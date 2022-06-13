в четверг в 19:00, в воскресенье в 16:00

Как только вы наденете наушники, технология объёмного 3D-звучания перенесет вас в виртуальную реальность спектакля. За 100 минут вы пройдете по главным местам притяжения Петрозаводска и побываете на малоизвестных улочках, куда редко забредают туристы. Вести по нетривиальному маршруту вас будет сам голос Города: вы услышите его истории, воспоминания, рассказы скульптур и детали прошлого. Ощутите атмосферу Онежской набережной, увидите ожившие старинные дома, окажетесь на берегу реки и найдете дворец Петра I, о котором знают даже не все местные жители.
Следуя за зовом Петрозаводска, вы исследуете не только город, но заглянете внутрь себя: формат нашего спектакля предполагает интересные интерактивные элементы и даже психологические техники. С помощью подсказок гида-режиссера вам предстоит примерить маски, разыграть миниатюру и даже стать важным штрихом в облике города.