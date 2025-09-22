Если у вас всего один свободный день в Петрозаводске, а очень хочется увидеть горный парк «Рускеала» и живописные водопады — эта поездка для вас! Насыщенное путешествие познакомит вас с красотой северной природы, историей Карелии и знаковыми местами, которые остались в памяти благодаря кино.

Мы выедем утром из Петрозаводска и по пути сделаем остановку у живописного залива Кирьявалахти — уголка вдохновения художников и поэтов.

Направимся к главной точке маршрута — горному парку «Рускеала». У вас будет время для самостоятельной прогулки по Мраморному каньону, фотографий и неспешного созерцания.

На обратном пути заедем на водопады Ахинкоски — именно здесь снималась сцена купания Жени Комельковой в фильме «А зори здесь тихие».

Также попадём на заброшенные копи — место добычи граната-альмандина, который шведы когда-то принимали за ценный рубин и вывозили целыми бочками в Стокгольм.

По дороге вы узнаете:

какую роль играла Карелия в истории России

кто такие ливвики, людики и собственно карелы

как имя Екатерины Великой связано с Рускеалой

и многое другое — но без спойлеров. О главном расскажем в пути!

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из Петрозаводска

12:00 — прибытие в горный парк «Рускеала»

12:00 – 14:00 — прогулка по парку

14:30 – 15:30 — водопады Ахинкоски

16:30-17:00 — посещение месторождения граната

19:30 — возвращение в Петрозаводск

Время указано ориентировочно, так как поездка индивидуальная.

Если вы планируете остаться в Сортавале, это тоже возможно: после водопадов можно отправиться туда — в 15:30 выезд, в 16:30 прибытие.

Едем на автомобиле Renault Kaptur, Renault Logan II или Kia Rio

Обратите внимание: мы не включаем в данный маршрут подземную экскурсию в Рускеале, так как не можем на 100% гарантировать её проведение. Билеты на неё продаются исключительно в режиме «живая очередь», а в самый разгар сезона раскупаются уже в первые полчаса после открытия парка.

