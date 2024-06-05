Музеи и искусство Петрозаводска

Найдено 13 экскурсий в категории «Музеи» в Петрозаводске, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
«Кроме того, заглянем в Музей меда: местный гид проведёт для вас мини-экскурсию, а после бесплатно угостит карельским иван-чаем с мёдом»
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
78 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
«В музей флоры и фауны Карельского леса вы осмотрите макеты животного мира и познакомитесь с первозданной природой региона»
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
«Перед вами предстанут здания Национального музея, Министерства культуры, Музея изобразительных искусств»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«Сможете посетить музей Природы Карелии, музей Камня и ботанический сад с деревьями из разных уголков мира»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
Отправляйтесь в живописный регион Карелии! Насладитесь природой, узнайте историю Медвежьегорска и посетите уникальные достопримечательности
«Медвежьегорский музей — вы узнаете, как живут северные карелы, где находилась столица старообрядцев царской России и где жили лучшие мастера деревянного зодчества»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:00
15 200 за всё до 4 чел.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
«А дальше у нас будет сколько угодно времени, чтобы исследовать музей-заповедник под открытым небом»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100 за всё до 7 чел.
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
«А также заглянете в музей Природы, раскрывающий особенности флоры и фауны Карелии»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590 за человека
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
«Кроме того, вы сможете посетить Музей природы заповедника, который расскажет о животных, растениях и горных породах, составляющих экосистему Карелии»
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
от 8 000 за всё до 18 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
«Онежская набережная — это музей под открытым небом»
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.
Национальный музей Республики Карелия: аудиоэкскурсия из века в век
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Национальный музей Республики Карелия: путешествие в историю через аудиоэкскурсию
Погрузитесь в увлекательное путешествие по эпохам в Национальном музее Республики Карелия, пройдитесь по старинному губернаторскому дому
Начало: Площадь Ленина, 1
«Приглашаем вас в Национальный музей Республики Карелия»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
«В 1967 году краевед Рюрик Петрович Лонин в типичном вепсском доме, построенном в 1814 году, открыл музей»
13 500 за всё до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
«Мы посетим необычный музей самого знаменитого минерала Карелии»
12 июня в 09:00
30 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедник Кивач - Карелия в миниатюре
    Вчера посетили водопад Кивач с экскурсоводом Ольгой. Спасибо за оперативность. Выбора у нас небыло, так как путешествовали на теплоходе и
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    в Петрозаводске была остановка на 5 часов. Вечером забронировали и уже в 8 утра встретились с Ольгой. Душевный не навязчивый человек. 4 часа пролетели за разговорами. Вернемся обязательно.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
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    в закоулках. Отдельное спасибо за список ресторанчиков - заранее заказали, изучили меню, побывали в трех за 2 дня - вкусная кухня, интересные интерьеры.

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Отлично!
  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
    Посетили данную экскурсию с друзьями и маленьким ребенком в майские праздники. Елена встретила нас в отеле и мы комфортом разместились
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    в микроавтобусе, наличие небольшого столика было очень удачно для двухдневного тура. В дороге была путевая экскурсия о быте и кухне Карелии, кстати, Елена угостила вкусными калитками, которые нам так полюбились. Во время пути на заявленные локации наслаждались безумно красивыми видами из окна - то, ради чего стоит ехать не раздумывая в Карелию! Маршрут и тайминг комфортно продуманы, при этом нам повезло и бонусом мы увидели спуск воды на ГЭС на реке Суна. Хочется отметить, что сейчас на Онежском озере лед еще не сошел и переправа на остров Кижи была на аэросанях, - очень необычно, практически как отдельное приключение. Так как мы были с маленьким ребенком, то на самом острове Кижи решили не ждать группу с предусмотренной музеем-заповедником экскурсией, и погуляли самостоятельно. Елена подробно рассказала основные моменты. Спасибо за крутые впечатления, обязательно вернемся еще!

  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
    За такую стоимость очень много где побывали, только всё быстро от 30 до 50 минут на одном месте, но зато столько повидали. Это того стоило
  • Т
    Татьяна
    20 апреля 2024
    Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
    Экскурсия просто супер! Море впечатлений. Узнали много исторических фактов. Увидели дом где снимали "Любовь и голуби". А замок Кархумяки это
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    просто открытие! Для тех кто любит историю это просто кладезь. Иван отличный рассказчик, знаток истории края и просто весёлый и позитивный человек!

  • С
    Сергей
    9 апреля 2024
    Путешествие по Золотому кольцу Карелии
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид всесторонне эрудирован. Прекрасное знание региона.
  • А
    Алиса
    31 марта 2024
    Из Петрозаводска - в Медвежьегорск и окрестности
    Иван — отличный организатор и экскурсовод! Перед бронированием долго сомневалась — экскурсия довольно дорогая, и было бы очень обидно, если
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    она оказалась плохой. Зря сомневалась — поездка получилась отличная! Мы получили удовольствие не только от прогулки по точкам маршрута, но и от дороги между ними: Иван рассказал много интересного про историю Карелии и ответил на наши вопросы, которых было много. Из важного бытового: мы делали санитарные остановки и заходили в кафе на обед — об этом договорились в процессе поездки. Мы побывали в не самых стандартных туристических местах и послушали очень увлечённых местных гидов, после которых захотелось и самой почитать про историю этих краёв. Одно из них — замок Кархумяки. Это оборонительное финское сооружений времён второй мировой войны. В нём поражает масштаб и проработанность всех деталей объекта. Ещё там очень классные местные гиды, которые самостоятельно восстанавливают это сооружение. Ещё одна яркая точка — небольшой железнодорожный музей в Медвежьегорске. Он находится в настоящем вагоне поезда. В нём собраны разные вещи, по которым можно узнать историю железной дороги в этом крае. А ещё там можно забраться в настоящий паровоз и почувствовать себя машинистом! Здесь тоже был классный гид:) P.S. А ещё мы посмотрели, где снимали фильм "Любовь и голуби"!:)

    Иван — отличный организатор и экскурсовод! Перед бронированием долго сомневалась — экскурсия довольно дорогая, и былоИван — отличный организатор и экскурсовод! Перед бронированием долго сомневалась — экскурсия довольно дорогая, и былоИван — отличный организатор и экскурсовод! Перед бронированием долго сомневалась — экскурсия довольно дорогая, и былоИван — отличный организатор и экскурсовод! Перед бронированием долго сомневалась — экскурсия довольно дорогая, и былоИван — отличный организатор и экскурсовод! Перед бронированием долго сомневалась — экскурсия довольно дорогая, и было

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Музеи»

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  1. Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
  2. Прогулка по столице Карелии
  3. Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
  4. Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  5. Путешествие по Золотому кольцу Карелии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
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