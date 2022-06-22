Новогодний колорит Карелии

Эта поездка откроет для вас Карелию зимой

5
3 отзыва
Эта поездка откроет для вас Карелию зимой.

Подарите себе и своей семье новогоднюю, сказочную феерию, новых знакомых и друзей, веселый праздник, общение с природой, свежий воздух и хорошее настроение на целый год!
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Новогодний колорит Карелии
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с достопримечательностями столицы Карелии – городом Петрозаводск;
  • отметим Новый год;
  • посетим питомник арктических ездовых собак и северных оленей;
  • полюбуемся на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии, как «северный богатырь», на карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов;
  • побываем в музее Природы и дендропарке; 
  • отведаем блюда и напитки самобытной северной кухни.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску. Дом Куклы. Новогодний банкет

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» (~7:50) с табличкой «Новогодний колорит».

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”.

Здесь царит атмосфера сказки и добра.

Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».

А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед в ресторане города с блюдами национальной кухни.

Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Размещение в выбранном отеле города.

Новогодний банкет в ресторане.

ВНИМАНИЕ: оплачивается дополнительно при бронировании тура!

Экскурсия по Петрозаводску. Дом Куклы. Новогодний банкетЭкскурсия по Петрозаводску. Дом Куклы. Новогодний банкетЭкскурсия по Петрозаводску. Дом Куклы. Новогодний банкетЭкскурсия по Петрозаводску. Дом Куклы. Новогодний банкет
2 день
Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко

Завтрак в гостинице.

Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.

Этот питомник ездовых собак – самый большой в России!

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Вкусный обед.

За дополнительную плату (оплата при бронировании):

  • Визит в резиденцию ТАЛВИУККО к карельскому Деду Морозу.

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км.
  • Катание на оленьей упряжке 800 м
  • Катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии.

Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.

Эта программа не требует специальной подготовки.

В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно.

Посещение Вотчины Карельского Деда Мороза ТалвиуккоПосещение Вотчины Карельского Деда Мороза ТалвиуккоПосещение Вотчины Карельского Деда Мороза ТалвиуккоПосещение Вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко
3 день
Свободный день, программа на выбор

Завтрак в гостинице.

На выбор один из 2 вариантов программы:

1. Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (продолжительность с 7 до 21, доп. плата, бронирование при заказе тура):

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из с. Великая Губа Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи» и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск.

2. Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска, доп. плата, бронирование при заказе тура).

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Свободный день, программа на выборСвободный день, программа на выборСвободный день, программа на выборСвободный день, программа на выбор
4 день
Экскурсия в природный заповедник &quot;Кивач&quot;, отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник "Кивач".

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.

Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Отъезд вечерними поездами домой (отправление поездов после 18 часов).

Экскурсия в природный заповедник &quot;Кивач&quot;, отъездЭкскурсия в природный заповедник &quot;Кивач&quot;, отъездЭкскурсия в природный заповедник &quot;Кивач&quot;, отъездЭкскурсия в природный заповедник &quot;Кивач&quot;, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Размещение

Стоимость

Гостиница «Петрозаводск»

(завтраки – в кафе рядом, в самой гостинице нет кафе)

18 600 руб./чел. – в 2-местном номере

23 500 руб./чел. – 1-местное размещение

Гостиница «Заречная» 3*

(завтрак «шведский стол»)

19 200 руб./чел. – в 2-местном номере

23 700 руб./чел. – 1-местное размещение

15 900 руб./чел. – на доп. месте

Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*

(находится рядом с жд вокзалом;

завтрак «шведский стол»)

24 300 руб./чел. – в 2-местном номере

32 700 руб./чел. – 1-местное размещение

17 600 руб./чел. – на доп. месте

Отель «Фрегат» 4*

(находится на набережной Онежского озера,

завтрак «шведский стол»)

26 300 руб./чел. – в 2-местном номере

36 400 руб./чел. – 1-местное размещение

18 900 руб./чел. – на доп. месте

28 200 руб./чел – 2-местный бизнес

41 900 руб./чел –1 местный бизнес

Дети до 3-х лет (включительно) без места в отеле/с местом в автобусе/питание/ программа

9 900 руб./чел.
Скидка для детей 4-16 лет 200 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде не позднее 9 утра)
  • Посещение частной галереи «Дом Куклы»
  • Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревушки
  • Экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Концерт ансамбля национального карельского ансамбля песни и танца «Кантеле»
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
  • Новогодние подарки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Новогодний банкет в гостинице "Фрегат": взрослый от 18 лет (включая меню, новогоднюю программу и алкоголь) – 7 900 руб. подростки от 5 до 17,99 лет (включая меню, новогоднюю программу и подарок) – 6 900 руб. бесплатно – от 0 до 4,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места).
  • Взрослый от 18 лет (включая меню, новогоднюю программу и алкоголь) – 7 900 руб.
  • Подростки от 5 до 17,99 лет (включая меню, новогоднюю программу и подарок) – 6 900 руб.
  • Бесплатно – от 0 до 4,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места).
  • Новогодний банкет в ресторане "Северный": взрослый от 18 лет – 7 700 руб. дети с 12 лет – 7 300 руб. дети 2-12 лет – 1 800 руб. (заказ по детскому меню) бесплатно – от 0 до 1,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места)
  • Взрослый от 18 лет – 7 700 руб.
  • Дети с 12 лет – 7 300 руб.
  • Дети 2-12 лет – 1 800 руб. (заказ по детскому меню)
  • Бесплатно – от 0 до 1,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места)
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Питер Инн Петрозаводск 4*»: взрослый от 18 лет – 7 400 руб. подростки от 12 до 17,99 лет – 4 700 руб. дети 2-12 лет – 4 200 руб. бесплатно – от 0 до 1,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места)
  • Взрослый от 18 лет – 7 400 руб.
  • Подростки от 12 до 17,99 лет – 4 700 руб.
  • Дети 2-12 лет – 4 200 руб.
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км: взрослый – 3 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 2 600 руб. /чел. дети до 3,9 лет – бесплатно
  • Взрослый – 3 000 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет – 2 600 руб. /чел.
  • Дети до 3,9 лет – бесплатно
  • Катание на оленьей упряжке 800 м: взрослый – 2 000 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 1 500 руб. /чел. дети до 3,9 лет – бесплатно
  • Взрослый – 2 000 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет – 1 500 руб. /чел.
  • Визит в резиденцию ТАЛВИ УККО к карельскому Деду Морозу: взрослый – 1 200 руб. /чел. дети до 3,9 лет – бесплатно
  • Взрослый – 1 200 руб. /чел.
  • Катание на снегоходе (1 час): посадка 2 человека на снегоходе – 5 200 руб. /чел. посадка 1 человек на снегоходе – 6 500 руб. /чел.
  • Посадка 2 человека на снегоходе – 5 200 руб. /чел.
  • Посадка 1 человек на снегоходе – 6 500 руб. /чел.
  • Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (бронирование и оплата при заказе тура): взрослый – 5 700 руб. /чел. школьники, студенты – 5 300 руб. /чел.
  • Взрослый – 5 700 руб. /чел.
  • Школьники, студенты – 5 300 руб. /чел.
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала» (оплата при заказе тура): взрослый – 3 900 руб. /чел. школьник – 3 700 руб. /чел. дошкольник – 3 500 руб. /чел.
  • Взрослый – 3 900 руб. /чел.
  • Школьник – 3 700 руб. /чел.
  • Дошкольник – 3 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.

Рекомендуем взять с собой:

  • теплый комплект одежды (термобелье или костюм для сноуборда,куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, теплая и удобная обувь (не каблуки!);
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях;
  • предметы личной гигиены, маски;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства (при наличии хронических заболеваний);
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • праздничный вариант одежды;
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • документы (путевка, программа тура, договор), паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС. Если предусмотрены скидки для пенсионеров, школьников, студентов, по инвалидности и другим льготным категориям, обязательно нужно иметь подтверждающие документы.
Скидки

Скидка для детей 4-16 лет – 200 руб/чел.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Кто будет сопровождать в туре?

Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.

Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.

Переезды на автобусах

В программе тура предусмотрены автобусные экскурсии на разные туристические объекты. Некоторые из них расположены далеко от Петрозаводска. Например, расстояние до горного парка «Рускеала» – 260 км, до Сортавала – 250 км, до заповедника «Кивач» – 80 км. Будьте готовы к длительным переездам. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, чтобы понимать, подходит ли Вам данный маршрут. Важное значение имеет физическое состояние, переносимость автобусных переездов, возраст детей (если Вы едете с детьми). Качество автомобильных дорог в Карелии за последние годы стало значительно лучше, поэтому переезды комфортны.

Правила поведения

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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