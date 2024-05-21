В Виктория Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!

К Карина Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))

Л Лилия Деревня викингов и горный парк Рускеала Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!

Ю Юлия Деревня викингов и горный парк Рускеала Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.

С Светлана Деревня викингов и горный парк Рускеала Экскурсовод на 5+. Такой объём интересной информации нами был получен, что невозможно передать словами! Хоть наша экскурсия проходила 13 часов, но время пролетело очень быстро. И все благодаря Елене. Спасибо огромное!

О Ольга Мраморный каньон Рускеала читать дальше время порядка двух часов, на самое интересное на территории карьера (подземная экскурсия, катание на катамаранах) его катастрофически не хватает. За это время советую посетить хотя бы Дом ангелов - очень атомосферное, душу очищающее место за недлительное время, билет стоит 200 рублей. Вывод: идеально в Рускеалу ехать без привязки к автобусу, часов на 5-6, подземную экскурсию взяв заранее. 50 человек из автобуса получают часовую экскурсию по Рускеале с одним экскурсоводом на всех и аудиогидами. По окончании - свободное

У Угольникова Мраморный каньон Рускеала Экскурсия осень понравилась, Рускеала впечатлила и оставила самые лучшие воспоминания! Гид Галина очень замечательная! Много информации, очень интересная её подача. Водитель Николай очень аккуратно вёл микроавтобус. Мы очень довольны!