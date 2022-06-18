Программа для любителей необычных путешествий, вполне подходящая для новичков. За три насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой и основным навыкам каюра и проведем карельскими тропами по диким лесам Карелии. Вы насладитесь карельской природой и тишиной, получите удовольствие от путешествия по живописным местам, отведаете карельской кухни и пикник «с дымком», приготовленный на живом огне костра и узнаете легенды севера.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы, инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Экскурсия в питомник северных ездовых собак (4 породы, 80 питомцев).
Обучение уходу, управлению собачьими упряжками.
Треккинг с собаками.
Пикник – горячий обед на костре.
Обучающее катание на собаках по трассе (радиальные выезды).
Горячий ужин в Доме полярника.
Подведение итогов дня.
Завтрак в Доме полярника.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту на целый день.
Организаторы оставляют за собой право осуществлять радиальные выезды в связи с погодными условиями и состоянием трассы (речные переходы и неустойчивость льда на озерах).
Точный маршрут движения будет объявлен на брифинге.
Планируемый маршрут движения – к местечку Юманишки или Пряжинскому озеру.
Завтрак.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту третьего дня.
Привал, приготовление еды на костре.
Обед с «дымком».
Пикник в лесу.
Подведение итогов дня.
Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах с соленьями, «деревенской тарелкой»
Завершение программы – вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозаводск.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
По желанию можно осуществить заезд на 1 день ранее программы и выезд на следующий день после программы – уточняйте информацию бронировании.
Маршрут путешествия может быть как кольцевым или радиальными выездами на целый день по карельской тайге – на усмотрение организаторов в зависимости от динамики движения группы, обучения 1-го дня и погодных условий.