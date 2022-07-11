Петрозаводск

5 день

Сортавала, музей "Северного Приладожья", музей-бункер "Гора Филина", отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала - столице Северного Приладожья.

Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.

Посещение музея "Северного Приладожья", выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.

Отправление к одному из живописных заливов Ладожского озера - Кирьявалахти, откуда начинается эко-тропа «Вдохновение», которая расположилась возле жерла заснувшего древнего вулкана.

В 30е годы 20 столетия там была построена вилла «Рантала», где позже разместился Дом творчества союза композиторов России

Наш маршрут проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры».

Во время прогулки Вы узнаете истрию написания многих произведений, а природа карельского леса погрузит Вас в мир сказок и былин, которые воспевали местные сказители - рунопевцы.

Обед.

Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» - это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале.

Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.

Трансфер на вокзал г. Сортавала.

20:20 отправление поезда №160 в Москву, 18:45 №822 в СПБ.