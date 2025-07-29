Вас ждёт увлекательное путешествие по Петрозаводску через квест-экскурсию. Вы сможете самостоятельно исследовать 16 локаций, включая центральные улицы и уютные дворики.
В путеводителе найдёте задания и вопросы, которые помогут глубже понять историю и современность города. Вам понадобится только смартфон или планшет.
Наслаждайтесь свободой выбора маршрута и времени, а также атмосферой города через звуки, ароматы и вкусы
6 причин купить этот квест
- 📱 Самостоятельное путешествие
- 🗺 16 уникальных локаций
- 🕰 Без ограничений по времени
- 📚 История и современность
- 🎧 Звуки и ароматы города
- ☕️ Кофе и авторский чай
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Центральные улицы
- Круглая площадь
- Набережная
Описание квеста
Я вас встречу в начале экскурсии, отправлю файл путеводителя, и за чашечкой кофе мы вместе разберёмся, как им пользоваться. Сделаем пробное задание, а потом вы отправитесь в свободное плавание.
Маршрут путеводителя включает 16 локаций на пути от вокзала к набережной. Совсем необязательно пытаться охватить их все: я помогу вам выбрать те, которые больше всего соответствуют вашим целям и настроению.
Вы можете посетить:
- Центральные улицы и площади, на которых тесно переплелись история и современность
- Уютные дворики с сиренью, деревянными домами и, конечно, котиками
- Необычные места, где можно отдохнуть и заправиться вкусным кофе, авторским чаем или коктейлем
Путеводитель поможет окунуться в атмосферу города всеми органами чувств. Он предложит:
- Посмотреть, как менялся архитектурный ландшафт сквозь эпохи — от скромных, но элегантных домов Круглой площади 18 века до пышного сталинского ампира
- Послушать, как звучат струны кантеле, переливы карельской речи и шелест волн Онежского озера
- Почувствовать, как дополняет строгость ржаного теста сладость ягодной начинки в традиционной калитке
- Потрогать книжные переплёты, старое дерево и красивые открытки
Будьте готовы много гулять, внимательно читать, смотреть по сторонам и подмечать детали.
Организационные детали
- Прогулка проходит без гида. Вся нужная информация будет у вас в путеводителе
- Вам понадобится смартфон/планшет с доступом в интернет
- Ограничений по времени нет. В любой момент вы можете поставить прохождение квеста на паузу. Также вы можете обращаться ко мне с вопросами в любое время, даже если захотите разделить посещение выбранных локаций на несколько дней
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 2026 туристов
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
29 июл 2025
Встретились в кафе, нам передали программу квеста - объяснив маршрут прохождения. Девушка приятная! Сказала звонить и писать если будут вопросы. Но к сожалению - даже разобравшись спустя час - как
Екатерина
Ответ организатора:
Алёна, благодарю за ваши замечания. Конечно, не все люди одинаково хорошо воспринимают информацию.
Однако квест изначально в первую очередь рассчитан на
М
Моисеева
23 июл 2025
Были с друзьями в Петрозаводске, решили взять не экскурсию, а квест, мы с такой формой уже встречались, нам понравилось, захотелось повторить такой опыт. Маршрут был хороший, интересные факты, которые при
В
Виктор
7 мая 2025
Довольно много необычных фактов в презентации. Содержание было интересно.
Навигация по файлу требует некоторой доработки и формат презентации более подходит для планшета, чем для смартфона, но думаю, что Екатерина поправит это.
В любом случае, если погода хорошая, то квест будет отличным дополнением к прогулке и снимет вопросы по построению маршрута для знакомства с городом.
С
Сергей
4 мая 2025
Все прошло хорошо. Екатерина приятный в общении человек, внимательна ко всем просьбам и пожеланиям, очень доброжелательная девушка. Перед началом экскурсии всё нам объяснила в кафе около ж/д вокзала, после чего
Входит в следующие категории Петрозаводска
