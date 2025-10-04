Мои заказы

Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье

Пройти по Онежскому озеру до островов Неглинный и Лой и насладиться пейзажами
Прогулка проходит на единственной в своём роде деревянной ладье в Петрозаводске, под приятную музыку и шум волн без экскурсионного сопровождения.

Вы проплывёте по Петрозаводской губе Онежского озера, увидите острова Неглинный и Лой, а также сам Петрозаводск с воды и памятники на его набережной — подарки-городов побратимов.
3 отзыва
Описание водной прогулки

Наша ладья — копия исторического судна длиной 12 метров. Открытая палуба позволяет комфортно разглядывать окрестности. На борту очень просторно и можно спокойно перемещаться в процессе путешествия. Благодаря маленькой осадке мы будем проходить близко к берегу, чтобы вы смогли сделать хорошие фотографии.

Безопасность прогулки

Наша ладья зарегистрирована в российском морском регистре и регулярно проходит плановый техосмотр. На борту есть все необходимые средства безопасности: 18 спасательных жилетов, в том числе 6 детских; 3 спасательных круга; аптечка; 6 сигнальных огней; 3 огнетушителя. Есть радиостанция и спутниковая навигация.

Организационные детали

  • Это водная прогулка без гида. Судном управляет капитан
  • Прогулка подходит всем возрастам. Можно с маленькими детьми. Не подойдёт людям с ограниченными возможностями, так как заход в ладью происходит по лестнице
  • На борту есть пледы и брезентовые плащи на случай дождя
  • Запрещена обувь с каблуками или глубоким протектором, так как скалывается древесина на судне
  • Не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения

в понедельник и вторник в 12:00 и 13:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 12:00 и 13:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00 и 13:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 2410 туристов
Мы — семейная компания, которая уже более 11 лет занимается активными видами отдыха в Карелии. Зимой проводим ледяное сафари по Онежскому озеру к разным островам и маякам. Летом проводим водные путешествия по Онежскому озеру на ладье Хийси и быстроходных катерах, а также организовываем джип-сафари на гору Воттоваара, вулкан Гирвас, сплавы по реке Шуя и другие наземные экскурсии.

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
4 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию.
Дата посещения: 4 октября 2025
В
Владимир
17 сен 2025
Уже не первый раз в Петрозаводске отдыхаю. И каждую поездку обязательный пункт поплавать на ладье.
Если хочется чего-то авторского и необычного то вот)
Уже не первый раз в Петрозаводске отдыхаю. И каждую поездку обязательный пункт поплавать на ладье.
Дарья
Дарья
20 авг 2024
Прекрасная поездка, можно постоять на носу ладьи. Не рекомендую тем, кого укачивает, местами сильно качает.
Прекрасная поездка, можно постоять на носу ладьи. Не рекомендую тем, кого укачивает, местами сильно качает.

Входит в следующие категории Петрозаводска

