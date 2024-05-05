Центр шунгита – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Центр шунгита» в Петрозаводске, цены от 28 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400 за человека
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
42 800 за человека
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Майские каникулы в Карелии
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Майские каникулы в Карелии
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • М
    Михаил
    30 января 2024
    В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
    Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
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    знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

  • Э
    Эльвира
    17 января 2024
    Майские каникулы в Карелии
    Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила
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    в историю Карелии, традиции карел. Везде по времени мы успевали. Очень понравилась поездка на снегоходах, поездка в Рускеало, катание на собачьих упряжках. Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный. В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно. Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже. Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.

    Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему
  • Ю
    Юлия
    1 ноября 2023
    Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
    Положительные
    ПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительные
  • В
    Валентинова
    23 сентября 2023
    В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
    Организовано все было очень хорошо. Мы с подругой были довольны, все супер: размещение для проживания, программа тура, организованное питание, сопровождающий нас на протяжении всего маршрута экскурсоводом Анжелика.
  • И
    Инга
    16 сентября 2023
    В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
    Спасибо, Большой Стране за тур и отдельно Виктории Евстигнеевой, которая работала с нами по этому туру! Очень внимательный, компетентный и грамотный менеджер!
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2023
    Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
    Начнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
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    ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите поменять за 2 нед. то там уже будут удержания до 70%" Ну, а теперь о хорошем: приобретала тут с размещением в отеле "Комфорт" и очень была рада гостинице Сеурахуоне (да питание слабовато, но номер хорош). Экскурсии тоже были интересны и провели их очень хорошо. Автобусы и водители хорошие. Спасибо!

  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключение
    Стоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так как 4 часа очень мало. Экскурсия по каналам острова замечательная, рекомендую всем.
    Стоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так какСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так какСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так какСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так какСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так какСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так какСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так какСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так какСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так как

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Центр шунгита»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Центр шунгита" можно забронировать 3 тура от 28 500 до 42 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год по теме «Центр шунгита», 9 ⭐ отзывов, цены от 28500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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