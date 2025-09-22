Горный парк «Рускеала» и висячие мосты водопадов Ахинкоски
Однодневная экскурсия из Петрозаводска к must-see-местам Карелии
Если у вас всего один свободный день в Петрозаводске, а очень хочется увидеть горный парк «Рускеала» и живописные водопады — эта поездка для вас! Насыщенное путешествие познакомит вас с красотой северной природы, историей Карелии и знаковыми местами, которые остались в памяти благодаря кино.
Описание экскурсии
Мы выедем утром из Петрозаводска и по пути сделаем остановку у живописного залива Кирьявалахти — уголка вдохновения художников и поэтов.
Направимся к главной точке маршрута — горному парку «Рускеала». У вас будет время для самостоятельной прогулки по Мраморному каньону, фотографий и неспешного созерцания.
На обратном пути заедем на водопады Ахинкоски — именно здесь снималась сцена купания Жени Комельковой в фильме «А зори здесь тихие».
Также попадём на заброшенные копи — место добычи граната-альмандина, который шведы когда-то принимали за ценный рубин и вывозили целыми бочками в Стокгольм.
По дороге вы узнаете:
какую роль играла Карелия в истории России
кто такие ливвики, людики и собственно карелы
как имя Екатерины Великой связано с Рускеалой
и многое другое — но без спойлеров. О главном расскажем в пути!
Примерный тайминг:
9:00 — выезд из Петрозаводска 12:00 — прибытие в горный парк «Рускеала» 12:00 – 14:00 — прогулка по парку 14:30 – 15:30 — водопады Ахинкоски 16:30-17:00 — посещение месторождения граната 19:30 — возвращение в Петрозаводск
Время указано ориентировочно, так как поездка индивидуальная.
Если вы планируете остаться в Сортавале, это тоже возможно: после водопадов можно отправиться туда — в 15:30 выезд, в 16:30 прибытие.
Организационные детали
Едем на автомобиле Renault Kaptur, Renault Logan II или Kia Rio
Обратите внимание: мы не включаем в данный маршрут подземную экскурсию в Рускеале, так как не можем на 100% гарантировать её проведение. Билеты на неё продаются исключительно в режиме «живая очередь», а в самый разгар сезона раскупаются уже в первые полчаса после открытия парка.
Дополнительные расходы
Вход в парк «Рускеала» — 650 ₽ за чел., есть льготы. По парку вы гуляете без сопровождения гида-водителя (территория небольшая, везде указатели и другие гости — вы не потеряетесь)
Вход на водопады Ахинкоски — 500 ₽ за чел., есть льготы
Питание: в горном парке есть кафе, где можно пообедать. Средний чек — 1000 ₽
Ответы на вопросы
Мария и Руслан — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы — семейная пара:) 10 лет проработали на Камчатке, где проводили многодневные походы на лошадях для немцев. Но наш дом — это Карелия, и с 2019 года мы работаем в читать дальше
нашем любимом краю тысячи озёр и рек! Благодаря работе с немцами мы привыкли обеспечивать сервис даже там, где его нет, и можем предложить своим гостям окунуться вглубь Карелии, познакомиться как с южными, так и с северными районами! Ведь Карелия — это не только Кижи и Рускеала: это и старинная карельская игра кююккя, и послания из далёкого прошлого на берегах озёр, и национальный эпос «Калевала», и старинные карельские деревни, и древние монастыри, и звенящая тишина леса, и шёпот трав под ногами…
Конечно же, мы разрабатываем экскурсии и по индивидуальным заказам, а также организуем паломнические поездки по святым местам Карелии (кстати, Мария является звонарём в одном из старейших соборов Петрозаводска!).
Рады каждому гостю! До встречи!
Отзывы и рейтинг
А
Александра
22 сен 2025
Поездка состоялась. Рускеала - красивое место, мы действительно доехали туда на относительно комфортной машине и благополучно вернулись обратно. Водитель, он же экскурсовод Руслан - доброжелательный человек, интересуется историей Карелии, готов читать дальше
подстраиваться под гостя и, наверное, многое знает. Но структура экскурсии не построена, экскурсовод перескакивал с темы на тему, не проговаривая предысторию и не завершая начатое. Т. о. понять некоторые темы было просто невозможно. За трехчасовую дорогу удалось затронуть несколько тем в перемешку с личными, не относящимися к поездке, историями. Речь экскурсовода в изобилии содержит такие слова как "здеся","тама","оттудова","оконцовка" и подобные. Слушать тяжело. У меня был опыт экскурсий с другими экскурсоводами этой платформы, и я считаю, что мне есть с чем сравнить. В моем понимании предоставленная услуга НЕ является экскурсией, и за заявленную сумму я могла бы рассчитывать на более профессиональное изложение материала. Пишу отзыв, чтобы предостеречь туристов от неудачной поездки. Отзыв правдивый. Личных претензий ни в коем случае не имею.
Мария и Руслан
Ответ организатора:
Милая Александра, нам очень, очень жаль, что мы не оправдали Ваших ожиданий … Нам очень жаль 😥 Мы непременно учтем Ваши читать дальше
замечания и спасибо Вам большое за то, что поделились своим мнением, спасибо! Мы дорожим своими гостями и нам важен каждый отзыв, потому как мы действительно очень любим свою работу и вкладываем всю душу в то, чтобы у наших гостей после путешествий с нами по Карелии оставались самые тёплые воспоминания! Наверное, многочисленные отзывы служат хорошим подтверждением тому, что у нас это получается 🙂 Мы очень сожалеем, что какие-то элементы самобытности омрачили Ваши впечатления от поездки и приносим Вам глубочайшие извинения ❤️
Инна
2 сен 2025
Это незабываемое мини путешествие! Было настолько интересно и весело, что даже ребёнок 10 лет в полном восторге! Знание истории на высочайшем уровне! Вождение максимально комфортное! Маршрут построен максимально комфортно, с учетом всех неуансов, учитывая наличие ребёнка! Руслан, человек открытый, позитивный и очень легко рассказывает обо всём!
Артём
26 авг 2025
Руслан провел нам отличную экскурсию, рассказал все важные и интересные детали маршрута по пути до Рускеалы и обратно. Встретил нас очень тепло, создал отличное настроение и приятное впечатление о Карелии.
Людмила
25 авг 2025
Экскурсия интересная, насыщенная и даже с необычным для меня поворотом событий (добыча камня - граната своими руками). Супер! Всё очень понравилось. Руслан - замечательный гид, общительный, позитивный человек. Рекомендую всем.
Гульнара
16 авг 2025
Спасибо большое Руслану за экскурсию. Организовано все отлично,хороший, интересный рассказчик, отвечал на все вопросы. По просьбе остановился на озере искупаться.
Руслан
13 авг 2025
Все понравилось, остался доволен и получил много позитивных эмоций. Рекомендую спасибо Руслану все было очень интересно 👍👍👍
Е
Евгений
8 авг 2025
Маша, Руслан! Большое спасибо за путешествие - благодаря вам Карелия раскрывается и глубоко входит в душу. Ваши терпимость и терпение в общении с "гостями" действуют как спа-процедуры - чувствуешь себя читать дальше
отдохнувшим. Маша, вы очень хороший, спокойный и надежный водитель. С вами в машине чувствуешь себя легко и расслабленно. Желаем вам оставаться такими же преданными своему делу. Программа была очень интересной, а ваши рассказы о Карелии позволили нам лучше узнать историю, фольклор, культуру это интересного края.
А
Анна
15 июл 2025
Прекрасная и познавательная поездка с замечательным гидом! Посетили горный парк "Рускеала", прошлись по мостикам на водопадах Ахинкоски, кроме этого останавливались в прекрасных живописных местах. Однозначно вернемся еще, посетим места, о которых нам рассказал гид)