Мои заказы

Фотосессии в Петрозаводске с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Петрозаводске, цены от 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
С фотографом по Петрозаводску
Пешая
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
С фотографом по Петрозаводску
Погулять в живописных локациях и получить на память профессиональные снимки
«В течение 3 дней вы получите 40–50 фотографий в обработке через ссылку на персональное облачное хранилище»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
-
25%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом
Увидеть визитную карточку Петрозаводска, найти интересности на каждом шагу и сделать до 100 снимков
Начало: В центре города на Онежской набережной
«Основной формат нашей встречи — фотосессия, но между делом мы расскажем:»
Завтра в 12:00
13 окт в 12:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 8 чел.
Птицы Петрозаводска: прогулка с фотоохотой
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
Птицы Петрозаводска: прогулка с фотоохотой
Увидеть город по-новому - через его пернатых жителей, от малиновок до краснокнижных гаг
Начало: На площади Ленина
«Прибрежный парк — поговорим о фотоохоте и тонкостях поведения птиц»
Сегодня в 10:00
14 окт в 10:00
500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    15 сентября 2025
    С фотографом по Петрозаводску
    Получилась очень приятная и лёгкая прогулка с Ириной.
    Фотограф подсказывала, как и где лучше расположиться для получения хороших фото. А с
    читать дальше

    нами было не так-то просто - мы были с собакой) Ирина быстро нашла подход к нашей собаке.
    Время пролетело быстро. Мы остались очень довольны.
    Большое спасибо!)

  • Т
    Ткаченко
    5 сентября 2025
    С фотографом по Петрозаводску
    Прекрасное мероприятие, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С фотографом по Петрозаводску
  2. Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом
  3. Птицы Петрозаводска: прогулка с фотоохотой
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Палеовулкан Гирвас
  10. Губернаторский парк
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в октябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 6000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Петрозаводска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025