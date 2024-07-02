На этой прогулке вас никто не будет отвлекать! В комфортном для себя темпе вы пройдёте исторический центр города. Осмотрите его достопримечательности и решите увлекательные задачи. Квест проходит с помощью чат-бота. Всё, что потребуется, это зарядить телефон и отправиться к первой локации, указанной в сообщении.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание квеста
Прогулка с чат-ботом
Во время прогулки по центру, в прошлом этот район называли Петровской слободой, вам на телефон будут поступать:
- задания с подсказками
- аудиофайлы (вы послушаете главный карельский инструмент — кантале)
- карта маршрута
За каждое выполненное задание будут начисляться баллы. А в конце прогулки вы получите небольшой приз.
Вы увидите:
- Стелу воинской славы, где восемь чугунных барельефов расскажут историю былых времён
- Панорамную площадку с достоянием заводского города — памятником «Пушка»
- Барочный сад Петра I
- Набережную реки Лососинки с памятником самому императору
Вы узнаете:
- Как зарождался город
- Какую роль сыграл местный завод в Северной войне
- Тайну самого красивого (по мнению историков) памятника Петра I
- Кто из великих людей развивал слободу
- Где находится памятный знак Петропавловской церкви
Служба заботы
Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы — обязательно напишите мне. Кроме того, после экскурсии вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.
Организационные детали
- Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте. Бот будет отправлен на один телефон и им можно воспользоваться только раз
- Ссылка на бот приходит в смс после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо оплатить остаток стоимости. После внесения предоплаты на сайте, я отправляю вам ссылку на доплату, как только вы рассчитаетесь, вам откроется доступ к чат-боту
- При заказе выбирайте любые открытые дату и время, проходить квест можно когда угодно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Darya — ваш гид в Петрозаводске
Приветствую вас, меня зовут Дарья) Я профессиональный гид-экскурсовод. Идея квеста возникла у меня в ходе живых экскурсий по городу, в которые я добавила интерактивные задания, загадки и аудиосопровождение. Для доступа всемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
2 июля 2024
Для первого ознакомления с историей города квест очень достойный. Можно прерваться, что мы и сделали остановившись в парке аттракционов на некоторое время, и потом продолжить экскурсию. Однозначно рекомендую тем кто первый раз в городе.
А
Анастасия
23 июня 2024
От души рекомендуем этот квест. У нас программа заняла минут 45 - с удовольствием прогулялись по не самым очевидным районом города в поисках ответов на вопросы. Подробно рассмотрели барельефы и
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