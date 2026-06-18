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Из Петрозаводска - в гости к хаски, северным оленям и в центр шунгита

Весело и интересно провести время в сказочной стране карельского Деда Мороза
Приготовьтесь к ударной дозе мимимишности! Я отвезу вас в уютный уголок Карелии, расскажу легенды и истории об этих местах. Вы окунётесь в атмосферу магии севера в компании наших прекрасных друзей — хаски и северных оленей.

Попробуете ароматный карельский чай и ягодную настойку, подышите свежим воздухом и зарядитесь энергией! А ещё мы заедем в центр шунгита — знаменитого камня силы Карелии.
4.7
69 отзывов
Из Петрозаводска - в гости к хаски, северным оленям и в центр шунгита
Из Петрозаводска - в гости к хаски, северным оленям и в центр шунгита
Из Петрозаводска - в гости к хаски, северным оленям и в центр шунгита

Описание экскурсии

Встреча с хаски и северными оленями

В крупнейшем питомнике хаски в России пообнимаетесь с этими активными и дружелюбными собаками, узнаете больше о ездовом спорте и по желанию прокатитесь в собачьей упряжке.
Вы сможете угостить оленей их любимыми лакомствами и почувствовать доброту и спокойствие этих животных. Узнаете, какую роль они играют в жизни северных народов и как они приспособлены к суровым условиям севера.

Знакомство с культурой саамов

Вы узнаете о первых жителях Карелии — саамах, их традициях и быте. Посетите их традиционное жилище и откроете для себя много интересного о том, как этот народ сохраняет свою культуру и традиции, живя в гармонии с природой.

Поездка на финских санях поткури

Хотите почувствовать себя настоящим северным путешественником? Попробуйте управлять финскими санями — традиционным транспортом северных народов.

Камень силы Карелии

Завершится путешествие в центре шунгита, уникального карельского минерала. Вы узнаете о его происхождении и целебных свойствах, продегустируете ароматный карельский чай и сможете приобрести памятные сувениры из этого камня.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Продолжительность экскурсии 2,5 — 3 часа

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Катание на оленях: 1300 ₽/детский(до 12 лет), 1500 ₽/взрослый
  • Катание на собачей упряжке:
    — 1300 ₽/детский (до 12 лет) — 500м
    — 1500 ₽/взрослый −500м
    — 1800 ₽/детский (до 12 лет)— 1,5 км
    — 2000 ₽/взрослый — 1,5 км
  • Посещение дворца Карельского Деда Мороза (уточняйте заранее, при бронировании)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3259 туристов
Мы команда молодых и опытных гидов, с удовольствием расскажем и покажем самые красивые и интересные уголки нашего родного края. Наш регион действительно уникален и обладает невероятным наследием. И в поездках с нами вы сможете в этом убедиться!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
3
3
2
2
1
1
Алена
Гид Петр-мастер слова, за короткое время рассказал много интересного про историю и культуру Карельского края,речь поставлена грамотно,слушать приятно.
Побывали в Талвиукко-это рай для любителей животных. Милейшие мягкие оленьи мордочки и пушистые,общительные хаски-вот что нам не хватало для снятия стресса. Также заехали в центр шунгита:впечатлило огромное количество изделий из этого минерала,в том числе и косметика. Комната из шунгита,конечно,невероятна:это маленький уголок спокойствия,очень расслабляет.
Гид Петр-мастер слова, за короткое время рассказал много интересного про историю и культуру Карельского края,речь поставлена грамотно,слушать приятно.
Гид Петр-мастер слова, за короткое время рассказал много интересного про историю и культуру Карельского края,речь поставлена грамотно,слушать приятно.
Гид Петр-мастер слова, за короткое время рассказал много интересного про историю и культуру Карельского края,речь поставлена грамотно,слушать приятно.
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М
Немного больше посмотреть на оленей и собак, именно в упряжке.
Немного больше посмотреть на оленей и собак, именно в упряжке.
Немного больше посмотреть на оленей и собак, именно в упряжке.
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Олег
Пётр - очень знающий и подготовленный гид, прекрасный комплексный подход к рассказу и материалу, было очень интересно!
Собаки и олени - отдельная любовь, видно, что весь комплекс сделан с заботой.
Пётр - очень знающий и подготовленный гид, прекрасный комплексный подход к рассказу и материалу, было очень интересно!
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А
Отличная экскурсия, чудесные дружелюбные собаки. Гид Пётр — отличный рассказчик, очень интересно и последовательно подает материал, с удовольствием отвечает на вопросы. Безопасное вождение, что немаловажно👍
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Е
Полный восторг, меня не могли вытащить от туда. С каждой собакой целовалась. ПОЗИТИВ НА ВСЕ 1000.
Реально рекомендую, олени прикольные, хаски чудные.
Полный восторг, меня не могли вытащить от туда. С каждой собакой целовалась. ПОЗИТИВ НА ВСЕ 1000.
Полный восторг, меня не могли вытащить от туда. С каждой собакой целовалась. ПОЗИТИВ НА ВСЕ 1000.
Полный восторг, меня не могли вытащить от туда. С каждой собакой целовалась. ПОЗИТИВ НА ВСЕ 1000.
Полный восторг, меня не могли вытащить от туда. С каждой собакой целовалась. ПОЗИТИВ НА ВСЕ 1000.
Полный восторг, меня не могли вытащить от туда. С каждой собакой целовалась. ПОЗИТИВ НА ВСЕ 1000.
Полный восторг, меня не могли вытащить от туда. С каждой собакой целовалась. ПОЗИТИВ НА ВСЕ 1000.
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О
Александра - умница, человек внимательный, добрый, вежливый, который искренне любит свой (и мой) родной край. С таким сопровождающим - неважно, куда ехать, будет интересно всюду. Ну, и хаски тоже молодцы!)) Экскурсию рекомендую.
Александра - умница, человек внимательный, добрый, вежливый, который искренне любит свой (и мой) родной край. С
Александра - умница, человек внимательный, добрый, вежливый, который искренне любит свой (и мой) родной край. С
Александра - умница, человек внимательный, добрый, вежливый, который искренне любит свой (и мой) родной край. С
Александра - умница, человек внимательный, добрый, вежливый, который искренне любит свой (и мой) родной край. С
Александра - умница, человек внимательный, добрый, вежливый, который искренне любит свой (и мой) родной край. С
Александра - умница, человек внимательный, добрый, вежливый, который искренне любит свой (и мой) родной край. С
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