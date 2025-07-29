Вас ждёт увлекательное путешествие по Петрозаводску через квест-экскурсию. Вы сможете самостоятельно исследовать 16 локаций, включая центральные улицы и уютные дворики. В путеводителе найдёте задания и вопросы, которые помогут глубже понять историю и современность города. Вам понадобится только смартфон или планшет. Наслаждайтесь свободой выбора маршрута и времени, а также атмосферой города через звуки, ароматы и вкусы

Описание квеста

Я вас встречу в начале экскурсии, отправлю файл путеводителя, и за чашечкой кофе мы вместе разберёмся, как им пользоваться. Сделаем пробное задание, а потом вы отправитесь в свободное плавание.

Маршрут путеводителя включает 16 локаций на пути от вокзала к набережной. Совсем необязательно пытаться охватить их все: я помогу вам выбрать те, которые больше всего соответствуют вашим целям и настроению.

Вы можете посетить:

Центральные улицы и площади, на которых тесно переплелись история и современность

Уютные дворики с сиренью, деревянными домами и, конечно, котиками

Необычные места, где можно отдохнуть и заправиться вкусным кофе, авторским чаем или коктейлем

Путеводитель поможет окунуться в атмосферу города всеми органами чувств. Он предложит:

Посмотреть, как менялся архитектурный ландшафт сквозь эпохи — от скромных, но элегантных домов Круглой площади 18 века до пышного сталинского ампира

Послушать, как звучат струны кантеле, переливы карельской речи и шелест волн Онежского озера

Почувствовать, как дополняет строгость ржаного теста сладость ягодной начинки в традиционной калитке

Потрогать книжные переплёты, старое дерево и красивые открытки

Будьте готовы много гулять, внимательно читать, смотреть по сторонам и подмечать детали.

Организационные детали