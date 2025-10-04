Прогулка проходит на единственной в своём роде деревянной ладье в Петрозаводске, под приятную музыку и шум волн без экскурсионного сопровождения.
Вы проплывёте по Петрозаводской губе Онежского озера, увидите острова Неглинный и Лой, а также сам Петрозаводск с воды и памятники на его набережной — подарки-городов побратимов.
Описание водной прогулки
Наша ладья — копия исторического судна длиной 12 метров. Открытая палуба позволяет комфортно разглядывать окрестности. На борту очень просторно и можно спокойно перемещаться в процессе путешествия. Благодаря маленькой осадке мы будем проходить близко к берегу, чтобы вы смогли сделать хорошие фотографии.
Безопасность прогулки
Наша ладья зарегистрирована в российском морском регистре и регулярно проходит плановый техосмотр. На борту есть все необходимые средства безопасности: 18 спасательных жилетов, в том числе 6 детских; 3 спасательных круга; аптечка; 6 сигнальных огней; 3 огнетушителя. Есть радиостанция и спутниковая навигация.
Организационные детали
- Это водная прогулка без гида. Судном управляет капитан
- Прогулка подходит всем возрастам. Можно с маленькими детьми. Не подойдёт людям с ограниченными возможностями, так как заход в ладью происходит по лестнице
- На борту есть пледы и брезентовые плащи на случай дождя
- Запрещена обувь с каблуками или глубоким протектором, так как скалывается древесина на судне
- Не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения
в понедельник и вторник в 12:00 и 13:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00 и 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 12:00 и 13:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00 и 13:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 2410 туристов
Мы — семейная компания, которая уже более 11 лет занимается активными видами отдыха в Карелии. Зимой проводим ледяное сафари по Онежскому озеру к разным островам и маякам. Летом проводим водные путешествия по Онежскому озеру на ладье Хийси и быстроходных катерах, а также организовываем джип-сафари на гору Воттоваара, вулкан Гирвас, сплавы по реке Шуя и другие наземные экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию.
Дата посещения: 4 октября 2025
В
Владимир
17 сен 2025
Уже не первый раз в Петрозаводске отдыхаю. И каждую поездку обязательный пункт поплавать на ладье.
Если хочется чего-то авторского и необычного то вот)
Дарья
20 авг 2024
Прекрасная поездка, можно постоять на носу ладьи. Не рекомендую тем, кого укачивает, местами сильно качает.
