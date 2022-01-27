Мраморный каньон Рускеала

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем одевать удобную обувь и одежду для активного отдыха на природе.

ВАЖНО! Посещение кафе на территории парка только с QR-кодами или медотводом.
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Героев
  • Тохминские водопады
  • Мраморный каньон Рускеала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Мы приглашаем вас отправиться в Северное Приладожье и посетить одну из главных природных достопримечательностей Карелии - мраморный каньон Рускеала.

Мраморный каньон Рускеала стал сегодня настоящим туристическим брендом. Вы будете восхищены масштабами этого удивительного обьекта. Огромная чаша, длиной почти 500 метров, вырублена руками человека в мраморе и заполнена водой изумрудного цвета.

По дороге к горному парку мы побываем в Долине Героев. Эта местность получила свое название в связи с трагическими событиями советско-финской войны 1939-1940 годов. Увидим крест Скорби. Послушаем проникновенный рассказ гида.

Далее в нашей программе -Тохминские или Рускеальские водопады. Вы ни за что не захотите пропустить это место, потому как именно здесь проходили съемки известного и всеми любимого фильма «А зори здесь тихие…». Вы сможете сделать замечательные фотографии с водопадами. Желающие смогут также пройти по эко-тропе по подвесным мостикам прямо над бурлящей водой (за доплату).

Конечный пункт экскурсии – тот самый каньон Рускеала. Многие путешественники приезжают сюда, чтобы насладиться шикарными видами, пройтись по туристическим тропам, замечательно провести время на воздухе.

В теплое время года в каньоне можно заняться активными видами спорта – покататься на лодочке по изумрудной воде, заглянуть в местные пещеры. Самые смелые смогут даже пересечь каньон на подвесном канате (троллей). Такой прыжок в Рускеала является самым длинным во всей Европе.

Программа

09:00 Выезд из Петрозаводска.

12:00 Посещение Креста Скорби.

12:50 Остановка у Тохминских (Рускеальских) водопадов.

14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час). Далее, свободное время.

17:30 Отправление в Петрозаводск.

19:00 Техническая остановка.

21:00 Прибытие в Петрозаводск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты в горный парк Рускеала
Что не входит
  • Эко-тропа над Тохминскими (Рускеальскими водопадами) - 250 руб. взр
  • 200 - дети и пенсионеры. Дополнительные услуги горного парка (прокат лодок, подземный маршрут и пр.). Питание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Четверг, Суббота в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
27 янв 2022
Незабываемой красоты экскурсия! Спасибо за подаренные впечатления.

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