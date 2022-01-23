Рождество в Карелии — это мечта каждого. Теперь все в Ваших руках, ведь мы разработали насыщенную, интересную и просто замечательную программу на Рождество специально для Вас! Карелия зимой прекрасна, но время Рождества для нашей земли особенное: все предстает в самых ярких зимних красках и позволяет встретить этот светлый праздник с настоящими эмоциями!

Программа тура по дням

1 день Встреча, Новогодний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей Карелии

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00. Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 7:30. В нем можно будет оставить вещи. Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур! Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:00 до 8:30. Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску. В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск. Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера. После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы». Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами. В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется. Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой. Обед в кафе. Мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание. 17:00 Заселение в гостиницу.

2 день Северное Приладожье, Рускеала, цветовое шоу

Завтрак в гостинице. 8:00 Отправление на экскурсию в Рускеала. Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. Но начнём мы с ещё одной жемчужины Приладожья – мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе. Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце. Вы сможете также посмотреть на залежи итальянского мрамора. В 16:30 нас ждет настоящее ШОУ — включение цветовой подсветки, благодаря которым каньон заиграет новыми красками и блики света на роскошном мраморе потрясут Ваше воображение! Рускеальский каньон красив в любое время года. Полные впечатлений, и очень довольные, отправляемся в гостиницу в Петрозаводске.

3 день Поездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткам

Завтрак в гостинице. Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко! Самый большой в России питомник спортивных ездовых собак, где Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память. Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов. В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко. Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят. Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым. У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талви Укко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа. А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки (не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду). Для всех желающих, за дополнительную плату: Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями.

— карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями. Катание на собачьих упряжках и/или на оленях! Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на вотчине. 17:00 Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед. Вечерний мастер-класс по калиткам. Калитки – национальное карельское блюдо. Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.

4 день Заонежье, Кижи

Завтрак в гостинице. Отправление на экскурсию в 8:00. Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья. Вместе с экскурсоводом вы сделаете остановку в поселке Шуньга, единственном в мире месторождении шунгита, камня обладающими уникальными лечебными свойствами. Или у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием. Далее, из села Великая Губа вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста. В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. Обратите внимание: питание в стоимость не включено, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду. Возвращение в Петрозаводск в 20:30. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т.к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т.к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!

5 день Рождественская поездка в Александро-Свирский монастырь

8:00 Выезд из Петрозаводска. 11:00 Прибытие в монастырь, обзорная экскурсия. Александро-Свирский монастырь основан святым Александром Свирским в конце XV века. Это одно из главных мест паломничества православных со всей России. Вы сможете также убедиться в красоте памятников обители. Но знаменит монастырь не только, точнее, не столько своей неподражаемой архитектурой, не только местом расположения и природой вокруг, но, в первую очередь, своими православными чудесами. Здесь, прямо в монастыре находятся мощи его основателя Александра Свирского. Они обладают целительной силой и мироточат по сей день. 500-летние фрески Свято-Троицкого храма не просто сохранили свою яркость, а с годами становятся еще более насыщенными и яркими. Это единственный монастырь России, где преподобному Александру Свирскому было явление Святой Троицы. Выбирая эту экскурсию, вы делаете выбор в пользу телесного и душевного очищения, а также созерцания лучших обителей России. Свободное время. Обед. 15:30 Отправление в Петрозаводск. 17:30 Прибытие в Петрозаводск.

6 день Водопад Кивач и органный концерт