2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
26 авг в 15:00
6 сен в 10:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 3 000₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
20 авг в 10:00
23 авг в 10:00
3 000₽ за человека
скидка
5%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
4 сен в 10:00
5 сен в 10:00
43004 085₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
6 сен в 09:00
8 сен в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия Ключ к сердцу Петрозаводска: историческое погружение
Погрузитесь в историю Петрозаводска через увлекательный квест-рум, расположенный в центре города, рядом с памятником оружейнику Гаскойну
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Путешествие к хаски и северным оленям - уникальная экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в мир северных ездовых собак и оленей, узнайте интересные факты о питомнике и ездовом спорте, насладитесь карельским чаепитием
Начало: В районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
2 900₽ за человека
3 часа
Квест
до 5 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
5 040₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
22 сен в 09:00
28 сен в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina5 мая 2024Отличная экскурсия, насладились прогулкой по лесу и вдоль озера, Екатерина организовала прекрасный пикник, гуляли не менее 4-х часов (в общей
- ИИрина1 сентября 2023Классный квест, познавательный! Было интересно и детям и взрослым!
- ТТатьяна17 июля 2023Были 11июля 2023года компанией друзей 6 человек (возраст 40+). Планировалось 4человека, но когда наша компания расширилась, нам любезно разрешили поучавствовать
- ССветлана6 июля 2023Спасибо за увлекательное приключение! Проходили квест вдвоем с сыном 12 лет. Познавательный рассказ перед началом заданий раскрывает часть истории развития
- ММария3 февраля 2020Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Нескучные экскурсии»
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