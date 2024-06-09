Поход на байдарках среди Ладожских шхер
Мы откроем для себя необитаемые острова, ощутим тотальную перезагрузку и получим опыт настоящего водного похода с палатками, песнями под гитару и близкими по духу людьми. Специальная подготовка не требуется, всему обучаем в процессе!
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Программа тура по дням
Встреча в Санкт-Петербурге и начало похода
Утром встречаемся у станции метро Парнас, садимся в трансфер и отправляемся в путь. Едем 3-4 часа до деревни Вятиккя, выгружаемся.
Разбираем снаряжение, упаковываемся, проходим небольшое обучение, технику безопасности и после небольшого перекуса отправляемся исследовать Ладожские шхеры.
Через час становимся на обед на одном из живописных островов, а после обеда идём вдоль острова Лауватсаари до нашей первой стоянки.
Вечером — полноценное знакомство, вкусный ужин и ночёвка под крупными карельскими звёздами.
Осваиваем технику гребли
Подъем и плотный завтрак — впереди день, полный физической нагрузки. Обязательная зарядка, сборы и в путь!
Сегодня мы исследуем внутренние шхеры Ладоги, так что если и будет ветрено, мы будем под надёжной защитой.
Обедаем между островами Ристисаари и Мелккя, а на ночёвку встанем у острова Мюкримюксенсаари. Приз тому, кто первый выучит это название:)
Плывем на остров Кухка
Сегодня мы направляемся в сторону острова Кухка. После традиционно вкусного завтрака и разминки грузимся в байдарки и отправляемся в путь.
По дороге — тихие заводи, узкие протоки и аскетичная северная природа Карелии.
Место нашей сегодняшней ночёвки будет у гряды островов Кильписаарет. Это место выхода из внутренних шхер, так что отсюда уже можно увидеть Валаам.
Любуемся островами и открытой Ладогой
В этот день происходит смена окружающих пейзажей — мы выходим в открытую Ладогу. Рассвет над водной гладью для ранних пташек, вкусный завтрак для всей группы и в путь.
Сегодня мы достигнем самой отдалённой точки нашего путешествия — островов Хомесоаари, Тимонсаари и Соролансаари. Вокруг — чайки, скалы и много-много воды.
Ночуем на одном из дальних суровых островов.
Продолжаем исследовать шхеры
Пора поворачивать обратно. Снова открытая вода, завершающаяся под конец дня уютными и уже родными шхерами.
Сегодня нужно пройти 18 км и дойти до острова Харьюсаари. Неспешный обед, привыкшие к нагрузкам мышцы и спокойная вода — рецепт идеального походного дня. И, конечно же, вкусный ужин.
Остров Койонсаари и песчаные пляжи
Наша сегодняшняя цель — остров Койонсаари, на котором будет завершающая наш поход ночёвка.
По пути — заводи, песчаные пляжи и тростниковые заросли.
Когда прибудем на остров, у нас ещё останется время на экскурсию по нему. Разомнём затёкшие за поход ноги и вспомним, как это — ходить ногами, а не на руках.
Вечером — праздничный ужин, подведение итогов и тёплые слова.
Завершение маршрута и трансфер на Парнас
Очередной потрясающий рассвет на Ладоге, доедаем запасы еды и движемся к Вятиккя.
До нее всего 7 км, после чего собираем снаряжение и на трансфере едем обратно в Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Санкт-Петербурга (от метро Парнас) до начала маршрута и обратно
- Трёхразовое питание
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
- Прокат трехместных байдарок со спасжилетами, веслами, юбками, фартуками
- Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Гермомешок (80 л) для вещей на каждого участника
- Групповая аптечка
- Услуги опытных инструкторов
- Что не входит
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Личные вещи и снаряжение по списку (спальник, пенка)
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5°C);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак / спортивная сумка / чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- термос (1 л);
- набор посуды (кружка, ложка, миска, нож);
- пластиковая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- накидка на рюкзак;
- пуховик (теплая куртка);
- термос (1 л);
- резиновые сапоги;
- гермомешок;
- палатка.
- Какие байдарки будут?
Этот поход проводится на трехместных моделях «Нева» (изредка двухместных). Это классическая каркасная байдарка с открытой декой для озер и рек со спокойным течением.
Модель идеальна для водных походов по Ладоге: высокая устойчивость и большой полезный объем, что позволяет взять с собой всё необходимое.
В комплект входят фартук и непромокаемые юбки для защиты от брызг, весла, спасательные жилеты на каждого участника.
- Что мы будем есть? Кто готовит?
В нашем походе будет организовано трехразовое питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.
В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то вкусности, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.).
Обязательно возьмите с собой бутылку для воды! Пополнить запасы можно будет на пристани перед отплытием, далее будем кипятить и остужать. На готовку кипятим воду из Ладоги.
- Можно ли с детьми, с какого возраста?
С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребенок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде.
Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из байдарки. Ребенок в байдарке сидит на отдельном сидении, не на руках. Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих.
По нашему опыту детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.
- Можно ли с собакой?
К сожалению, нет.
- Будут ли удобства, душ, туалет?
Мы отправляемся в самый настоящий поход, проживать будем на островах в палатках, без связи, душа и туалетов. Вокруг нас — Ладога, поэтому каждый день будет возможность освежиться в озере.
В день отдыха можно будет помыться из котелков с теплой водой.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.