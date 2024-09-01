Квест по Петровской слободе — увлекательное приключение по самому центру Петрозаводска с помощью чат-бота.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание квеста
Квест-приключение по Петровской слободе — ваш персональный путеводитель по историческому центру в формате игры.
Эту экскурсию вы можете начать в комфортное для вас время и с любым количеством участников.
• Квест проходит с помощью чат-бота в Телеграм. Во время прогулки по центру, в прошлом этот район называли Петровской слободой, вам на телефон будут поступать:
- задания с подсказками;
- аудиофайлы (вы послушаете главный карельский инструмент — кантале);
• карта маршрута. За каждое выполненное задание будут начисляться баллы. А в конце прогулки вы получите небольшой приз. Вы узнаете:
- Как зарождался город.
- Какую роль сыграл местный завод в Северной войне.
- Тайну самого красивого (по мнению историков) памятника Петра I.
- Кто из великих людей развивал слободу.
• Где находится памятный знак Петропавловской церкви. Важная информация:
- Убедитесь, что ваш телефон полностью заряжен.
- Оплата производиться внутри чат бота, после чего вам откроется доступ к заданиям.
- Время прохождения — 1 час.
Можно проходить в комфортное для вас время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Кирова
- Стелу воинской славы, где восемь чугунных барельефов расскажут историю былых времён
- Панорамную площадку с достоянием заводского города - памятником «Пушка»
- Барочный сад Петра I
- Набережную реки Лососинки с памятником самому императору
Что включено
- Квест-экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Кирова д. 1
Завершение: Пр. Карла Маркса д1. а
Когда и сколько длится?
Когда: Можно проходить в комфортное для вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Оплата производиться внутри чат бота
- После чего вам откроется доступ к заданиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 сен 2024
Нам с сыном очень понравился квест! Жаль короткий, мы успели за 45 минут всё пройти. По возможности, сделайте второй длинный вариант. И познавательно, и увлекательно. Спасибо
Входит в следующие категории Петрозаводска
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