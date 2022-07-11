Легенды Карелии. Осеннее путешествие

Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию

5
3 отзыва
Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию.

Благодаря оптимальному насыщенному маршруту вы без суеты и спешки увидите самые известные достопримечательности Карелии, которые ежегодно привлекают тысячи посетителей.
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
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Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск

По прибытии поезда №18.

Встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату предлагаем:

  • хаски треккинг. Прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору (зимой-катание на собачьих упряжках);
  • катание на квадроциклах за городом (зимой-катание на снегоходах).
ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
2 день

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулканЭко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан
3 день

Этно-поездка в карельскую деревню

Завтрак в кафе гостиниц.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед.

Этно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревнюЭтно-поездка в карельскую деревню
4 день

Рускеала

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление в самый красивый уголок Карелии - Приладожье.

В пути обед.

Экскурсия в знаменитый горный парк Рускеала.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.

Прибытие в Сортавала.

Размещение в гостинице города Сортавала

РускеалаРускеалаРускеалаРускеала
5 день

Сортавала, музей "Северного Приладожья", музей-бункер "Гора Филина", отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала - столице Северного Приладожья.

Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.

Посещение музея "Северного Приладожья", выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.

Отправление к одному из живописных заливов Ладожского озера - Кирьявалахти, откуда начинается эко-тропа «Вдохновение», которая расположилась возле жерла заснувшего древнего вулкана.

В 30е годы 20 столетия там была построена вилла «Рантала», где позже разместился Дом творчества союза композиторов России

Наш маршрут проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры».

Во время прогулки Вы узнаете истрию написания многих произведений, а природа карельского леса погрузит Вас в мир сказок и былин, которые воспевали местные сказители - рунопевцы.

Обед.

Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» - это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале.

Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.

Трансфер на вокзал г. Сортавала.

20:20 отправление поезда №160 в Москву, 18:45 №822 в СПБ.

Сортавала, музей "Северного Приладожья", музей-бункер "Гора Филина", отъездСортавала, музей "Северного Приладожья", музей-бункер "Гора Филина", отъездСортавала, музей "Северного Приладожья", музей-бункер "Гора Филина", отъездСортавала, музей "Северного Приладожья", музей-бункер "Гора Филина", отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница

«Северная» 4*/ «Карелия»4*

(Петрозаводск)+отель «Сортавала»

«Фрегат 4*» (Петрозаводск) +отель «Сортавала»
2-местный с удобствами49 30050 200
1-местный с удобствами55 20056 900
Доп. место47 90046 700

Детям до 12 лет предоставляется скидка 500 рублей.

Варианты проживания

Отель «Фрегат» 4*

3 ночи

Отель «Фрегат» 4* расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*Отель «Фрегат» 4*

Гостиница «Северная»

3 ночи

Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.

Варианты размещения:

  • Однокомнатный одноместный номер с односпальной кроватью. Оснащение номера: телевизор, мини-бар / холодильник, санузел, телефон.
  • Однокомнатный двухместныйномер с одной двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. Оснащение номера: телевизор, санузел, мини-бар / холодильник, телефон.
Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Отель «Сортавала»

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь – кроссовки или ботинки;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • головной убор;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18 (Москва – Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Школьникам предоставляется скидка 500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
11 июля 2022
Отель Карелия спа - уютный, вид красивый, шведский стол на завтрак - очень удобно и вкусно. Экскурсии распределены грамотно и удобно. К вечеру немного устаёшь - но это того стоит!
К
1 июля 2022
Благодарю организаторов, на все вопросы отвечали оперативно, буду ещё заказывать у вас туры.
А
1 июля 2022
Спасибо, данной турфирме за насыщенную программу, тур по Карелии был очень классным, рекомендуем данную туристическую фирму "Большая Страна".

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