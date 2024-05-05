Нескучные экскурсии

Найдено 12 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Петрозаводске, цены от 2 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
Пешая
70 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Пешая
327 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
На машине
27 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
26 авг в 15:00
6 сен в 10:00
9 500 за всё до 5 чел.
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
На машине
42 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 3 000 за человека
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Пешая
Конные прогулки
20 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
20 авг в 10:00
23 авг в 10:00
3 000 за человека
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Пешая
скидка
5%
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
4 сен в 10:00
5 сен в 10:00
43004 085 за всё до 6 чел.
Село Шёлтозеро: в гости к потомкам древнего народа Карелии
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
6 сен в 09:00
8 сен в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.
На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На свет маяка: прогулка и пикник на берегу Онеги в Петрозаводске
Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотами Карелии, ароматами хвойного леса и уютным пикником на берегу Онежского озера
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Ключ к сердцу Петрозаводска
20 отзывов
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия Ключ к сердцу Петрозаводска: историческое погружение
Погрузитесь в историю Петрозаводска через увлекательный квест-рум, расположенный в центре города, рядом с памятником оружейнику Гаскойну
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
2 900 за всё до 4 чел.
Путешествие к хаски и северным оленям
Пешая
14 отзывов
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Путешествие к хаски и северным оленям - уникальная экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в мир северных ездовых собак и оленей, узнайте интересные факты о питомнике и ездовом спорте, насладитесь карельским чаепитием
Начало: В районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
2 900 за человека
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Квест
до 5 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
5 040 за всё до 5 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Потухший вулкан, каменный карьер, 180-летняя ель и музей шунгита - за 4 часа
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
22 сен в 09:00
28 сен в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    5 мая 2024
    На свет маяка: прогулка по сосновому лесу и пикник на берегу Онеги
    Отличная экскурсия, насладились прогулкой по лесу и вдоль озера, Екатерина организовала прекрасный пикник, гуляли не менее 4-х часов (в общей
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    сложности прошли около 10 км). Дорога дальняя (около 4х часов пути - общий путь), но учитывая такую длительную и прекрасную прогулку она того стоит

  • И
    Ирина
    1 сентября 2023
    Ключ к сердцу Петрозаводска
    Классный квест, познавательный! Было интересно и детям и взрослым!
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2023
    Ключ к сердцу Петрозаводска
    Были 11июля 2023года компанией друзей 6 человек (возраст 40+). Планировалось 4человека, но когда наша компания расширилась, нам любезно разрешили поучавствовать
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    всем вместе (за доп. плату). За что мы очень были очень благодарны. Нам ничуть не было тесно, мы дружно и слаженно разгадывали головоломки, ребусы, загадки. Квест ооочень понравился, придуман здорово. Реквизит окунает в историю оружейного завода. Некоторые исторические факты очень хорошо запоминаются, благодаря такому времяпровождению. Детям должно быть точно интересно. Любителям такого вида отдыха также рекомендую. Мы остались довольны. Спасибо организаторам за придумку.

  • С
    Светлана
    6 июля 2023
    Ключ к сердцу Петрозаводска
    Спасибо за увлекательное приключение! Проходили квест вдвоем с сыном 12 лет. Познавательный рассказ перед началом заданий раскрывает часть истории развития
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    города, что очень интересно и познавательно. В процессе прохождения обращались за подсказками, так как есть моменты когда не совсем очевидна последовательность действий, но иначе было бы слишком просто. Удобно проходить данный квест небольшой компанией.

  • М
    Мария
    3 февраля 2020
    Квест «Эпохи Петрозаводска»
    Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели
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    насыщенную прогулку в компании родных людей, закончившуюся приятным презентом в виде угощения в кафе. Гид лишь направлял, поддерживал, ободрял, не обременяя своим присутствием:)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
  2. Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
  3. Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
  4. Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
  5. Прогулка на лошадях в карельском лесу
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Водопад Кивач
  4. Марциальные воды
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Остров Валаам
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
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