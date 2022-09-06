По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале, табличка «Краски Севера».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Дополнительно (за доп. плату):
Бронирование дополнительной экскурсии при оформление тура.
С 15:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.
Питание: завтрак.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах.
Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Питание: завтрак, чаепитие.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе, в пути.
Посещение древнего вулкана Гирвас.
К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.
Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в самый красивый уголок Карелии – Приладожье.
В пути – обед.
Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.
Прибытие в Сортавала.
Размещение в гостинице города Сортавала.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак в кафе гостиницы.
Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала – столице Северного Приладожья.
Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.
Посещение музея «Северного Приладожья», выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.
Отправление к одному из живописных заливов Ладожского озера – Кирьявалахти, откуда начинается эко-тропа «Вдохновение», которая расположилась возле жерла заснувшего древнего вулкана.
В 30-е годы ХХ столетия там была построена вилла «Рантала», где позже разместился Дом творчества союза композиторов России.
Наш маршрут проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры».
Во время прогулки вы узнаете Истрию написания многих произведений, а природа карельского леса погрузит вас в мир сказок и былин, которые воспевали местные сказители- рунопевцы.
Обед.
Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» – это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале.
Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.
Трансфер на вокзал г. Сортавала.
20:20 Отправление поезда №160 в Москву, 18:45 №822 в Санкт-Петербург.
Питание: завтрак, обед.
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и г. Сортавала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
| «Северная» 4*/ «Карелия»4 (Петрозаводск)
+ отель «Сортавала»
|«Фрегат 4*» (Петрозаводск)
+ отель «Сортавала»
|2-местный номер
|49 300
|54 900
|1-местный номер
|55 200
|61 750
|Доп. место
|47 900
|50 900
Детям до 12 лет – скидка 500 рублей.
Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.
Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.
Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.
Отель «Карелия и SPA»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.
Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.
На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.
В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.
Расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города. В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов.
Варианты размещения:
Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала, в 600 м от Сортавалы и в 1,1 км от молодежного центра «Сердоболь». К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. В 3,7 км находится поселок Хюмпёли и поселок Токкар Лахти, а в 4,8 км — поселок Хелюля. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предлагаются услуги туристического бюро и камеры хранения багажа.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам подается континентальный завтрак.
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».