастер-класс по калиткам
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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