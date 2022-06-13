в четверг в 19:00, в воскресенье в 16:00

Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках

Ощутить дух города, узнать его настоящее и перенестись в будущее на интерактивной экскурсии

Эта необычная прогулка позволит вам за полтора часа заглянуть в прошлое и будущее Петрозаводска и по-новому взглянуть на его настоящее.

В формате доверительного рассказа город откроет свои секреты, проведет по колоритным улицам и нетуристическим местам.

Приготовьтесь слушать, наблюдать, исследовать — и шаг за шагом погружаться в атмосферу Петрозаводска.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Диалог с ожившим городом

Как только вы наденете наушники, технология объёмного 3D-звучания перенесет вас в виртуальную реальность спектакля. За 100 минут вы пройдете по главным местам притяжения Петрозаводска и побываете на малоизвестных улочках, куда редко забредают туристы. Вести по нетривиальному маршруту вас будет сам голос Города: вы услышите его истории, воспоминания, рассказы скульптур и детали прошлого. Ощутите атмосферу Онежской набережной, увидите ожившие старинные дома, окажетесь на берегу реки и найдете дворец Петра I, о котором знают даже не все местные жители.

Стать частью спектакля

Следуя за зовом Петрозаводска, вы исследуете не только город, но заглянете внутрь себя: формат нашего спектакля предполагает интересные интерактивные элементы и даже психологические техники. С помощью подсказок гида-режиссера вам предстоит примерить маски, разыграть миниатюру и даже стать важным штрихом в облике города.

Организационные детали

  • На прогулке с вами будут гид-актер и сопровождающий из нашей команды, который поможет с наушниками и организационными вопросами
  • Мы гуляем в среднем темпе 100 минут
  • Значительная часть маршрута проходит на набережной холодного Онежского озера, поэтому важно позаботиться об удобной обуви и захватить ветровку

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТЦ Макси
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в четверг в 19:00, в воскресенье в 16:00

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