Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Также, поездка на судне с воздушной подушкой.

ВАЖНО! Проход внутрь помещений (часть музейной экспозиции) на территории Кижей только с QR-кодами или медотводом.
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи

Что вас ожидает 🤩

  • Заонежье
  • Поселок Шуньга
  • Источник "Царицын ключ"
  • Остров Кижи
  • Кижской погост
  • Церковь Воскрешения Лазаря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Всего за один день мы увидим живописнейшее Заонежье и посетим остров Кижи – жемчужину Русского севера.

Вместе с экскурсоводом мы побываем в поселке Шуньга, где расположено единственное в мире месторождение шунгита. Этот камень обладает уникальными целебными свойствами.

Или посетим известный карельский источник "Царицын ключ", вода которого славится успокаивающим действием.

Затем мы пересядем на судно на воздушной подушке "Хивус -10" и отправимся на остров Кижи, где познакомимся со знаменитым визуальным символом России – архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В ходе обзорной экскурсии по главной экспозиции музея мы осмотрим необычные многоглавые храмы, иконы и убранство Покровской церкви, увидим старейшую в России церковь Воскрешения Лазаря, заглянем в дом заонежского крестьянина.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Поездка на судне с воздушной подушкой по маршруту Кижи - Великая губа. Входные билеты с экскурсией на острове Кижи
Что не входит
  • Питание (просьба брать с собой чай, бутерброды или другой перекус)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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