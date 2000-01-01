Что вас ожидает

🏠 Резиденция волшебника

Карелия считается частью крайнего Севера, поэтому в нашем регионе есть свои Деды Морозы. Да, даже не один! Я расскажу об этих карельских волшебниках, об их помощниках и других персонажах эпоса. А поедем мы в гости к главному Деду Морозу Карелии: в этой резиденции с деревянным теремом круглый год рады юным и взрослым путешественникам. Дорога в резиденцию займет около получаса, по пути будут встречаться поселения с любопытными названиями.

🐕 Очаровательные животные

Вы подружитесь с любимцами Деда Мороза. В крупнейшем питомнике хаски в России пообнимаетесь с этими активными и дружелюбными собаками, узнаете больше о ездовом спорте и по желанию прокатитесь в собачьей упряжке. А еще на ферме вас ждут благородные северные олени, которые с радостью поедят ягель из ваших рук.

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