Тур выходного дня в Карелию на 8 марта – это экскурсии в горный парк с отвесными мраморными скалами Рускеала.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Петрозаводску, в Дом куклы, в центр шунгита, питомник хаски

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами. Посещение Центра Шунгита. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным. 14:00 Размещение в гостинице "Фрегат" 4*. Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска. Экскурсия за доп.плату: «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура). Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных — собак. Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных — чукотских ездовых собак. Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера. Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками. В программу экскурсии включено: трансфер из Петрозаводска и обратно;

наше сопровождение в гости к хаски, экскурсия по питомнику;

прохождение инструктажа о правилах обращения с животными и повозками;

катание на собачьих упряжках 2 км;

вкусный обед в чуме с ухой.

2 день Экскурсия в Рускеальский горный парк, на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.



Свободный день для отдыха. По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на одну из экскурсий за доп. плату.



1. Экскурсия в Рускеальский горный парк + обед (бронируется и оплачивается при покупке тура). 09:00 Выезд из Петрозаводска. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир». Поздний обед в кафе. 20:00 Возвращение в г.Петрозаводск на ж/д вокзал. 2. Экскурсия на о.Кижи на воздушной подушке (бронируется и оплачивается при покупке тура). Длится вся программа около 6 часов. Зимой у вас есть уникальная возможность увидеть зимние Кижи – жемчужину русского деревянного зодчества и чудо северной природы. 10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта Заонежья.

3 день Водопад Кивач, рыбный магазин карельского фермера