На этой прогулке вас никто не будет отвлекать! В комфортном для себя темпе вы пройдёте исторический центр города. Осмотрите его достопримечательности и решите увлекательные задачи. Квест проходит с помощью чат-бота. Всё, что потребуется, это зарядить телефон и отправиться к первой локации, указанной в сообщении.

Описание квеста

Прогулка с чат-ботом

Во время прогулки по центру, в прошлом этот район называли Петровской слободой, вам на телефон будут поступать:

задания с подсказками

аудиофайлы (вы послушаете главный карельский инструмент — кантале)

карта маршрута

За каждое выполненное задание будут начисляться баллы. А в конце прогулки вы получите небольшой приз.

Вы увидите:

Стелу воинской славы, где восемь чугунных барельефов расскажут историю былых времён

Панорамную площадку с достоянием заводского города — памятником «Пушка»

Барочный сад Петра I

Набережную реки Лососинки с памятником самому императору

Вы узнаете:

Как зарождался город

Какую роль сыграл местный завод в Северной войне

Тайну самого красивого (по мнению историков) памятника Петра I

Кто из великих людей развивал слободу

Где находится памятный знак Петропавловской церкви

Служба заботы

Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы — обязательно напишите мне. Кроме того, после экскурсии вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.

Организационные детали