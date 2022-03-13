Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Экскурсия в Дом куклы.
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
14:00 Размещение в гостинице "Фрегат" 4*.
Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.
Экскурсия за доп.плату: «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура).
Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных — собак.
Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных — чукотских ездовых собак.
Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера.
Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками.
В программу экскурсии включено:
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха.
По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на одну из экскурсий за доп. плату.
1. Экскурсия в Рускеальский горный парк + обед (бронируется и оплачивается при покупке тура).
09:00 Выезд из Петрозаводска.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
Поздний обед в кафе.
20:00 Возвращение в г.Петрозаводск на ж/д вокзал.
2. Экскурсия на о.Кижи на воздушной подушке (бронируется и оплачивается при покупке тура).
Длится вся программа около 6 часов.
Зимой у вас есть уникальная возможность увидеть зимние Кижи – жемчужину русского деревянного зодчества и чудо северной природы.
10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи..
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта Заонежья.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу: посещение Первого российского курорта "Марциальные воды".
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Дегустация воды из знаменитых природных источников.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.
Удобная походная одежда:
Зимой здесь довольно прохладно, необходимо подготовиться к путешествию. Одеваться желательно тепло и удобно, вещи не должны сковывать движений. Хорошо, если одежда обладает ветрозащитными свойствами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.