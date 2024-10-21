Неспешная прогулка на катере «Красотка» по Петрозаводской губе позволит увидеть Петрозаводск с воды. Узнайте о глубине и особенностях дна, а также о местах, где водится больше всего рыбы.



Пройдите вдоль набережной Онежского озера и полюбуйтесь скульптурами, подаренными городами-побратимами.



Путешествие подходит для всех возрастов, а на борту имеются спасательные жилеты и тёплые пледы для комфортного пребывания на свежем воздухе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Петрозаводске - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, температура комфортная, а вид на набережную особенно живописен. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к возможным прохладным дням. В остальное время года прогулка возможна, но погодные условия могут ограничить комфорт и видимость.

Сейчас июнь — это идеальное время.