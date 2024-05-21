1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
«Пейзажи и секреты каньона Рускеала»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«У вас будет время, чтобы прогуляться по отвесным скалам, исследовать гроты и маленькое озеро Монферрано, посетить штольни и штреки и, конечно, полюбоваться мраморным каньоном»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Мраморный каньон Рускеала
«Мы приглашаем вас отправиться в Северное Приладожье и посетить одну из главных природных достопримечательностей Карелии - мраморный каньон Рускеала»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория21 мая 2024Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
- ККарина19 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
- ЛЛилия22 октября 2023Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
- ЮЮлия24 августа 2023Наша благодарность Елене и Алексею. Спасибо за интересную экскурсию, было много полезной информации. Красивые локации. Поездка замечательная. Спасибо.
- ССветлана10 января 2023Экскурсовод на 5+. Такой объём интересной информации нами был получен, что невозможно передать словами! Хоть наша экскурсия проходила 13 часов, но время пролетело очень быстро. И все благодаря Елене. Спасибо огромное!
- ООльга8 августа 202250 человек из автобуса получают часовую экскурсию по Рускеале с одним экскурсоводом на всех и аудиогидами. По окончании - свободное
- УУгольникова19 мая 2022Экскурсия осень понравилась, Рускеала впечатлила и оставила самые лучшие воспоминания! Гид Галина очень замечательная! Много информации, очень интересная её подача. Водитель Николай очень аккуратно вёл микроавтобус. Мы очень довольны!
- ИИнна27 января 2022Незабываемой красоты экскурсия! Спасибо за подаренные впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Каньоны»
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