Путеводитель-квест по Петрозаводску - без гида, в своём темпе

Познакомьтесь с Петрозаводском через увлекательный квест. Путеводитель поможет вам открыть город в своём темпе, без гида и ограничений
Вас ждёт увлекательное путешествие по Петрозаводску через квест-экскурсию. Вы сможете самостоятельно исследовать 16 локаций, включая центральные улицы и уютные дворики.

В путеводителе найдёте задания и вопросы, которые помогут глубже понять историю и современность города. Вам понадобится только смартфон или планшет.

Наслаждайтесь свободой выбора маршрута и времени, а также атмосферой города через звуки, ароматы и вкусы
  • 📱 Самостоятельное путешествие
  • 🗺 16 уникальных локаций
  • 🕰 Без ограничений по времени
  • 📚 История и современность
  • 🎧 Звуки и ароматы города
  • ☕️ Кофе и авторский чай
Путеводитель-квест по Петрозаводску - без гида, в своём темпе© Екатерина
Что можно увидеть

  • Центральные улицы
  • Круглая площадь
  • Набережная

Описание квеста

Я вас встречу в начале экскурсии, отправлю файл путеводителя, и за чашечкой кофе мы вместе разберёмся, как им пользоваться. Сделаем пробное задание, а потом вы отправитесь в свободное плавание.

Маршрут путеводителя включает 16 локаций на пути от вокзала к набережной. Совсем необязательно пытаться охватить их все: я помогу вам выбрать те, которые больше всего соответствуют вашим целям и настроению.

Вы можете посетить:

  • Центральные улицы и площади, на которых тесно переплелись история и современность
  • Уютные дворики с сиренью, деревянными домами и, конечно, котиками
  • Необычные места, где можно отдохнуть и заправиться вкусным кофе, авторским чаем или коктейлем

Путеводитель поможет окунуться в атмосферу города всеми органами чувств. Он предложит:

  • Посмотреть, как менялся архитектурный ландшафт сквозь эпохи — от скромных, но элегантных домов Круглой площади 18 века до пышного сталинского ампира
  • Послушать, как звучат струны кантеле, переливы карельской речи и шелест волн Онежского озера
  • Почувствовать, как дополняет строгость ржаного теста сладость ягодной начинки в традиционной калитке
  • Потрогать книжные переплёты, старое дерево и красивые открытки

Будьте готовы много гулять, внимательно читать, смотреть по сторонам и подмечать детали.

Организационные детали

  • Прогулка проходит без гида. Вся нужная информация будет у вас в путеводителе
  • Вам понадобится смартфон/планшет с доступом в интернет
  • Ограничений по времени нет. В любой момент вы можете поставить прохождение квеста на паузу. Также вы можете обращаться ко мне с вопросами в любое время, даже если захотите разделить посещение выбранных локаций на несколько дней

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 2026 туристов
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Алёна
Алёна
29 июл 2025
Встретились в кафе, нам передали программу квеста - объяснив маршрут прохождения. Девушка приятная! Сказала звонить и писать если будут вопросы. Но к сожалению - даже разобравшись спустя час - как
читать дальше

по нему ходить - он не интересный - шрифт мелкий - подросткам вообще было не интересно. Дальше ходили с gpt чатом- где было понятнее и интереснее слушать, и читать. Не очень понятно для кого такой формат программы.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Алёна, благодарю за ваши замечания. Конечно, не все люди одинаково хорошо воспринимают информацию.
Однако квест изначально в первую очередь рассчитан на
читать дальше

чтение и осмысление. Я, конечно, постараюсь сделать текст более доступным для восприятия "на ходу" в ближайшее время. В любом случае, спасибо за ваше мнение, приятных вам путешествий.

М
Моисеева
23 июл 2025
Были с друзьями в Петрозаводске, решили взять не экскурсию, а квест, мы с такой формой уже встречались, нам понравилось, захотелось повторить такой опыт. Маршрут был хороший, интересные факты, которые при
читать дальше

прохождении квеста запоминаются лучше, чем на экскурсии, но одно НО: весь материал содержался в PDF файле, который был скинут на телефон. И всё время приходилось возвращаться в начало, где была карта и оглавление, какому объекту на карте какая страница соответствует. Это бесконечное пролистывание страниц подпортило впечатление. Лучше в таких случаях делать печатный буклет или, если в цифровом формате, то хотя бы гиперссылки, чтобы по ним проходить в нужное место файла. Но в целом узнали о Петрозаводске гораздо больше, чем в статьях из интернета. За это спасибо!

В
Виктор
7 мая 2025
Довольно много необычных фактов в презентации. Содержание было интересно.
Навигация по файлу требует некоторой доработки и формат презентации более подходит для планшета, чем для смартфона, но думаю, что Екатерина поправит это.
В любом случае, если погода хорошая, то квест будет отличным дополнением к прогулке и снимет вопросы по построению маршрута для знакомства с городом.
С
Сергей
4 мая 2025
Все прошло хорошо. Екатерина приятный в общении человек, внимательна ко всем просьбам и пожеланиям, очень доброжелательная девушка. Перед началом экскурсии всё нам объяснила в кафе около ж/д вокзала, после чего
читать дальше

мы прошли по предложенному маршруту, прочитав информацию из файла. В принципе получили представление обо всех указанных в карте маршрута достопримечательностях. Единственное, нам немного не повезло с погодой, было холодно и несколько раз принимался дождь. Этот экскурсионный формат с квестом наверное будет очень интересен для молодежи.

Входит в следующие категории Петрозаводска

