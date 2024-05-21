Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Петрозаводске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
86 отзывов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«Пейзажи и секреты каньона Рускеала»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800 за человека
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«У вас будет время, чтобы прогуляться по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморным каньоном»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Мраморный каньон Рускеала
Групповая
12 часов
3 отзыва
Мраморный каньон Рускеала
«Мы приглашаем вас отправиться в Северное Приладожье и посетить одну из главных природных достопримечательностей Карелии - мраморный каньон Рускеала»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
    Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
  • К
    Карина
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
    Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
    Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
  • Л
    Лилия
    22 октября 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
  • Ю
    Юлия
    24 августа 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.
  • С
    Светлана
    10 января 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Экскурсовод на 5+. Такой объём интересной информации нами был получен, что невозможно передать словами! Хоть наша экскурсия проходила 13 часов, но время пролетело очень быстро. И все благодаря Елене. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    8 августа 2022
    Мраморный каньон Рускеала
    50 человек из автобуса получают часовую экскурсию по Рускеале с одним экскурсоводом на всех и аудиогидами. По окончании - свободное
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    время порядка двух часов, на самое интересное на территории карьера (подземная экскурсия, катание на катамаранах) его катастрофически не хватает. За это время советую посетить хотя бы Дом ангелов - очень атомосферное, душу очищающее место за недлительное время, билет стоит 200 рублей. Вывод: идеально в Рускеалу ехать без привязки к автобусу, часов на 5-6, подземную экскурсию взяв заранее.

  • У
    Угольникова
    19 мая 2022
    Мраморный каньон Рускеала
    Экскурсия осень понравилась, Рускеала впечатлила и оставила самые лучшие воспоминания! Гид Галина очень замечательная! Много информации, очень интересная её подача. Водитель Николай очень аккуратно вёл микроавтобус. Мы очень довольны!
  • И
    Инна
    27 января 2022
    Мраморный каньон Рускеала
    Незабываемой красоты экскурсия! Спасибо за подаренные впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Каньоны»

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  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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