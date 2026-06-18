Приготовьтесь к ударной дозе мимимишности! Я отвезу вас в уютный уголок Карелии, расскажу легенды и истории об этих местах. Вы окунётесь в атмосферу магии севера в компании наших прекрасных друзей — хаски и северных оленей. Попробуете ароматный карельский чай и ягодную настойку, подышите свежим воздухом и зарядитесь энергией! А ещё мы заедем в центр шунгита — знаменитого камня силы Карелии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Встреча с хаски и северными оленями

В крупнейшем питомнике хаски в России пообнимаетесь с этими активными и дружелюбными собаками, узнаете больше о ездовом спорте и по желанию прокатитесь в собачьей упряжке.

Вы сможете угостить оленей их любимыми лакомствами и почувствовать доброту и спокойствие этих животных. Узнаете, какую роль они играют в жизни северных народов и как они приспособлены к суровым условиям севера.

Знакомство с культурой саамов

Вы узнаете о первых жителях Карелии — саамах, их традициях и быте. Посетите их традиционное жилище и откроете для себя много интересного о том, как этот народ сохраняет свою культуру и традиции, живя в гармонии с природой.

Поездка на финских санях поткури

Хотите почувствовать себя настоящим северным путешественником? Попробуйте управлять финскими санями — традиционным транспортом северных народов.

Камень силы Карелии

Завершится путешествие в центре шунгита, уникального карельского минерала. Вы узнаете о его происхождении и целебных свойствах, продегустируете ароматный карельский чай и сможете приобрести памятные сувениры из этого камня.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Продолжительность экскурсии 2,5 — 3 часа

Дополнительные расходы (по желанию)