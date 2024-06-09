Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия

Групповой тур в Петрозаводске

Поход на байдарках среди Ладожских шхер

Лесная тишина, плеск воды о скалы, алое закатное небо и согревающий травяной чай на костре — всё это ждет нас в рамках захватывающего недельного сплава по Ладожским шхерам.

Мы откроем для себя необитаемые острова, ощутим тотальную перезагрузку и получим опыт настоящего водного похода с палатками, песнями под гитару и близкими по духу людьми. Специальная подготовка не требуется, всему обучаем в процессе!
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
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Что вас ожидает:

Побываем на необитаемых островах
Побываем на необитаемых островах
Посетим нетронутые живописные островки в шхерах, доступные только с воды, и ощутим себя настоящими исследователями!
Научимся управлять байдаркой
Научимся управлять байдаркой
Приятная физическая нагрузка и новые навыки — залог отличного отдыха! После похода вы точно перейдете с веслом на «ты»:)
Неделя на лоне природы
Неделя на лоне природы
Насладимся ночевками под звездным небом, вкусом ароматных блюд на костре, панорамой Ладоги и умиротворяющей тишиной леса

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Санкт-Петербурге и начало похода

Утром встречаемся у станции метро Парнас, садимся в трансфер и отправляемся в путь. Едем 3-4 часа до деревни Вятиккя, выгружаемся.

Разбираем снаряжение, упаковываемся, проходим небольшое обучение, технику безопасности и после небольшого перекуса отправляемся исследовать Ладожские шхеры.

Через час становимся на обед на одном из живописных островов, а после обеда идём вдоль острова Лауватсаари до нашей первой стоянки.

Вечером — полноценное знакомство, вкусный ужин и ночёвка под крупными карельскими звёздами.

Встреча в Санкт-Петербурге и начало походаВстреча в Санкт-Петербурге и начало походаВстреча в Санкт-Петербурге и начало походаВстреча в Санкт-Петербурге и начало похода
2 день

Осваиваем технику гребли

Подъем и плотный завтрак — впереди день, полный физической нагрузки. Обязательная зарядка, сборы и в путь!

Сегодня мы исследуем внутренние шхеры Ладоги, так что если и будет ветрено, мы будем под надёжной защитой.

Обедаем между островами Ристисаари и Мелккя, а на ночёвку встанем у острова Мюкримюксенсаари. Приз тому, кто первый выучит это название:)

Осваиваем технику греблиОсваиваем технику греблиОсваиваем технику гребли
3 день

Плывем на остров Кухка

Сегодня мы направляемся в сторону острова Кухка. После традиционно вкусного завтрака и разминки грузимся в байдарки и отправляемся в путь.

По дороге — тихие заводи, узкие протоки и аскетичная северная природа Карелии.

Место нашей сегодняшней ночёвки будет у гряды островов Кильписаарет. Это место выхода из внутренних шхер, так что отсюда уже можно увидеть Валаам.

Плывем на остров КухкаПлывем на остров КухкаПлывем на остров КухкаПлывем на остров Кухка
4 день

Любуемся островами и открытой Ладогой

В этот день происходит смена окружающих пейзажей — мы выходим в открытую Ладогу. Рассвет над водной гладью для ранних пташек, вкусный завтрак для всей группы и в путь.

Сегодня мы достигнем самой отдалённой точки нашего путешествия — островов Хомесоаари, Тимонсаари и Соролансаари. Вокруг — чайки, скалы и много-много воды.

Ночуем на одном из дальних суровых островов.

Любуемся островами и открытой ЛадогойЛюбуемся островами и открытой ЛадогойЛюбуемся островами и открытой ЛадогойЛюбуемся островами и открытой Ладогой
5 день

Продолжаем исследовать шхеры

Пора поворачивать обратно. Снова открытая вода, завершающаяся под конец дня уютными и уже родными шхерами.

Сегодня нужно пройти 18 км и дойти до острова Харьюсаари. Неспешный обед, привыкшие к нагрузкам мышцы и спокойная вода — рецепт идеального походного дня. И, конечно же, вкусный ужин.

Продолжаем исследовать шхерыПродолжаем исследовать шхерыПродолжаем исследовать шхеры
6 день

Остров Койонсаари и песчаные пляжи

Наша сегодняшняя цель — остров Койонсаари, на котором будет завершающая наш поход ночёвка.

По пути — заводи, песчаные пляжи и тростниковые заросли.

Когда прибудем на остров, у нас ещё останется время на экскурсию по нему. Разомнём затёкшие за поход ноги и вспомним, как это — ходить ногами, а не на руках.

Вечером — праздничный ужин, подведение итогов и тёплые слова.

Остров Койонсаари и песчаные пляжиОстров Койонсаари и песчаные пляжиОстров Койонсаари и песчаные пляжиОстров Койонсаари и песчаные пляжи
7 день

Завершение маршрута и трансфер на Парнас

Очередной потрясающий рассвет на Ладоге, доедаем запасы еды и движемся к Вятиккя.

До нее всего 7 км, после чего собираем снаряжение и на трансфере едем обратно в Санкт-Петербург.

Завершение маршрута и трансфер на ПарнасЗавершение маршрута и трансфер на ПарнасЗавершение маршрута и трансфер на Парнас

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Санкт-Петербурга (от метро Парнас) до начала маршрута и обратно
  • Трёхразовое питание
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
  • Прокат трехместных байдарок со спасжилетами, веслами, юбками, фартуками
  • Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
  • Гермомешок (80 л) для вещей на каждого участника
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Личные вещи и снаряжение по списку (спальник, пенка)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5°C);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак / спортивная сумка / чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • термос (1 л);
  • набор посуды (кружка, ложка, миска, нож);
  • пластиковая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • накидка на рюкзак;
  • пуховик (теплая куртка);
  • термос (1 л);
  • резиновые сапоги;
  • гермомешок;
  • палатка.
Какие байдарки будут?

Этот поход проводится на трехместных моделях «Нева» (изредка двухместных). Это классическая каркасная байдарка с открытой декой для озер и рек со спокойным течением.

Модель идеальна для водных походов по Ладоге: высокая устойчивость и большой полезный объем, что позволяет взять с собой всё необходимое.

В комплект входят фартук и непромокаемые юбки для защиты от брызг, весла, спасательные жилеты на каждого участника.

Что мы будем есть? Кто готовит?

В нашем походе будет организовано трехразовое питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.

В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.

Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то вкусности, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.).

Обязательно возьмите с собой бутылку для воды! Пополнить запасы можно будет на пристани перед отплытием, далее будем кипятить и остужать. На готовку кипятим воду из Ладоги.

Можно ли с детьми, с какого возраста?

С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребенок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде.

Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из байдарки. Ребенок в байдарке сидит на отдельном сидении, не на руках. Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих.

По нашему опыту детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.

Можно ли с собакой?

К сожалению, нет.

Будут ли удобства, душ, туалет?

Мы отправляемся в самый настоящий поход, проживать будем на островах в палатках, без связи, душа и туалетов. Вокруг нас — Ладога, поэтому каждый день будет возможность освежиться в озере.

В день отдыха можно будет помыться из котелков с теплой водой.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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