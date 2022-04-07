Всего за один день мы увидим живописнейшее Заонежье и посетим остров Кижи – жемчужину Русского севера.

Вместе с экскурсоводом мы побываем в поселке Шуньга, где расположено единственное в мире месторождение шунгита. Этот камень обладает уникальными целебными свойствами.

Или посетим известный карельский источник "Царицын ключ", вода которого славится успокаивающим действием.

Затем мы пересядем на судно на воздушной подушке "Хивус -10" и отправимся на остров Кижи, где познакомимся со знаменитым визуальным символом России – архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В ходе обзорной экскурсии по главной экспозиции музея мы осмотрим необычные многоглавые храмы, иконы и убранство Покровской церкви, увидим старейшую в России церковь Воскрешения Лазаря, заглянем в дом заонежского крестьянина.