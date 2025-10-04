Прогулка проходит на единственной в своём роде деревянной ладье в Петрозаводске, под приятную музыку и шум волн без экскурсионного сопровождения. Вы проплывёте по Петрозаводской губе Онежского озера, увидите острова Неглинный и Лой, а также сам Петрозаводск с воды и памятники на его набережной — подарки-городов побратимов.

Описание водной прогулки

Наша ладья — копия исторического судна длиной 12 метров. Открытая палуба позволяет комфортно разглядывать окрестности. На борту очень просторно и можно спокойно перемещаться в процессе путешествия. Благодаря маленькой осадке мы будем проходить близко к берегу, чтобы вы смогли сделать хорошие фотографии.

Безопасность прогулки

Наша ладья зарегистрирована в российском морском регистре и регулярно проходит плановый техосмотр. На борту есть все необходимые средства безопасности: 18 спасательных жилетов, в том числе 6 детских; 3 спасательных круга; аптечка; 6 сигнальных огней; 3 огнетушителя. Есть радиостанция и спутниковая навигация.

Организационные детали