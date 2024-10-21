Неспешная прогулка на катере «Красотка» по Петрозаводской губе позволит увидеть Петрозаводск с воды. Узнайте о глубине и особенностях дна, а также о местах, где водится больше всего рыбы.
Пройдите вдоль набережной Онежского озера и полюбуйтесь скульптурами, подаренными городами-побратимами.
Путешествие подходит для всех возрастов, а на борту имеются спасательные жилеты и тёплые пледы для комфортного пребывания на свежем воздухе
Пройдите вдоль набережной Онежского озера и полюбуйтесь скульптурами, подаренными городами-побратимами.
Путешествие подходит для всех возрастов, а на борту имеются спасательные жилеты и тёплые пледы для комфортного пребывания на свежем воздухе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды на Петрозаводск
- 🛥 Прогулка на катере «Красотка»
- 🗿 Скульптуры от городов-побратимов
- 🐟 Интересные факты о рыбе и дне
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Петрозаводске - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, температура комфортная, а вид на набережную особенно живописен. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к возможным прохладным дням. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт и видимость.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Судостроительный завод
- Скульптуры на набережной
Описание экскурсии
- Мы с вами выйдем в центр Петрозаводской губы. Вы узнаете, какое здесь дно, какая глубина и в каком месте водится больше всего рыбы.
- Рассмотрим город с воды, увидим цеха Судостроительного завода, и я расскажу, какие суда он производит.
- Поговорим о вулкане Лой и посёлке Соломенное, который появился в губе раньше Петрозаводска.
- Пройдём вдоль набережной Онежского озера в 50 м. от берега с экскурсией про скульптуры, которые дарили нам города-побратимы.
Организационные детали
- На борту есть спасательные жилеты (взрослые и детские) и тёплые пледы для желающих сидеть на свежем воздухе.
- Прогулка подходит участникам всех возрастов.
- На борт нельзя брать еду и напитки.
ежедневно в 10:00, 15:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 12 лет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру I
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 452 туристов
Я опытный капитан с лицензией на групповые перевозки. Расскажу вам удивительные истории о наших местах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Главное, что с погодой повезло. Прогулка с Александром дополнила прекрасное впечатление о городе и красотами Карелии.
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Прекрасная экскурсия! Живая и динамичная! Александр - отличный гид и рассказчик! Незабываемые пейзажи с глади озера, и совершенно другое восприятие города! Спасибо огромное за доставленные Радость! С уважением, Ольга.
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