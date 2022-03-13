Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур

Тур выходного дня в Карелию на 8 марта - это экскурсии в горный парк с отвесными мраморными скалами Рускеала. Прогулки

4.7
3 отзыва

Тур выходного дня в Карелию на 8 марта это экскурсии в горный парк с отвесными мраморными скалами Рускеала.

Прогулки по Онежской набережной.

Поездка к водопаду Кивач.

Это посещение рыбного фермерского рынка.

Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску, в Дом куклы, в центр шунгита, питомник хаски

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. 

Экскурсия в Дом куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами. 

Посещение Центра Шунгита. 

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

14:00 Размещение в гостинице "Фрегат" 4*.

Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.

Экскурсия за доп.плату: «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура).

Мы предлагаем вам стать ближе к природе с помощью удивительных животных — собак.

Загородный собачий питомник является единственным в России питомником удивительных животных — чукотских ездовых собак.

Улыбчивые сотрудники питомника, катание на собачьих упряжках, Карелия во всей красе вокруг и дух Крайнего Севера.

Вы познакомитесь с игривыми сибирскими хаски, редкими таймырскими ездовыми собаками, мощными аляскинскими маламутами и утончёнными белоснежными самоедскими лайками.

В программу экскурсии включено:

  • трансфер из Петрозаводска и обратно;
  • наше сопровождение в гости к хаски, экскурсия по питомнику;
  • прохождение инструктажа о правилах обращения с животными и повозками;
  • катание на собачьих упряжках 2 км;
  • вкусный обед в чуме с ухой.
2 день
Экскурсия в Рускеальский горный парк, на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Свободный день для отдыха.

По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на одну из экскурсий за доп. плату.

1. Экскурсия в Рускеальский горный парк + обед (бронируется и оплачивается при покупке тура).

09:00 Выезд  из Петрозаводска.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. 

Самое популярное по посещению  место у гостей и жителей Карелии! 

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». 

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

 Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

Поздний обед в кафе.

20:00 Возвращение в г.Петрозаводск на ж/д вокзал.

2. Экскурсия на о.Кижи на воздушной подушке (бронируется  и оплачивается при покупке тура).

Длится вся программа около 6 часов. 

Зимой у вас есть уникальная возможность увидеть зимние Кижи – жемчужину русского деревянного зодчества и чудо северной природы.

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи..

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта Заонежья.

3 день
Водопад Кивач, рыбный магазин карельского фермера

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу: посещение Первого российского курорта "Марциальные воды".

 Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. 

Дегустация воды из знаменитых природных источников. 

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Фрегат" 4*
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия в "Дом Куклы"
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в Центр Шунгита
  • Экскурсия в марциальные воды
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д бидета до Петрозаводска и обратно
  • Экскурсию в питомник хаски (бронируется и оплачивается при покупке тура):
  • Взрослые – 5 800 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 3 500 руб/. чел.
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк + обед (бронируется и оплачивается при покупке тура):
  • Взрослые – 4 000 руб. /чел.
  • Школьники – 3 500 руб. /чел.
  • Экскурсия на о. Кижи на воздушной подушке (бронируется и оплачивается при покупке тура):
  • Взрослые – 5 600 руб. /чел.
  • Школьники до 16 лет – 5 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная походная одежда:

  • брюки;
  • теплый свитер;
  • теплая куртка;
  • шерстяная шапочка;
  • перчатки;
  • теплую свободную обувь.

Зимой здесь довольно прохладно, необходимо подготовиться к путешествию. Одеваться желательно тепло и удобно, вещи не должны сковывать движений. Хорошо, если одежда обладает ветрозащитными свойствами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
13 мар 2022
Тур Праздник 8 Марта в Карелии. Обзорный тур. Тур хорошо составлен, можно многое увидеть за 3 дня.
С
9 мар 2022
Спасибо Вам за организацию тура. Поездка оказалась отличной, условия-комфортны, экскурсии-интересны, кухня- великолепна. Отдых прошёл отлично.
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно

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