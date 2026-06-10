Добраться от stone-историй Петрозаводска до карельской души
Я предлагаю вам интерактивное исследование, в котором выступлю не просто гидом, а настоящим проводником-карелом.
Мы создадим вашу личную версию Петрозаводска через диалог: я помогу связать эпохи, прочитать код города и дам ключи к пониманию его души. Ваши вопросы в ходе прогулки только приветствуются и напрямую влияют на наш разговор.
Открою вам местный секрет: в Карелии традиционно есть два пути. Первый — каменный бизнес, где добывают и шлифуют гранит с габбро-диабзом. А второй — мой путь — туризм, где я добываю у гостей положительные эмоции и шлифую их впечатления о крае. Обсудим, как этот выбор формирует сегодняшний облик города.
Со мной:
вы разберётесь в непростых отношениях с Финляндией и узнаете, как границы влияли на судьбы людей
увидите, чем дышит Карелия сейчас
получите прямой доступ к живой культуре: услышите карельскую речь и попробуете настоящие калитки
Нить нашего маршрута
Ротонда на набережной Онего. Здесь мы активируем наше путешествие. Я покажу, как читать главную панораму города и понимать его водно-каменную душу.
Набережная станет для нас музеем под открытым небом. Поговорим о международных связях и диалоге культур через уникальную коллекцию скульптур.
Широкие улицы и площади центра. Пойдём по следам губернского Петрозаводска, который стал фоном для современной жизни. Вы увидите главную площадь Кирова, где ежегодно проходит карельский хоровод «Крууга» — яркое летнее событие, в котором я сам участвую.
Наследие завода. Мельком увидим и поговорим о бывших цехах, которые сегодня — молчаливые свидетели промышленной эпохи, ищущие новую роль в жизни города.
Гостиница «Северная» — символа каменной эпохи Петрозаводска. Здесь мы соберём воедино всё, что разблокировали: от силы петровского гранита до живой карельской речи. Поговорим о том, как наследие Карелии — её история, культура и характер — становится фундаментом для её будущего.
Организационные детали
Чаепитие с дегустацией настоящих карельских калиток включено в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Вместо скучной экскурсии — лайфстайл-погружение. На стыке карельской культуры (да, спою руну) и туристического профобразования. История, с которой хочется вести сторис.
Моя цель — показать вам живой, многогранный край, а не читать дальшеуменьшить
просто музейный экспонат. Я работаю в Ассоциации финно-угорских народов, чтобы культура развивалась, а не застывала. И я знаю, как сделать путешествие комфортным, потому что с юности работаю в сфере гостеприимства.
Что это значит для вас?
— актуальные маршруты: история, которая говорит на понятном вам языке.
— живые впечатления: от карельской кухни до современных трендов региона
— искренний диалог: общаемся на равных — я ваш проводник, а не просто рассказчик.
Давайте исследуем Карелию вместе — с уважением к прошлому и энергией настоящего!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
Очень приятный молодой человек, интересная экскурсия. Получили ответы на все вопросы. Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Павел
Прогулка с Тимофеем очень понравилась! Он положительный, обаятельный молодой человек, хороший рассказчик, который любит, знает свой город и обожает о нём рассказывать. Охотно отвечает на вопросы и предложения немного сойти читать дальшеуменьшить
с маршрута в интересную гостю сторону. Было ощущение что гуляешь просто со старым другом, так легко проходит общение. Тем не менее он преподносит исторический материал разными способами, например полиграфии или даже исполняя кое-что из устного народного творчества! Это позволяет мысленно перенестись в другие эпохи, даже века и почувствовать чем жили древние обитатели этих мест! Тимофею огромное спасибо за советы по туристическим вопросам. Куда сходить поесть, что посмотреть - он погружён в эту тему и даёт отличные советы! И особенно приятно было в завершении прогулки попить чаю с калитками)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Прекрасная получилась прогулка - увлекательно, познавательно, весело, интеллигентно, ни капли не скучно. Спасибо Тимофею за душевное погружение в атмосферу города, за пение рун, чаепитие с вкуснейшими калиточками, советы про все и обо всем, что касается Петрозаводска). Будем рады новым экскурсиям по всей Карелии!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Очень приятный гид с богатым багажом знаний, адаптируется (в том числе и под погодные условия), подстраивается и прекрасно слышит/понимает запросы гостей! Самобытный, гостеприимный и заботливый! Однозначно порекомендуем друзьям! Спасибо большое за экскурсию! Будем стараться вернуться летом❤️
Тимофей
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за теплые слова!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии на «Petrozavodsк Unlocked. Доступ к городу»