Рождество в Карелии

Рождество в Карелии - это мечта каждого

5
3 отзыва
Рождество в Карелии — это мечта каждого.

Теперь все в Ваших руках, ведь мы разработали насыщенную, интересную и просто замечательную программу на Рождество специально для Вас! Карелия зимой прекрасна, но время Рождества для нашей земли особенное: все предстает в самых ярких зимних красках и позволяет встретить этот светлый праздник с настоящими эмоциями!
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Рождество в Карелии
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразная программа – катание на упряжках с Хасками, Дед Мороз, великан-Кивач и органный концерт в Кондопоге, в котором мы отметим Рождество по-полной программе;
  • удивительная северная природа — мраморный каньон Рускеала, зимний остров Кижи и рождественская поездка в одну из главных святынь русского Севера — Александро-Свирский монастырь!
  • семейный отдых – путешествие будет интересно и взрослым, и детям.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Новогодний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей Карелии

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00.

Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 7:30.

В нем можно будет оставить вещи.

Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур!

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:00 до 8:30.

Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску.

В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.

Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера.

После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами.

В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется.

Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.

Обед в кафе.

Мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза.

Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

17:00 Заселение в гостиницу.

Встреча, Новогодний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей КарелииВстреча, Новогодний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей КарелииВстреча, Новогодний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей КарелииВстреча, Новогодний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей КарелииВстреча, Новогодний Петрозаводск, Дом куклы, национальный музей Карелии
2 день
Северное Приладожье, Рускеала, цветовое шоу

Завтрак в гостинице.

8:00 Отправление на экскурсию в Рускеала.

Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии.

Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. 

Но начнём мы с ещё одной жемчужины Приладожья – мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.

Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». 

Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе. 

Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. 

Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).

Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни).

Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце.

Вы сможете также посмотреть на залежи итальянского мрамора.

В 16:30 нас ждет настоящее ШОУ — включение цветовой подсветки, благодаря которым каньон заиграет новыми красками и блики света на роскошном мраморе потрясут Ваше воображение!

Рускеальский каньон красив в любое время года.

Полные впечатлений, и очень довольные, отправляемся в гостиницу в Петрозаводске. 

Северное Приладожье, Рускеала, цветовое шоуСеверное Приладожье, Рускеала, цветовое шоуСеверное Приладожье, Рускеала, цветовое шоуСеверное Приладожье, Рускеала, цветовое шоуСеверное Приладожье, Рускеала, цветовое шоу
3 день
Поездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткам

Завтрак в гостинице.

Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко!

Самый большой в России питомник спортивных ездовых собак, где Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко.

Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят.

Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.

У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талви Укко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа. 

А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки (не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду).

Для всех желающих, за дополнительную плату:

  • Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями.
  • Катание на собачьих упряжках и/или на оленях!

Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на вотчине.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед.

Вечерний мастер-класс по калиткам.

Калитки – национальное карельское блюдо.

Во время мастер-класса Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.

Поездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткамПоездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткамПоездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткамПоездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткамПоездка к карельскому Дед Морозу — Талви Укко, мастер-класс по калиткам
4 день
Заонежье, Кижи

Завтрак в гостинице.

Отправление на экскурсию в 8:00.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Вместе с экскурсоводом вы сделаете остановку в поселке Шуньга, единственном в мире месторождении шунгита, камня обладающими уникальными лечебными свойствами.

Или у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Далее, из села Великая Губа вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание: питание в стоимость не включено, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду.

Возвращение в Петрозаводск в 20:30.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т.к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т.к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!

Заонежье, КижиЗаонежье, КижиЗаонежье, КижиЗаонежье, КижиЗаонежье, Кижи
5 день
Рождественская поездка в Александро-Свирский монастырь

8:00 Выезд из Петрозаводска.

11:00 Прибытие в монастырь, обзорная экскурсия. 

Александро-Свирский монастырь основан святым Александром Свирским в конце XV века.

Это одно из главных мест паломничества православных со всей России.

Вы сможете также убедиться в красоте памятников обители.

Но знаменит монастырь не только, точнее, не столько своей неподражаемой архитектурой, не только местом расположения и природой вокруг, но, в первую очередь, своими православными чудесами.

Здесь, прямо в монастыре находятся мощи его основателя Александра Свирского.

Они обладают целительной силой и мироточат по сей день.

500-летние фрески Свято-Троицкого храма не просто сохранили свою яркость, а с годами становятся еще более насыщенными и яркими.

Это единственный монастырь России, где преподобному Александру Свирскому было явление Святой Троицы.

Выбирая эту экскурсию, вы делаете выбор в пользу телесного и душевного очищения, а также созерцания лучших обителей России.

Свободное время.

Обед.

15:30 Отправление в Петрозаводск.

17:30 Прибытие в Петрозаводск.

Рождественская поездка в Александро-Свирский монастырьРождественская поездка в Александро-Свирский монастырьРождественская поездка в Александро-Свирский монастырь
6 день
Водопад Кивач и органный концерт

10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач.

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..».

Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. 

Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад.

Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии.

После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы.

После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств.

Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России.

Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Водопад Кивач и органный концертВодопад Кивач и органный концертВодопад Кивач и органный концертВодопад Кивач и органный концертВодопад Кивач и органный концерт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Cosmos 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Вариант размещения 2-хместное              1-номестное           Скидка на доп.место при 2-хместном размещении
взрослые дети до 14 лет взрослые дети до 14 лет
отель 4* с завтраком 43900 42150 53900 52150 5000

Подселение не возможно. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (6 завтраков, 5 обедов)
  • Мастер-класс по карельским калиткам
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице Cosmos 4*
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой.
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дворец Лумикки — 800 руб. /чел.
  • Катание на снегоходе — 3 200 руб. /чел. (2 человека на 1 снегоходе)
  • Катание на оленях (800 метров): дети до 12 лет — 1 500 рублей взрослый — 2 000 рублей
  • Дети до 12 лет — 1 500 рублей
  • Взрослый — 2 000 рублей
  • Катание на хасках (500 метров): дети до 12 лет — 1 500 рублей взрослый — 2 500 рублей
  • Взрослый — 2 500 рублей
  • Катание на хасках (1500 метров): дети до 12 лет — 2 500 рублей взрослый — 3 000 рублей
  • Дети до 12 лет — 2 500 рублей
  • Взрослый — 3 000 рублей
  • Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на месте
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Пенсионерам предоставляется скидка в размере 1250 рублей.

Если у участников в туре день рождение – предоставляется скидка 1 000 рублей на тур.

Скидка для компаний от пяти человек (договор оформляется на компанию от 5 человек) – предоставляется скидка 7%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
23 янв 2022
Отдыхали на новогодних каникулах. Впечатления незабываемые. Потрясающая красота. Уникальная природа. Настоящая русская зима. В Москве такого не увидишь.
С
10 янв 2022
Большое Спасибо за наш тур по Карелии. Получили огромное удовольствие.
С
10 янв 2022
Большое Спасибо за наш тур по Карелии. Получили огромное удовольствие.

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