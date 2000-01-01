Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям

Весело и интересно провести время в сказочной стране карельского Деда Мороза

Приготовьтесь к ударной дозе мимимишности! Я отвезу вас в резиденцию карельского Деда Мороза, расскажу легенды о нем и истории об этих местах.

В любое время года здесь вы ощутите волшебный дух Нового года, погладите северных оленей и подружитесь с энергичными хаски.

Попьете чаю с пирожками-калитками, подышите свежим воздухом и зарядитесь энергией!
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям

Что вас ожидает

🏠 Резиденция волшебника
Карелия считается частью крайнего Севера, поэтому в нашем регионе есть свои Деды Морозы. Да, даже не один! Я расскажу об этих карельских волшебниках, об их помощниках и других персонажах эпоса. А поедем мы в гости к главному Деду Морозу Карелии: в этой резиденции с деревянным теремом круглый год рады юным и взрослым путешественникам. Дорога в резиденцию займет около получаса, по пути будут встречаться поселения с любопытными названиями.

🐕 Очаровательные животные
Вы подружитесь с любимцами Деда Мороза. В крупнейшем питомнике хаски в России пообнимаетесь с этими активными и дружелюбными собаками, узнаете больше о ездовом спорте и по желанию прокатитесь в собачьей упряжке. А еще на ферме вас ждут благородные северные олени, которые с радостью поедят ягель из ваших рук.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Чаепитие (карельский травяной чай с калитками) по желанию и оплачивается дополнительно — 150 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александра
Александра
Мы команда молодых и опытных гидов, с удовольствием расскажем и покажем самые красивые и интересные уголки нашего родного края. Наш регион действительно уникален и обладает невероятным наследием. И в поездках с нами вы сможете в этом убедиться!
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