Мы приглашаем вас отправиться в Северное Приладожье и посетить одну из главных природных достопримечательностей Карелии - мраморный каньон Рускеала.
Мраморный каньон Рускеала стал сегодня настоящим туристическим брендом. Вы будете восхищены масштабами этого удивительного обьекта. Огромная чаша, длиной почти 500 метров, вырублена руками человека в мраморе и заполнена водой изумрудного цвета.
По дороге к горному парку мы побываем в Долине Героев. Эта местность получила свое название в связи с трагическими событиями советско-финской войны 1939-1940 годов. Увидим крест Скорби. Послушаем проникновенный рассказ гида.
Далее в нашей программе -Тохминские или Рускеальские водопады. Вы ни за что не захотите пропустить это место, потому как именно здесь проходили съемки известного и всеми любимого фильма «А зори здесь тихие…». Вы сможете сделать замечательные фотографии с водопадами. Желающие смогут также пройти по эко-тропе по подвесным мостикам прямо над бурлящей водой (за доплату).
Конечный пункт экскурсии – тот самый каньон Рускеала. Многие путешественники приезжают сюда, чтобы насладиться шикарными видами, пройтись по туристическим тропам, замечательно провести время на воздухе.
В теплое время года в каньоне можно заняться активными видами спорта – покататься на лодочке по изумрудной воде, заглянуть в местные пещеры. Самые смелые смогут даже пересечь каньон на подвесном канате (троллей). Такой прыжок в Рускеала является самым длинным во всей Европе.
09:00 Выезд из Петрозаводска.
12:00 Посещение Креста Скорби.
12:50 Остановка у Тохминских (Рускеальских) водопадов.
14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час). Далее, свободное время.
17:30 Отправление в Петрозаводск.
19:00 Техническая остановка.
21:00 Прибытие в Петрозаводск.