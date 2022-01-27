Мы приглашаем вас отправиться в Северное Приладожье и посетить одну из главных природных достопримечательностей Карелии - мраморный каньон Рускеала.

Мраморный каньон Рускеала стал сегодня настоящим туристическим брендом. Вы будете восхищены масштабами этого удивительного обьекта. Огромная чаша, длиной почти 500 метров, вырублена руками человека в мраморе и заполнена водой изумрудного цвета.

По дороге к горному парку мы побываем в Долине Героев. Эта местность получила свое название в связи с трагическими событиями советско-финской войны 1939-1940 годов. Увидим крест Скорби. Послушаем проникновенный рассказ гида.

Далее в нашей программе -Тохминские или Рускеальские водопады. Вы ни за что не захотите пропустить это место, потому как именно здесь проходили съемки известного и всеми любимого фильма «А зори здесь тихие…». Вы сможете сделать замечательные фотографии с водопадами. Желающие смогут также пройти по эко-тропе по подвесным мостикам прямо над бурлящей водой (за доплату).

Конечный пункт экскурсии – тот самый каньон Рускеала. Многие путешественники приезжают сюда, чтобы насладиться шикарными видами, пройтись по туристическим тропам, замечательно провести время на воздухе.

В теплое время года в каньоне можно заняться активными видами спорта – покататься на лодочке по изумрудной воде, заглянуть в местные пещеры. Самые смелые смогут даже пересечь каньон на подвесном канате (троллей). Такой прыжок в Рускеала является самым длинным во всей Европе.