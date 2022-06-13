в четверг в 19:00, в воскресенье в 16:00

Эта необычная прогулка позволит вам за полтора часа заглянуть в прошлое и будущее Петрозаводска и по-новому взглянуть на его настоящее. В формате доверительного рассказа город откроет свои секреты, проведет по колоритным улицам и нетуристическим местам. Приготовьтесь слушать, наблюдать, исследовать — и шаг за шагом погружаться в атмосферу Петрозаводска.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Диалог с ожившим городом

Как только вы наденете наушники, технология объёмного 3D-звучания перенесет вас в виртуальную реальность спектакля. За 100 минут вы пройдете по главным местам притяжения Петрозаводска и побываете на малоизвестных улочках, куда редко забредают туристы. Вести по нетривиальному маршруту вас будет сам голос Города: вы услышите его истории, воспоминания, рассказы скульптур и детали прошлого. Ощутите атмосферу Онежской набережной, увидите ожившие старинные дома, окажетесь на берегу реки и найдете дворец Петра I, о котором знают даже не все местные жители.

Стать частью спектакля

Следуя за зовом Петрозаводска, вы исследуете не только город, но заглянете внутрь себя: формат нашего спектакля предполагает интересные интерактивные элементы и даже психологические техники. С помощью подсказок гида-режиссера вам предстоит примерить маски, разыграть миниатюру и даже стать важным штрихом в облике города.

Организационные детали