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Авторский тур
5 дней
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ЮЮлия24 марта 2024Майские каникулы в КарелииВсё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Майские каникулы в КарелииОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ММихаил30 января 2024Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
- ЭЭльвира17 января 2024Майские каникулы в КарелииОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила
- ЮЮлия1 ноября 2023Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный турПоложительные
- ВВалентинова23 сентября 2023В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключениеОрганизовано все было очень хорошо. Мы с подругой были довольны, все супер: размещение для проживания, программа тура, организованное питание, сопровождающий нас на протяжении всего маршрута экскурсоводом Анжелика.
- ИИнга16 сентября 2023В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключениеСпасибо, Большой Стране за тур и отдельно Виктории Евстигнеевой, которая работала с нами по этому туру! Очень внимательный, компетентный и грамотный менеджер!
- ЕЕкатерина12 сентября 2023Топ-10 Карелии в пятидневном туре из ПетрозаводскаНачнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
- ООксана12 сентября 2023В Карелию на пять дней. Осенне-зимнее приключениеСтоит увидеть Кижи и послушать историю создания музея. Остров Ваалам остановится на пару дней, так как 4 часа очень мало. Экскурсия по каналам острова замечательная, рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Центр шунгита»
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