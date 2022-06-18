Хаски-тревел по снегам Карелии

Экскурсионный тур «Хаски-тревел по снегам Карелии» на 3 дня

5
3 отзыва
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Хаски-тревел по снегам Карелии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа для любителей необычных путешествий, вполне подходящая для новичков. За три насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой и основным навыкам каюра и проведем карельскими тропами по диким лесам Карелии. Вы насладитесь карельской природой и тишиной, получите удовольствие от путешествия по живописным местам, отведаете карельской кухни и пикник «с дымком», приготовленный на живом огне костра и узнаете легенды севера.

Преимущества этого путешествия:

  • посетим Дом полярника и познакомимся с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику;
  • изучим навыки каюра, узнаем как выбирать собак для путешествия, как зяпрягать, как управлять ездовыми собаками;
  • отправимся на одной из упряжек в путешествие по диким лесам Карелии в сопровождении профессионального инструктора;
  • насладимся пикником «с дымком» и блюдами северной кухни, а также попробуем разные карельские настойки на северных травах и ягодах с соленьями и «деревенской тарелкой»;
  • почувствуем радушие разных гостевых домов Карелии – новый гостевой дом каждую ночевку согласно маршруту. Возможен ночлег в арктических палатках.

Программа тура по дням

1 день
Путешествие на собачьих упряжках в столицу юмора Карелии

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Экскурсия в питомник северных ездовых собак (4 породы, 80 питомцев).

Обучение уходу, управлению собачьими упряжками.

Треккинг с собаками.

Пикник – горячий обед на костре.

Обучающее катание на собаках по трассе (радиальные выезды).

Горячий ужин в Доме полярника.

Подведение итогов дня.

2 день
Путешествие в одну из старых карельских деревень

Завтрак в Доме полярника.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту на целый день.

Организаторы оставляют за собой право осуществлять радиальные выезды в связи с погодными условиями и состоянием трассы (речные переходы и неустойчивость льда на озерах).

Точный маршрут движения будет объявлен на брифинге.

Планируемый маршрут движения – к местечку Юманишки или Пряжинскому озеру.

3 день
Путешествие в Дом полярника

Завтрак.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту третьего дня.

Привал, приготовление еды на костре.

Обед с «дымком».

Пикник в лесу.

Подведение итогов дня.

Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой»

Завершение программы – вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозаводск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Прохождение по маршрутам с оборудованными бивуаками (место стоянки) по 2 человека в 1 упряжке
  • Баня на дровах
  • Проживание в гостевых домах или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это делают настоящие полярники
  • Трехразовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре
  • Фото- и видеосъемка на свою технику
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Массаж классический – от 2 000 руб. /час
  • Музыкально-развлекательная программа «Киндахат» в юмористической столице Карелии (по маршруту путешествия) 1 час – 500 руб. /чел.
  • Возможно увеличить кол-во дней путешествия на собачьих упряжках. Стоимость дополнительного дня путешествия – 8 700 руб. /день, включая проживание в гостевом доме, 3х-разовое питание, сопровождение инструктора и др.
  • Фотосессия с профессиональным фотографом – от 5 000 руб.
  • Катание на снегоходах – 2 500 руб. /час или 6 500 руб. /день
  • Дополнительная ночь в Доме полярника или Доме хаски – 1 200 руб. /ночь/чел.
  • При путешествии 1 чел-к в упряжке – доплата к программе 5 000 руб. /день
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно приехать раньше в тур?

По желанию можно осуществить заезд на 1 день ранее программы и выезд на следующий день после программы – уточняйте информацию бронировании.

Какой будет маршрут?

Маршрут путешествия может быть как кольцевым или радиальными выездами на целый день по карельской тайге – на усмотрение организаторов в зависимости от динамики движения группы, обучения 1-го дня и погодных условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июня 2022
Организация тура отличная.
М
28 фев 2022
Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.
Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.
СПАСИБО за Ваш труд.
Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.
И
30 янв 2022
Организацией мы остались довольны. Все четко как и было заявлено в регламенте тура. Нареканий нет.

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