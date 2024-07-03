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истории, жителях, культуре. Собаки в питомнике просто восхитительны, и более чем дружелюбны)) Поездка дочери на собачьей упряжке, это вообще отдельная история. Ее эмоции не передать, очень понравилось. А после, ещё прокатилась и на оленях. Ну и отдельная благодарность Петру, за то, что решил нашу проблему с бронированием столика на ужин (и это на 8 марта!).