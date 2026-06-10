Я предлагаю вам интерактивное исследование, в котором выступлю не просто гидом, а настоящим проводником-карелом. Мы создадим вашу личную версию Петрозаводска через диалог: я помогу связать эпохи, прочитать код города и дам ключи к пониманию его души. Ваши вопросы в ходе прогулки только приветствуются и напрямую влияют на наш разговор.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Открою вам местный секрет: в Карелии традиционно есть два пути. Первый — каменный бизнес, где добывают и шлифуют гранит с габбро-диабзом. А второй — мой путь — туризм, где я добываю у гостей положительные эмоции и шлифую их впечатления о крае. Обсудим, как этот выбор формирует сегодняшний облик города.

Со мной:

вы разберётесь в непростых отношениях с Финляндией и узнаете, как границы влияли на судьбы людей

увидите, чем дышит Карелия сейчас

получите прямой доступ к живой культуре: услышите карельскую речь и попробуете настоящие калитки

Нить нашего маршрута

Ротонда на набережной Онего. Здесь мы активируем наше путешествие. Я покажу, как читать главную панораму города и понимать его водно-каменную душу.

Набережная станет для нас музеем под открытым небом. Поговорим о международных связях и диалоге культур через уникальную коллекцию скульптур.

Широкие улицы и площади центра. Пойдём по следам губернского Петрозаводска, который стал фоном для современной жизни. Вы увидите главную площадь Кирова, где ежегодно проходит карельский хоровод «Крууга» — яркое летнее событие, в котором я сам участвую.

Наследие завода. Мельком увидим и поговорим о бывших цехах, которые сегодня — молчаливые свидетели промышленной эпохи, ищущие новую роль в жизни города.

Гостиница «Северная» — символа каменной эпохи Петрозаводска. Здесь мы соберём воедино всё, что разблокировали: от силы петровского гранита до живой карельской речи. Поговорим о том, как наследие Карелии — её история, культура и характер — становится фундаментом для её будущего.

Организационные детали

Чаепитие с дегустацией настоящих карельских калиток включено в стоимость.