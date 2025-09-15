Фотопрогулка
до 5 чел.
С фотографом по Петрозаводску
Погулять в живописных локациях и получить на память профессиональные снимки
«В течение 3 дней вы получите 40–50 фотографий в обработке через ссылку на персональное облачное хранилище»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
-
25%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Набережная Онежского озера: прогулка с фотографом
Увидеть визитную карточку Петрозаводска, найти интересности на каждом шагу и сделать до 100 снимков
Начало: В центре города на Онежской набережной
«Основной формат нашей встречи — фотосессия, но между делом мы расскажем:»
Завтра в 12:00
13 окт в 12:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
Птицы Петрозаводска: прогулка с фотоохотой
Увидеть город по-новому - через его пернатых жителей, от малиновок до краснокнижных гаг
Начало: На площади Ленина
«Прибрежный парк — поговорим о фотоохоте и тонкостях поведения птиц»
Сегодня в 10:00
14 окт в 10:00
500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья15 сентября 2025Получилась очень приятная и лёгкая прогулка с Ириной.
Фотограф подсказывала, как и где лучше расположиться для получения хороших фото. А с
- ТТкаченко5 сентября 2025Прекрасное мероприятие, рекомендую!
