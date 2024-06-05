1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
«Кроме того, заглянем в Музей меда: местный гид проведёт для вас мини-экскурсию, а после бесплатно угостит карельским иван-чаем с мёдом»
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
«В музей флоры и фауны Карельского леса вы осмотрите макеты животного мира и познакомитесь с первозданной природой региона»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
«Перед вами предстанут здания Национального музея, Министерства культуры, Музея изобразительных искусств»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«Сможете посетить музей Природы Карелии, музей Камня и ботанический сад с деревьями из разных уголков мира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
«Медвежьегорский музей — вы узнаете, как живут северные карелы, где находилась столица старообрядцев царской России и где жили лучшие мастера деревянного зодчества»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
«А дальше у нас будет сколько угодно времени, чтобы исследовать музей-заповедник под открытым небом»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«А также заглянете в музей Природы, раскрывающий особенности флоры и фауны Карелии»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Кроме того, вы сможете посетить Музей природы заповедника, который расскажет о животных, растениях и горных породах, составляющих экосистему Карелии»
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
«Онежская набережная — это музей под открытым небом»
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340₽ за всё до 15 чел.
Аудиогид
2 часа
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
«Приглашаем вас в Национальный музей Республики Карелия»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
«В 1967 году краевед Рюрик Петрович Лонин в типичном вепсском доме, построенном в 1814 году, открыл музей»
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
«Мы посетим необычный музей самого знаменитого минерала Карелии»
12 июня в 09:00
30 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
- ЛЛюдмила5 июня 2024Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
- ИИлья31 мая 2024Отлично!
- ЮЮрий2 мая 2024Посетили данную экскурсию с друзьями и маленьким ребенком в майские праздники. Елена встретила нас в отеле и мы комфортом разместились
- ККсения30 апреля 2024За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило
- ТТатьяна20 апреля 2024Экскурсия просто супер! Море впечатлений. Узнали много исторических фактов. Увидели дом где снимали "Любовь и голуби". А замок Кархумяки это
- ССергей9 апреля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид всесторонне эрудирован. Прекрасное знание региона.
- ААлиса31 марта 2024Иван — отличный организатор и экскурсовод! Перед бронированием долго сомневалась — экскурсия довольно дорогая, и было бы очень обидно, если
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Музеи»
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